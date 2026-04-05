இன்னும் 14 நாட்களில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி.. 5 ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர யோகம், வெற்றி மழை கொட்டும்

Venus Transits into Taurus on April 19 : சுக்கிர கிரகம் (Venus) அழகு, படைப்பாற்றல் மற்றும் உலகியல் இன்பங்களுக்குக் காரகனாகக் கருதப்படுகிறார். சுக்கிரன் ஒரு ராசியிலிருந்து மற்றொரு ராசிக்கு மாறும்போது, அது அனைத்து ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையிலும் பல்வேறு மாற்றங்களைக் கொண்டுவரக் கூடும். ஏப்ரல் மாதத்தில், 19-ஆம் தேதியன்று, சுக்கிரன் மேஷ ராசியிலிருந்து விலகி, தனது சொந்த ராசியான ரிஷப ராசிக்குள் பெயர்ச்சி அடையப் போகிறார். சுக்கிரன் தனது சொந்த ராசியில் சஞ்சரிக்கும்போதெல்லாம், 'மாளவ்ய யோகம்' (Malavya Yoga) உருவாகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த யோகம் மிகவும் மங்களகரமான யோகங்களில் ஒன்றாக கருதப்படுவதுடன், இது பொருளாதார ரீதியான ஆதாயங்களைக் கொண்டுவரும் என்றும் நம்பப்படுகிறது. ஏப்ரல் 19-ஆம் தேதிக்குப் பிறகு இந்த யோகம் உருவாவதன் விளைவாக, எந்தெந்த ராசிகள் நன்மைகளைப் பெற வாய்ப்புள்ளது என்பதை இப்போது நாம் விரிவாக அறிந்துகொள்வோம்.
ரிஷபத்தில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி : உருவாகிறது மாளவ்ய யோகம்! 5 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை ஆரம்பம்!
ரிஷபம் (Taurus Zodiac Sign)
உங்கள் ராசியின் அதிபதியான சுக்கிரன், தற்போது உங்கள் முதல் வீட்டில் (லக்னத்தில்) சஞ்சரிக்கிறார். இந்த பெயர்ச்சியின் விளைவாக, உங்கள் ஆக்கப்பூர்வமான திறன்கள் மேம்படும். கலை, ஊடகம் போன்ற துறைகளுடன் தொடர்புடையவர்கள் நிதி ஆதாயங்களை பெறக்கூடும். சமூக ஊடகங்களில் நீங்கள் பதிவிடும் ஏதேனும் ஒரு பதிவு வெகுவாகப் பிரபலமடைந்து (viral) பரவக்கூடும். உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையிலும் நீங்கள் சுபமான பலன்களைப் பெறுவீர்கள்.
கடகம் (Cancer Zodiac Sign)
சுக்கிரன் உங்கள் 'லாப ஸ்தானத்தில்' (லாப வீடான 11-ஆம் வீட்டில்) சஞ்சரிக்கிறார். சுக்கிரனின் இந்த பெயர்ச்சி, உங்கள் தொழில் மற்றும் வணிக முயற்சிகளில் மிகப்பெரிய லாபங்களைக் கொண்டுவரக்கூடும். உங்களுக்குச் சாதகமான ஒப்பந்தங்கள் அல்லது வாய்ப்புகள் அமையக்கூடும். இதற்கான வலுவான அறிகுறிகளை உங்களுக்கு தெரியக்கூடும். மேலும், உங்கள் மூத்த உடன்பிறப்புகளிடமிருந்து உங்களுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும். நீங்கள் பங்குச் சந்தையில் முதலீடு செய்தால், கணிசமான நிதி ஆதாயங்கள் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன.
கன்னி (Virgo Zodiac Sign)
சுக்கிரன் உங்கள் 'பாக்கிய ஸ்தானத்தில்' (9-ஆம் வீட்டில்) சஞ்சரிப்பதால், அதிர்ஷ்டத்தின் முழுமையான ஆதரவு உங்களுக்குக் கிடைக்கும். நீண்ட நாட்களாகத் தேங்கிக்கிடந்த அல்லது தடைபட்டிருந்த பணிகள் இப்போது முழுமையடையக்கூடும். தற்போது வேலை தேடிக்கொண்டிருப்பவர்களுக்கு நல்ல செய்திகள் வந்து சேர வாய்ப்புள்ளது. நீங்கள் ஆன்மீகம் சார்ந்த அல்லது சமயச் சடங்குகளில் ஈடுபடக்கூடும். மேலும், நீங்கள் சேமித்து வைத்துள்ள செல்வத்தின் அளவு அதிகரிக்கக்கூடும்.
விருச்சிகம் (Scorpio Zodiac Sign)
சுக்கிரனின் சஞ்சாரத்தின் காரணமாக, உங்கள் குடும்ப மற்றும் திருமண வாழ்க்கையில் மிகச் சிறந்த, நேர்மறையான மாற்றங்களை நீங்கள் காணக்கூடும். உங்கள் பெற்றோரிடமிருந்து உங்களுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும். மேலும், நிதி சார்ந்த சிரமங்கள் ஏதேனும் இருந்தால், அவை தீர்க்கப்படக்கூடும். வேலை நிமித்தமாக மேற்கொள்ளும் பயணங்கள் உங்களுக்குப் பயனுள்ளதாக அமையக்கூடும். பணியில் இருப்பவர்களில் சிலருக்கு, அவர்கள் விரும்பிய இடத்திற்குப் பணிமாறுதல் (transfer) கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன.
கும்பம் (Aquarius Zodiac Sign)
சுக்கிரன் உங்கள் நான்காம் வீட்டில் சஞ்சரிக்கிறார். இந்த வீடு சுகம் மற்றும் மகிழ்ச்சியைக் குறிக்கும் முக்கிய ஸ்தானமாகக் கருதப்படுகிறது. சுப கிரகமான சுக்கிரன் நான்காம் வீட்டில் அமைந்திருப்பது, உங்கள் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியையும் ஆனந்தத்தையும் கொண்டுவரும். உங்கள் நிதி நிலைமை வலுப்பெறும்; இதன் விளைவாக, உங்களில் சிலருக்கு நிலம் அல்லது வாகனம் வாங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் அமையக்கூடும். மேலும், உங்கள் தாயாருடன் மகிழ்ச்சியாகவும் தரமான நேரத்தையும் செலவிடுவதற்கான வாய்ப்பும் உங்களுக்குக் கிடைக்கும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)
சுக்கிரப் பெயர்ச்சி 2026 எப்போது நிகழ்கிறது?
ஏப்ரல் 19, 2026 அன்று சுக்கிர பகவான் மேஷ ராசியிலிருந்து விலகி, தனது சொந்த ராசியான ரிஷப ராசிக்குள் பிரவேசிக்கிறார்.
ஏப்ரல் 19 பெயர்ச்சியால் பலன் பெறப்போகும் 5 ராசிகள் எவை?
ரிஷபம், கடகம், கன்னி, விருச்சிகம் மற்றும் கும்பம் ஆகிய 5 ராசிக்காரர்கள் இந்த சுக்கிரப் பெயர்ச்சியால் அதிக நன்மைகளை பெறுவார்கள்.
மாளவ்ய யோகம் என்றால் என்ன?
சுக்கிரன் ஒருவரது ஜாதகத்தில் தனது சொந்த ராசி அல்லது உச்ச ராசியில் அமர்ந்து, லக்னத்திற்கு அல்லது சந்திரனுக்கு 1, 4, 7, 10 ஆகிய கேந்திர வீடுகளில் ஒன்றாக இருந்தால் 'மாளவ்ய யோகம்' உருவாகிறது.
