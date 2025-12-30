மேஷம் ராசிக்கான 2026 புத்தாண்டு பலன்கள்: 200% இது நடக்கும்! ஆட்டம் ஆரம்பம்

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
2026 New Year Horoscope For Aries Zodiac Signs: எதிர் வரும் 2026-ஆம் ஆண்டு மேஷ ராசிக்கு எப்படி இருக்கப்போகிறது? என்னென்ன சவால்களை சந்திக்கப்போகிறது, அதிஷ்டம் கிடைக்கும், குரு பெயர்ச்சி, சனி பெயர்ச்சி எப்படிப் பட்ட பலனைத் தரப் போகிறது என்பதை இந்த கட்டுரையில் விரிவாகத் தெரிந்துக்கொள்வோம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Dec 30, 2025, 04:45 PM IST
  • 2026 மேஷ ராசி புத்தாண்டு பலன்கள்
  • கிரக நிலைகளின் தாக்கம் எப்படி இருக்கும்
  • தொழில் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு எப்படி இருக்கும்

2026 New Year Horoscope For Aries Zodiac Signs: 2026ம் புத்தாண்டு தொடங்க இன்னும் சில நாட்களே உள்ள நிலையில், அனைவரும் மிகுந்த உற்சாகத்துடனும், வரவிருக்கும் ஆண்டு தங்களுக்கு என்ன பலன்களைத் தரும் என்ற எதிர்பார்ப்புடனும் உள்ளனர்.  அந்த வகையில் எதிர் வரும் 2026-ஆம் ஆண்டு மேஷ ராசிக்கு எப்படி இருக்கப்போகிறது? என்னென்ன சவால்களை சந்திக்கப்போகிறது, அதிஷ்டம் கிடைக்கும், குரு பெயர்ச்சி, சனி பெயர்ச்சி எப்படிப் பட்ட பலனைத் தரப் போகிறது என்பதை இந்த கட்டுரையில் விரிவாகத் தெரிந்துக்கொள்வோம்.

2026 மேஷ ராசி புத்தாண்டு பலன்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு மேஷ ராசிக்கு ஒரு அமோகமான ஆண்டாக அமையும். கடந்த கால கசப்பான சம்பவங்கள் நீங்கி, வருமானம் மற்றும் பொருளாதார நிலையில் கணிசமான முன்னேற்றம் ஏற்படும். மாணவர்கள் கல்வியிலும், விளையாட்டுப் போட்டிகளிலும் சிறந்து விளங்குவார்கள்.

2026 ஆம் ஆண்டில் கிரக நிலைகளின் தாக்கம்:

குரு பார்வை: குருவின் சுப பார்வையால் குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும். குழந்தை பாக்கியம் மற்றும் திருமண வரன்கள் கைகூடும். வெளிநாடு சென்று படிக்க விரும்புபவர்களுக்கு சாதகமான சூழல் அமையும்.

சனி பகவான்: சனி பகவான் லாப ஸ்தானத்தில் இருப்பதால் வருமானம் அதிகரிக்கும். இருப்பினும், மார்ச் 6க்கு பிறகு சனி 12ஆம் இடத்திற்கு (விரைய சனி) மாறுவதால் செலவுகள் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. எனவே சேமிப்பில் கவனம் தேவை.

ராகு-கேது: ராகு 10-ஆம் இடத்திற்கும், கேது 5ஆம் இடத்திற்கும் மாறுவதால் பொருளாதார வளர்ச்சி மற்றும் ஆன்மீக நாட்டம் அதிகரிக்கும்.

2026 ஆம் ஆண்டில் தொழில் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு எப்படி இருக்கும்:

அலுவலகத்தில் இருந்த மனக்கசப்புகள் நீங்கி, பதவி உயர்வு மற்றும் சம்பள உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. வியாபாரத்தில் இருந்த தடைகள் நீங்கி, புதிய முதலீட்டாளர்கள் கிடைப்பார்கள். அரசுத் துறையில் இருப்பவர்களுக்கு நல்ல பெயர் கிடைக்கும்.

2026 ஆம் ஆண்டில் ஆரோக்கியம் மற்றும் எச்சரிக்கை:

ஆண்டின் தொடக்கத்தில் உடல்நலத்தில் சற்று கூடுதல் கவனம் தேவை, குறிப்பாக கால் மற்றும் நரம்பு தொடர்பான பிரச்சனைகள் வரலாம். உணவுக் கட்டுப்பாடும், வாகனப் பயணங்களில் எச்சரிக்கையும் அவசியம். கொடுக்கல்-வாங்கல் விஷயங்களில் யாரையும் நம்பி பெரிய தொகையை கடனாக கொடுக்க வேண்டாம்.

2026 ஆம் ஆண்டில் வழிபாடுகள் மற்றும் பரிகாரங்கள்:

அஸ்வினி நட்சத்திரம்: விநாயகர் வழிபாடு மற்றும் 'காரிய சித்தி மாலை' வாசிப்பது நல்லது.

பரணி நட்சத்திரம்: துர்க்கை அம்மன் வழிபாடு மற்றும் 'பவானி அஷ்டகம்' படிப்பது சிறந்தது.

கிருத்திகை நட்சத்திரம்: முருகப்பெருமானை வழிபடுவதும், 'சண்முக கவசம்' பாடுவதும் வெற்றியைத் தரும்

பரிகாரம்: பொதுவாக செவ்வாய்க்கிழமைகளில் முருகப்பெருமானையும், சனிக்கிழமைகளில் ஆஞ்சநேயரையும் வழிபடுவது சனி பகவானின் தாக்கத்தைக் குறைக்க உதவும்.

இந்த ஆண்டு மேஷ ராசியினருக்கு 70% முதல் 80% வரை சிறப்பான முன்னேற்றங்களைத் தரக்கூடிய ஆண்டாக இருக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

2026 New Year, horoscope, Aries Zodiac Signs

