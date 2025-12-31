English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • 2026ல் டபுள் குரு பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு டபுள் அதிர்ஷ்டம், டபுள் பொற்காலம், டபுள் வெற்றி

2026ல் டபுள் குரு பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு டபுள் அதிர்ஷ்டம், டபுள் பொற்காலம், டபுள் வெற்றி

Jupiter Transits 2026: 2026 ஆம் ஆண்டில், தேவர்களின் குரு என்று அழைக்கப்படும் பிரகஸ்பதி, இரண்டு முறை தானது ராசியை மாற்றவ போகிறார். இந்த ராசி மாற்றங்கள் பல ராசிக்காரர்களுக்கு சிறப்பு நன்மைகளைத் தரப் போகிறது. 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Dec 31, 2025, 10:31 AM IST
  • வியாழக்கிழமை விஷ்ணு பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்படுகிறது.
  • விஷ்ணு பகவானை வழிபடுவது குரு பகவானை மகிழ்விக்கிறது.
  • மஞ்சள் நிற பொருட்களை தானம் செய்வது நன்மை தரும்.

Trending Photos

டிசம்பர் 31, ஜனவரி 1: வங்கிகளுக்கு விடுமுறையா? திறந்திருக்குமா? முக்கிய அப்டேட்
camera icon10
Bank Holidays
டிசம்பர் 31, ஜனவரி 1: வங்கிகளுக்கு விடுமுறையா? திறந்திருக்குமா? முக்கிய அப்டேட்
திருவோணத்தில் சூரிய பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், முன்னேற்றத்திற்கான கதவுகள் திறக்கும்
camera icon6
Sun Transit
திருவோணத்தில் சூரிய பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், முன்னேற்றத்திற்கான கதவுகள் திறக்கும்
போக்குவரத்து துறை ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு! இ-சேவை மூலம் விண்ணப்பிக்கவும்
camera icon11
Government Announcement
போக்குவரத்து துறை ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு! இ-சேவை மூலம் விண்ணப்பிக்கவும்
மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்! ஜனவரியில் இத்தனை நாட்கள் விடுமுறையா? சூப்பர் அறிவிப்பு
camera icon7
School Holiday
மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்! ஜனவரியில் இத்தனை நாட்கள் விடுமுறையா? சூப்பர் அறிவிப்பு
2026ல் டபுள் குரு பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு டபுள் அதிர்ஷ்டம், டபுள் பொற்காலம், டபுள் வெற்றி

 Jupiter Transits 2026 In Cancer And Leo: நாளை முதல் புத்தாண்டு தொடங்க உள்ளது. வரும் 2026 ஆம் ஆண்டில் பல கிரக பெயர்ச்சி, நட்சத்திர மாற்றங்கள் நிகழப்போகிறது. அந்த வகையில் வரவிருக்கும் புத்தாண்டு பல ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்ததாக இருக்கும். குறிப்பாக தேவர்களின் குரு என்று அழைக்கப்படும் குரு பகவான், இரண்டு முறை தனது ராசிகளை மாற்றப் போகிறார். இந்த ராசி மாற்றத்தால் பல ராசிக்காரர்கள் பயனடைவார்கள். இந்த ராசிக்காரர்கள் தங்கள் தொழில் மற்றும் வணிகங்களில் விரும்பிய வெற்றியைப் பெறுவார்கள். கூடுதலாக, நிலுவையில் உள்ள அனைத்து வேலைகளும் இப்போது நிறைவு பெறும். எனவே நிகழவிருக்கும் குருவின் ராசி மாற்றத்தை பற்றி முழுமையான தகவலை அறிந்து கொள்வோம்.

Add Zee News as a Preferred Source

குரு பெயர்ச்சி 2026 - கடகம்

குரு கிரகம், 2026 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் தனது முதல் ராசி மாற்றத்தை மேற்கொள்வார். அதன்படி ஜூன் 2 ஆம் தேதி அதிகாலை 1:49 மணிக்கு குரு மிதுன ராசியிலிருந்து கடக ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைவார். அதேபோல் இரண்டாவது ராசி மாற்றம் அக்டோபர் மாத்தில் ஏற்படும். அதன்படி இந்த குருவின் ராசி மாற்றம் பல ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை பயக்கும். குறிப்பாக இந்த ராசி மாற்றத்தால் ரிஷபம் மற்றும் கன்னி ராசிக்காரர்கள் சிறப்பு பலன்களைப் பெறுவார்கள்.

குரு பெயர்ச்சி 2026 - சிம்மம்

குரு கிரகம் தனது முதல் ராசி மாற்றத்தை மேற்கொண்ட பிறகு அக்டோபர் 31 ஆம் தேதி, கடக ராசியிலிருந்து சிம்ம ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைவார். குரு இந்த ராசியில் பல மாதங்கள் பயணிப்பார். இதற்குப் பிறகு, ஜனவரி 2027 ஆம் ஆண்டில், குரு மீண்டும் பின்னோக்கி நகர்ந்து கடக ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைவார். குருவின் சிம்ம ராசிப் பெயர்ச்சி பல ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் மாற்றங்களைக் கொண்டுவரும். குறிப்பாக, கடகம் மற்றும் துலாம் ராசிக்காரர்கள் சிறப்புப் பலன்களைப் பெறுவார்கள்.

இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்

கடகம் (Cancer Zodiac Sign): குருவின் பெயர்ச்சி கடக ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை பயக்கும். எதிர்பாராத நிதி ஆதாயங்களை பெறலாம். வேலையில் முன்னிலை வகிப்பீர்கள். குடும்பத்திற்குள் மகிழ்ச்சி மற்றும் நல்லிணக்கம் அதிகரிக்கும். உங்கள் நற்பெயரும் வளரும், அதிர்ஷ்டம் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும்.

கன்னி (Virgo Zodiac Sign): கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு குருவின் பெயர்ச்சி நன்மை பயக்கும். இந்தப் பெயர்ச்சி உங்கள் ராசியிலிருந்து 12வது வீட்டில் நிகழும். வருமானம் கணிசமாக அதிகரிகும். புதிய வழிகளில் பயணம் சம்பாதிக்கும் வாய்ப்பை பெறலாம். புதிய திட்டங்களைப் பெறலாம். முதலீடுகளும் உங்களுக்கு பயனளிக்கும். பணத்தைச் சேமிக்கலாம். பங்குச் சந்தை மற்றும் லாட்டரி ஆகியவற்றிலிருந்தும் நீங்கள் பயனடையலாம்.

துலாம் (Libra Zodiac Sign): குருவின் இரட்டைப் பெயர்ச்சி உங்களுக்கு சாதகமான பலனைத் தரும். வருமானம் அதிகரிக்கக்கூடும். வேலையில் பதவி உயர்வு அல்லது சம்பள உயர்வு கிடைக்கலாம். புதிய வணிக ஒப்பந்தங்களை பெறலாம். புதிய தொடக்கத்தைக் கருத்தில் கொண்டவர்களுக்கு, இந்த நேரம் தைரியம் மற்றும் சரியான திசையில் நன்மை உண்டாகும். முதலீடுகள் லாபத்தையும் தரும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

மேலும் படிக்க | மார்கழி 16: நந்தகோபன் மாளிகை வாயிலில் நங்கை ஆண்டாள்!

மேலும் படிக்க | இன்றைய ராசிபலன் டிசம்பர் 31: பணவரவு இருக்கும் - இந்த 2 ராசிக்கு மட்டும்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Jupiter transitGuru Peyarchi PalangalAstrology

Trending News