English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
இன்னும் 14 நாட்களில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி.. 5 ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர யோகம், வெற்றி மழை கொட்டும்

Venus Transits into Taurus on April 19 : 2026ஆம் ஆண்டு வரும் ஏப்ரல் 19ஆம் தேதி, சுக்கிர கிரகம் தனது ராசியை மாற்றிக்கொள்ளப் போகிறார். தனது சொந்த ராசியான ரிஷப ராசயில் நிலைபெறும் சுக்கிரன், 'மாளவ்ய யோகத்தை' உருவாக்கவுள்ளார். இந்த யோகத்தின் மூலம் எந்தெந்த ராசிகள் நன்மையடையவுள்ளன என்பதை அறிந்துகொள்வோம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Apr 5, 2026, 08:55 AM IST
  • சுக்கிரப் பெயர்ச்சி 2026 எப்போது நிகழ்கிறது?
  • ஏப்ரல் 19 பெயர்ச்சியால் பலன் பெறப்போகும் 5 ராசிகள் எவை?
  • மாளவ்ய யோகம் என்றால் என்ன?

Trending Photos

RCB-ஐ காலி பண்ண... சின்னசாமியில் பிரெவிஸ்... CSK செய்ய வேண்டிய முக்கிய மேட்டர்!
camera icon10
CSK
RCB-ஐ காலி பண்ண... சின்னசாமியில் பிரெவிஸ்... CSK செய்ய வேண்டிய முக்கிய மேட்டர்!
புதன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி 2026: பண மழையில் நனைய போகும் 5 அதிர்ஷ்ட ராசிகள்!
camera icon6
Budhan Peyarchi
புதன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி 2026: பண மழையில் நனைய போகும் 5 அதிர்ஷ்ட ராசிகள்!
ஆம்ப்லேட் சாப்பிட்டால் உடல் எடை குறையுமா? எப்படி செய்வது?
camera icon6
Omelette
ஆம்ப்லேட் சாப்பிட்டால் உடல் எடை குறையுமா? எப்படி செய்வது?
பைனான்ஸ் தொழில் செய்பவர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு போட்ட கடிவாளம்! முக்கிய அறிவிப்பு
camera icon10
Tamil Nadu government
பைனான்ஸ் தொழில் செய்பவர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு போட்ட கடிவாளம்! முக்கிய அறிவிப்பு
Venus Transits into Taurus on April 19 : சுக்கிர கிரகம் (Venus) அழகு, படைப்பாற்றல் மற்றும் உலகியல் இன்பங்களுக்குக் காரகனாகக் கருதப்படுகிறார். சுக்கிரன் ஒரு ராசியிலிருந்து மற்றொரு ராசிக்கு மாறும்போது, ​​அது அனைத்து ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையிலும் பல்வேறு மாற்றங்களைக் கொண்டுவரக் கூடும். ஏப்ரல் மாதத்தில், 19-ஆம் தேதியன்று, சுக்கிரன் மேஷ ராசியிலிருந்து விலகி, தனது சொந்த ராசியான ரிஷப ராசிக்குள் பெயர்ச்சி அடையப் போகிறார். சுக்கிரன் தனது சொந்த ராசியில் சஞ்சரிக்கும்போதெல்லாம், 'மாளவ்ய யோகம்' (Malavya Yoga) உருவாகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த யோகம் மிகவும் மங்களகரமான யோகங்களில் ஒன்றாக கருதப்படுவதுடன், இது பொருளாதார ரீதியான ஆதாயங்களைக் கொண்டுவரும் என்றும் நம்பப்படுகிறது. ஏப்ரல் 19-ஆம் தேதிக்குப் பிறகு இந்த யோகம் உருவாவதன் விளைவாக, எந்தெந்த ராசிகள் நன்மைகளைப் பெற வாய்ப்புள்ளது என்பதை இப்போது நாம் விரிவாக அறிந்துகொள்வோம்.

Add Zee News as a Preferred Source

ரிஷபத்தில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி : உருவாகிறது மாளவ்ய யோகம்! 5 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை ஆரம்பம்!

ரிஷபம் (Taurus Zodiac Sign)

உங்கள் ராசியின் அதிபதியான சுக்கிரன், தற்போது உங்கள் முதல் வீட்டில் (லக்னத்தில்) சஞ்சரிக்கிறார். இந்த பெயர்ச்சியின் விளைவாக, உங்கள் ஆக்கப்பூர்வமான திறன்கள் மேம்படும். கலை, ஊடகம் போன்ற துறைகளுடன் தொடர்புடையவர்கள் நிதி ஆதாயங்களை பெறக்கூடும். சமூக ஊடகங்களில் நீங்கள் பதிவிடும் ஏதேனும் ஒரு பதிவு வெகுவாகப் பிரபலமடைந்து (viral) பரவக்கூடும். உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையிலும் நீங்கள் சுபமான பலன்களைப் பெறுவீர்கள்.

கடகம் (Cancer Zodiac Sign)

சுக்கிரன் உங்கள் 'லாப ஸ்தானத்தில்' (லாப வீடான 11-ஆம் வீட்டில்) சஞ்சரிக்கிறார். சுக்கிரனின் இந்த பெயர்ச்சி, உங்கள் தொழில் மற்றும் வணிக முயற்சிகளில் மிகப்பெரிய லாபங்களைக் கொண்டுவரக்கூடும். உங்களுக்குச் சாதகமான ஒப்பந்தங்கள் அல்லது வாய்ப்புகள் அமையக்கூடும். இதற்கான வலுவான அறிகுறிகளை உங்களுக்கு தெரியக்கூடும். மேலும், உங்கள் மூத்த உடன்பிறப்புகளிடமிருந்து உங்களுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும். நீங்கள் பங்குச் சந்தையில் முதலீடு செய்தால், கணிசமான நிதி ஆதாயங்கள் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன.

கன்னி (Virgo Zodiac Sign)

சுக்கிரன் உங்கள் 'பாக்கிய ஸ்தானத்தில்' (9-ஆம் வீட்டில்) சஞ்சரிப்பதால், அதிர்ஷ்டத்தின் முழுமையான ஆதரவு உங்களுக்குக் கிடைக்கும். நீண்ட நாட்களாகத் தேங்கிக்கிடந்த அல்லது தடைபட்டிருந்த பணிகள் இப்போது முழுமையடையக்கூடும். தற்போது வேலை தேடிக்கொண்டிருப்பவர்களுக்கு நல்ல செய்திகள் வந்து சேர வாய்ப்புள்ளது. நீங்கள் ஆன்மீகம் சார்ந்த அல்லது சமயச் சடங்குகளில் ஈடுபடக்கூடும். மேலும், நீங்கள் சேமித்து வைத்துள்ள செல்வத்தின் அளவு அதிகரிக்கக்கூடும்.

விருச்சிகம் (Scorpio Zodiac Sign)

சுக்கிரனின் சஞ்சாரத்தின் காரணமாக, உங்கள் குடும்ப மற்றும் திருமண வாழ்க்கையில் மிகச் சிறந்த, நேர்மறையான மாற்றங்களை நீங்கள் காணக்கூடும். உங்கள் பெற்றோரிடமிருந்து உங்களுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும். மேலும், நிதி சார்ந்த சிரமங்கள் ஏதேனும் இருந்தால், அவை தீர்க்கப்படக்கூடும். வேலை நிமித்தமாக மேற்கொள்ளும் பயணங்கள் உங்களுக்குப் பயனுள்ளதாக அமையக்கூடும். பணியில் இருப்பவர்களில் சிலருக்கு, அவர்கள் விரும்பிய இடத்திற்குப் பணிமாறுதல் (transfer) கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன.

கும்பம் (Aquarius Zodiac Sign)

சுக்கிரன் உங்கள் நான்காம் வீட்டில் சஞ்சரிக்கிறார். இந்த வீடு சுகம் மற்றும் மகிழ்ச்சியைக் குறிக்கும் முக்கிய ஸ்தானமாகக் கருதப்படுகிறது. சுப கிரகமான சுக்கிரன் நான்காம் வீட்டில் அமைந்திருப்பது, உங்கள் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியையும் ஆனந்தத்தையும் கொண்டுவரும். உங்கள் நிதி நிலைமை வலுப்பெறும்; இதன் விளைவாக, உங்களில் சிலருக்கு நிலம் அல்லது வாகனம் வாங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் அமையக்கூடும். மேலும், உங்கள் தாயாருடன் மகிழ்ச்சியாகவும் தரமான நேரத்தையும் செலவிடுவதற்கான வாய்ப்பும் உங்களுக்குக் கிடைக்கும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)

சுக்கிரப் பெயர்ச்சி 2026 எப்போது நிகழ்கிறது?
ஏப்ரல் 19, 2026 அன்று சுக்கிர பகவான் மேஷ ராசியிலிருந்து விலகி, தனது சொந்த ராசியான ரிஷப ராசிக்குள் பிரவேசிக்கிறார்.

ஏப்ரல் 19 பெயர்ச்சியால் பலன் பெறப்போகும் 5 ராசிகள் எவை?
ரிஷபம், கடகம், கன்னி, விருச்சிகம் மற்றும் கும்பம் ஆகிய 5 ராசிக்காரர்கள் இந்த சுக்கிரப் பெயர்ச்சியால் அதிக நன்மைகளை பெறுவார்கள்.

மாளவ்ய யோகம் என்றால் என்ன?
சுக்கிரன் ஒருவரது ஜாதகத்தில் தனது சொந்த ராசி அல்லது உச்ச ராசியில் அமர்ந்து, லக்னத்திற்கு அல்லது சந்திரனுக்கு 1, 4, 7, 10 ஆகிய கேந்திர வீடுகளில் ஒன்றாக இருந்தால் 'மாளவ்ய யோகம்' உருவாகிறது.

மேலும் படிக்க | 12 ஆண்டுக்குப் பிறகு குருவால் உருவாகும் 'ஹம்ச மகா புருஷ ராஜயோகம்'.. 12 ராசிகளுக்கான முழு ராசிப்பலன்

மேலும் படிக்க | குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி: அட்டகாசமான அதிர்ஷ்டத்தையும், பண வரவையும் அனுபவிக்கவுள்ள 3 ராசிகள் இவைதான்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

...Read More

Venus TransitVenusShukraAstrologyRasipalan

Trending News