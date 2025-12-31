English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ரிஷப ராசி: 2026 புத்தாண்டு பலன்கள்: ஜாக்பாட் அடிக்கும், 101% வெற்றி நிச்சயம்

ரிஷப ராசி: 2026 புத்தாண்டு பலன்கள்: ஜாக்பாட் அடிக்கும், 101% வெற்றி நிச்சயம்

2026 New Year Horoscope For Taurus Zodiac Signs: எதிர் வரும் 2026-ஆம் ஆண்டு ரிஷப ராசிக்கு எப்படி இருக்கப்போகிறது? என்னென்ன சவால்களை சந்திக்கப்போகிறது, அதிஷ்டம் கிடைக்கும், குரு பெயர்ச்சி, சனி, கேது, செவ்வாய், புதன் பெயர்ச்சி எப்படிப் பட்ட பலனைத் தரப் போகிறது என்பதை இந்த கட்டுரையில் விரிவாகத் தெரிந்துக்கொள்வோம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Dec 31, 2025, 04:44 PM IST

    2026-ஆம் ஆண்டு ரிஷப ராசிக்கான புத்தாண்டு ராசி பலன்கள்

    சனி 11-ஆம் இடத்தில் இருப்பதால் லாபம் அதிகரிக்கும்.

    வெளிநாடு செல்ல விரும்புபவர்களின் முயற்சி வெற்றி பெறும்.

2026-ஆம் ஆண்டு ரிஷப ராசிக்கான புத்தாண்டு ராசி பலன்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு ரிஷப ராசியினருக்கு ஒரு திருப்புமுனையாகவும், மகிழ்ச்சி நிறைந்த ஆண்டாகவும் அமையும். ஆண்டின் தொடக்கத்தில் ஜூன் மாதம் வரை குரு பகவான் உங்கள் ராசிக்கு 2-ஆம் வீட்டில் (தன ஸ்தானம்) இருப்பதால், பொருளாதார முன்னேற்றம் மற்றும் குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி உண்டாகும். நோய், எதிரித் தொல்லைகள், கடன் பிரச்சனைகள் மற்றும் வம்பு வழக்குகள் நீங்கும்.

2026 ஆம் ஆண்டில் தொழில் மற்றும் பொருளாதாரம் எப்படி இருக்கும்:

இந்த ஆண்டு முழுவதும் சனி 11-ஆம் இடத்தில் இருப்பதால் லாபம் அதிகரிக்கும். "தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும்" காலம் இது. நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்த ஊதிய உயர்வு மற்றும் பதவி உயர்வு (Promotion) கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. புதிய தொழில்கள் அல்லது வியாபாரத் திட்டங்கள் மூலம் நல்ல லாபத்தை ஈட்டலாம். வெளிநாடு செல்ல விரும்புபவர்களின் முயற்சி வெற்றி பெறும்.

2026 ஆம் ஆண்டில் குடும்பம் மற்றும் உறவு நிலைகள் எப்படி இருக்கும்:

கணவன்-மனைவி இடையே நிலவி வந்த சண்டைகள் நீங்கி, ஒற்றுமை பலப்படும். திருமணத்திற்காகக் காத்திருப்பவர்களுக்குத் திருமணம் கைகூடும். குழந்தை பாக்கியம் இல்லாதவர்களுக்கு அந்த மகிழ்ச்சி கிடைக்கும். இரத்த உறவுகளிடம் பேசும்போது மட்டும் சற்று கவனமாக இருப்பது நல்லது; தேவையற்ற விவாதங்களைத் தவிர்க்கவும்.

2026 ஆம் ஆண்டில் ஆரோக்கியம் மற்றும் கல்வி இடம் எப்படி இருக்கும்

ஆரோக்கியத்தில் பெரிய பாதிப்புகள் இருக்காது. முறையான உணவுக்கட்டுப்பாடு மற்றும் உடற்பயிற்சி அவசியம். மாணவர்கள் கல்வியில் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும், ஏனெனில் கேதுவின் ஆதிக்கத்தால் கவனச்சிதறல் ஏற்பட வாய்ப்புண்டு.

நட்சத்திர ரீதியான பலன்கள்

கார்த்திகை: தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். தலைமைப் பொறுப்புகள் தேடி வரும்.

ரோகிணி: கலைத்துறை மற்றும் கம்ப்யூட்டர் துறையில் இருப்பவர்களுக்குச் சிறப்பான முன்னேற்றம் கிடைக்கும்.

மிருகசீரிடம்: வீடு, வண்டி, வாகனம் வாங்கும் யோகம் உண்டாகும்.

2026 ஆம் ஆண்டில் கிரக நிலைகளின் தாக்கம்

குரு பகவான்: ஜூன் 2026 வரை குரு உங்கள் ராசிக்கு 2-ஆம் வீட்டில் (தன ஸ்தானம்) அமர்ந்து பணவரவை அதிகரிக்கச் செய்வார். அக்டோபர் மாதத்திற்குப் பிறகு 3-ஆம் இடத்திற்கு மாறினாலும், அவரது பார்வை உங்கள் ராசிக்குச் சாதகமாகவே இருக்கும்.

சனி பகவான்: 11-ஆம் இடமான லாப ஸ்தானத்தில் சனி அமர்ந்திருப்பது உங்கள் உழைப்பிற்கான இரட்டிப்பு பலனைத் தரும்.

ராகு-கேது: ராகு 10-ஆம் இடத்திலும், கேது 4-ஆம் இடத்திலும் அமர்ந்து கேந்திர யோகத்தைத் தருகிறார்கள். இது தொழில் ரீதியான அதிரடி மாற்றங்களை உருவாக்கும்.

2026 ஆம் ஆண்டில் வழிபாடுகள் மற்றும் பரிகாரங்கள்:

வெள்ளிக்கிழமைகளில் சுக்கிர பகவானுக்கு நெய் தீபம் ஏற்றி வழிபடவும். தஞ்சாவூர் மாவட்டம், திருவிசைநல்லூர் ஸ்ரீ சிவயோகநாத சுவாமி கோயிலுக்குச் சென்று வருவது பெரும் நன்மைகளைத் தரும். அடிக்கடி சிவபெருமான் மற்றும் நந்தி பகவானை வழிபாடு செய்வது மன அமைதியைத் தரும்.

மொத்தத்தில், 2026-ஆம் ஆண்டு ரிஷப ராசியினருக்கு 100-க்கு 70 முதல் 80 சதவீத நற்பலன்களைத் தரக்கூடிய ஆண்டாக அமையும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

