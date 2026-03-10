English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
சனியின் 2.5 ஆண்டுகள்.. அடுத்த ஆட்டம் ஆரம்பம், 2027ல் பண மழை, அதிர்ஷ்ட யோகம் யாருக்கு

Saturn Transit 2027: ஜோதிடத்தில் சனியின் பெயர்ச்சி முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கிரக நிகழ்வு. அடுத்த ஆண்டு, 2027ல், திருக்கணித பஞ்சகத்தின் படி, சனி தனது ராசியை மாற்றப் போகிறார்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Mar 10, 2026, 04:38 PM IST
  • இந்த ராசிகளுக்கு ஏழரை நாட்டு சனி தொடங்கும்
  • மேஷம் மற்றும் மீன ராசிக்காரர்களுக்கான பலன்கள்
  • இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு நிவாரணம் கிடைக்கும்

Sani Peyarchi Palangal: ஜோதிடத்தில், சனியின் பெயர்ச்சி மிகவும் முக்கிய நிகழ்வாகப் பார்க்கப்படுகிறது. அந்த வகையில் கடந்த 6 ஆம் தேதி சனி பகவான் வாக்கிய பஞ்சாங்கத்தின் மீன ராசியில் இடப்பெயர்ச்சி அடைந்தார். இதனிடையே திருக்கணித பஞ்சாங்கத்தின் வருகிற 2027 ஆம் ஆண்டில் தான் சனிப்பெயர்ச்சி நிகழப் போவதாக கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த இடப் பெயர்ச்சி மேஷ ராசியில் நிகழும். இந்த சனிப் பெயர்ச்சியால் பல ராசிகளின் வாழ்க்கையை பாதிக்கப் படலாம். ஜோதிடக் கணக்கீடுகளின்படி, வருகிற ஜூன் 3, 2027 அன்று சனி பகவான் மேஷத்தில் நுழைவார். இந்த மாற்றத்தால், சில ராசிகளுக்கு ஏழரை சனி மற்றும் சனி திசை ஆரம்பிக்கும். மற்றவர்கள் நீண்ட காலத்திற்குப் பிறகு ஏழரை சனியில் இருந்து மோட்சம் கிடைக்கும். எனவே எந்த ராசிகளுக்கு எந்த சனி நிகழும். எப்படிப்பட்ட பலனைப் பெறப் போகிறார்கள் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம். 

இந்த ராசிகளுக்கு ஏழரை நாட்டு சனி தொடங்கும்:

சனி மேஷத்தில் பெயர்ச்சி அடையப் போவதால், சில ராசிகள் சவாகளை சந்திக்க நேரிடலாம். குறிப்பாக ரிஷபம், கன்னி மற்றும் மகர ராசிக்காரர்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்.

ரிஷபம்: சனி மேஷத்தில் நுழைந்த பிறகு, ரிஷபத்திற்கு ஏழரை சனியின் முதல் கட்டம் தொடங்கும். இந்த காலகட்டத்தில், மன அழுத்தம், செலவுகள் அதிகரிக்கும் அல்லது வேலையில் தாமதங்கள் ஏற்படலாம். இதுபோன்ற நேரங்களில், அவசர முடிவுகளை எடுப்பதைத் தவிர்ப்பது நல்லது. 

கன்னி: கன்னி ராசிக்காரர்கள் கண்டச்சனி தொடங்கும். இதனால், வேலையில் சில இடையூறுகள், அதிகளவில் சில பொறுப்புகளை பெறுதல் போன்றவற்றை பெறலாம். இருப்பினும், தொடர் முயற்சிகள் வெற்றியைத் தரும்.

மகரம்: மகர ராசிக்காரர்களும் தைரிய சனி தொடங்கும். இதனால் இந்த ராசிக்காரர்கள் வேலை, வணிகம் அல்லது குடும்ப விஷயத்தில் சில சவால்களை எதிர்கொள்ள நேரிடும். இந்த நேரத்தில் பொறுமை மற்றும் விடாமுயற்சியைப் பேணவும்.

மேஷம் மற்றும் மீன ராசிக்காரர்களுக்கான பலன்கள்

சனியின் இந்த பெயர்ச்சி மேஷம் மற்றும் மீன ராசிக்காரர்களுக்கு சில மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும். 

மேஷம்: மேஷ ராசிக்காரர்கள் ஏற்கனவே ஏழரை சனியின் தாக்கத்தில் உள்ளனர். ஜூன் 3, 2027 க்குப் பிறகு இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு ஏழரை சனியின் இரண்டாம் கட்டம் தொடங்கும் அதாவது விரயச் சனி தொடங்கும். 

மீனம்: மீன ராசிக்காரர்களுக்கு ஏழரை சனியின் இறுதி கட்டம் தொடங்கும் என்பதால், கடந்த சில ஆண்டுகளாக எதிர்கொண்டு வந்த சவால்கள் படிப்படியாகக் குறைய வாய்ப்புள்ளது.

இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு நிவாரணம் கிடைக்கும்

சனியின் இந்தப் பெயர்ச்சி சில ராசிக்காரர்களுக்கும் நிவாரணத்தை அளிக்கக்கூடும். இந்த மாற்றம், குறிப்பாக கும்பம், சிம்மம் மற்றும் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமாகக் கருதப்படுகிறது.

கும்பம் - கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல செய்தி என்னவென்றால், இவர்கள் ஏழரை சனியின் பிடியில் இருந்து முழுமையாக விடுபடுவார்கள். நீண்டகால மன அழுத்தம் அல்லது தடைகள் படிப்படியாகக் குறையக்கூடும்.

சிம்மம் - சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு சிறப்பாக இருக்கும். தடைபட்ட வேலைகள் முழுமை அடையும். வாழ்க்கையில் நம்பிக்கையான உறவுகள் கிடைக்கும்.

தனுசு - தனுசு ராசிக்காரர்களும் சனியின் பிடியில் இருந்து விடுபடுவார்கள். இதனால், முன்னேற்றம் மற்றும் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

...Read More

Saturn TransitMeshZodiac Signsthirukanitha panchangam

