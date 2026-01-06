147 நாட்களில் குரு பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு டபுள் ஜாக்பாட், அதிர்ஷ்டம் யாருக்கு

Guru Peyarchi Plangal 2026: ஜோதிடத்தில், குரு பகவான் மிகவும் மங்களகரமான கிரகமாகக் கருதப்படுகிறது. வியாழன் எந்த வீட்டில் அல்லது ராசியில் இருந்தாலும், அங்குள்ள சூழ்நிலைகள் படிப்படியாக மேம்படும் என்று நம்பப்படுகிறது. நிதி நிலைமை, உறவுகள், கல்வி அல்லது வாழ்க்கைப் பாதை என எதுவாக இருந்தாலும், வியாழனின் தாக்கம் நீண்ட காலத்திற்கு நற்பலன்களைத் தரும். அதன்படி வரும் ஜூன் 2, 2026 அன்று, காலை 6:30 மணியளவில், வியாழன் கடக ராசிக்குள் நுழைவார். குருவின் உச்ச ராசி கடகம் ஆகும். இதனால் சில ராசிக்காரர்கள் சிறந்த மற்றும் வலுவான பலன்களை பெறலாம். இந்த பெயர்ச்சி அனைத்து ராசிகளுக்கும் முக்கியமானதாகக் கருதப்படுகிறது. அதனுடன் அக்டோபர் 31, 2026 மாலை வரை கடக ராசியில் இருக்கும், குரு பின்னர் சிம்ம ராசிக்குள் நுழைவார். கடக ராசிக்குள் குரு நுழைவது 12 ராசிகளையும் பாதிக்கும். சில ராசிகள் நல்ல பலன்களை தரும் மற்ற ராசிகள் அசுப பலனை பெறலாம். எனவே 12 ராசிகளுக்கு குருவின் பெயர்ச்சியால் எப்படிப்பட்ட பலன் கிடைக்கப்போகிறது என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
மேஷம் - மேஷ ராசிக்கு குடும்பம் மற்றும் வீடு தொடர்பான மகிழ்ச்சியைத் தரும். பழைய வீடு அல்லது மூதாதையர் சொத்துக்களால் ஆதாயம் உண்டாகும். தாயிடமிருந்து ஆதரவு கிடைக்கும், மேலும் குடும்பத்துடன் நேரத்தை செலவிட வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும்.
ரிஷபம் - ரிஷப ராசிக்கு உடன்பிறந்தவர்களுடனான உறவுகள் வலுப்பெறும், மேலும் அவர்களின் ஆதரவைப் பெறுவீர்கள். குறுகிய பயணங்கள் மனதில் அமைதியைக் கொண்டுவரும். சோம்பலைத் தவிர்ப்பது முக்கியம், ஏனெனில் இது நல்ல வாய்ப்புகளை இழக்க வழிவகுக்கும்.
மிதுனம் - மிதுன ராசிக்கு, நிதி நிலைமை வலுப்பெறும். உங்கள் வங்கி இருப்பு மேம்படும், சேமிப்பு அதிகரிக்கும். வேலை செய்பவர்கள் சம்பள உயர்வை எதிர்பார்க்கலாம்.
கடகம் - இந்தப் பெயர்ச்சி கடக ராசிக்கு மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தது. இந்த நேரத்தில், தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும், ஆரோக்கியம் மேம்படும், உங்கள் முகம் பிரகாசிக்கும். சமூகத்தில் உங்கள் மரியாதை அதிகரிக்கும்.
சிம்மம் - சிம்ம ராசிக்கு, செலவுகளில் அதிகரிப்புக்கு வழிவகுக்கும். வெளிநாட்டில் வேலை கிடைக்கலாம். உடல்நலத்தில் அக்கறை காட்ட வேண்டும்.
கன்னி - கன்னி ராசிக்காரர்களின், வருமானம் அதிகரிக்கும் மற்றும் நிலுவையில் உள்ள ஆசைகளை நிறைவேற்றும். சமூக அங்கீகாரம் அதிகரிக்கும்.
துலாம் - துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு தொழில் முன்னேற்றத்த்தை தரும். மேலும் உங்களுக்கு பதவி உயர்வு அல்லது புதிய வேலை கிடைக்கலாம்.
விருச்சிகம் - விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு, இந்த நேரம் அதிர்ஷ்டத்தை வலுப்படுத்தும். மத மற்றும் ஆன்மீக நாட்டங்கள் அதிகரிக்கும். படிப்பு மற்றும் உயர் கல்வியில் வெற்றி கிடைக்கும்.
தனுசு - தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த நேரம் வாழ்க்கையில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களைக் கொண்டுவரலாம். ஆன்மீக சிந்தனை அதிகரிக்கும், செலவுகளும் அதிகரிக்கலாம். ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்துவது முக்கியம்.
மகரம் - மகர ராசிக்காரர்களுக்கு திருமண வாழ்க்கை சிறப்பாக இருக்கும். மேலும் உங்கள் துணைவரின் ஆதரவைப் பெறுவீர்கள். வியாபாரத்தில் முன்னேற்றம் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும், புதிய திட்டங்கள் வெற்றியடையக்கூடும்.
கும்பம் - கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு உடல்நலத்தில் சிறப்பு கவனம் தேவைப்படும். செலவுகள் அதிகரிக்கலாம், நீதிமன்ற வழக்குகளில் நிவாரணம் கிடைக்கக்கூடும், மேலும் வெளிநாட்டுப் பயணம் மேற்கொள்ளும் வாய்ப்புகள் இருக்கலாம்.
மீனம் - மீன ராசிக்காரர்களுக்கு தொழில் மாற்றம் ஏற்படும். எதிர்காலத்தில் சிறந்த வாய்ப்புகள் உருவாகும். காதல் உறவுகள் வலுவடையும், மேலும் குழந்தைகள் பாக்கியம் உண்டாகும்.
