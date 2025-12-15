English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  பணம், புகழை அள்ளும் ராசிகள்! 2026 ஜனவரி முதல் தலைவிதியே மாறப்போகுது.. உங்க ராசி இருக்கா?

பணம், புகழை அள்ளும் ராசிகள்! 2026 ஜனவரி முதல் தலைவிதியே மாறப்போகுது.. உங்க ராசி இருக்கா?

2026 New Year Rasipalan: புதன் மற்றும் சுக்கிரன் ஆகிய கிரகங்களும் ஒன்றிணைவதால், சில ராசிகளுக்கு 2026ஆம் ஆண்டு அதிர்ஷ்ட காலமாக இருக்கும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Dec 15, 2025, 12:18 PM IST
  • ஒரே நேரத்தில் இணையும் புதன் சுக்கிரம்
  • 2026 ஜனவரி முதல் கொடிக்கட்டி பறக்கப்போகும் ராசிகள்
  • அதிர்ஷ்டம் மேல் அதிர்ஷ்டம்

பணம், புகழை அள்ளும் ராசிகள்! 2026 ஜனவரி முதல் தலைவிதியே மாறப்போகுது.. உங்க ராசி இருக்கா?

2026 Mercury Venus Cojuction Lucky Zodiac Signs: 2026ஆம் ஆண்டு இன்னும் சில தினங்களில் பிறக்கப்போகிறது.  2026ஆம் ஆண்டு ஜோதிடத்தின்படி, பல கிரகங்களின் பெயர்ச்சி நடைபெற உள்ளது. இதன் காரணமாக, சில ராசிகளுக்கு நேர்மறையான ஆற்றல் ஏற்படுத்தக் கூடும். அதே நேரத்தில், சில ராசிகளுக்கு எதிர்முறையான ஆற்றலையும் ஏற்படுத்தும். மேலும், சில ராசிகளுக்கு சுப யோகங்களும் ஏற்படுவதாக ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. அந்த வகையில், 2026ஆம்  ஆண்டு புதன் சுக்கிரன் இணைவதால், சில  ராசிகளுக்கு பொருளாதார சிக்கல்கள் நீங்கி, வாழ்க்கையே நன்றாக இருக்கும் என தெரிவிக்கப்ப்டடுள்ளது. அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.

யுதி திருஷ்டி யோகம் 2026

ஜோதிடத்தில் புதனும் சுக்கிரனும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை. புதன் கிரகங்களின் அதிபதியாகக் கருதப்பட்டாலும், சுக்கிரன் செல்வம், வெற்றி போன்றவற்றை அள்ளிக்கொடுக்கும்  கிரகமாக கருதப்படுகிறது.  ஜோதிடத்தின்படி, 2026 ஜனவரி 29ஆம் தேதி புதன் மற்றும் சுக்கிரன் ஆகிய இரண்டு கிரகங்களும் இணைகிறது. இதன் காரணமாக, யுதி திருஷ்டி யோகம் உருவாகிறது. இந்த யோகம் ஜனவரி 29ஆம் தேதி வியாழன்கிழமை பிற்பகல் 3.42 மணிக்கு நடுக்கிறது. யுதி திருஷ்டி யோகத்தால் சில ராசிகளின் வாழ்க்கை அமோகமாக இருக்கும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. அவை என்னென்ன ராசிகள் என்று பார்க்கலாம்.

மிதுனம் 

2026 ஜனவரி 29ஆம் தேதி புதன் மற்றும் சுக்கிரன் கிரகங்கள் இணைவதால் உருவாகும் யுதி திருஷ்டி யோகம் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் சாதகமாக இருக்கும். 2026 ஜனவரி முதல் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு நிதி ஆதாயங்கள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. தொழிலில் முன்னேற்றம் அடைவீர்கள்.  தொழில் ஸ்திரத்தன்மையால் மகிழ்ச்சியாக இருப்பார்கள். திருமணமாகாதவர்களுக்கு இந்த ஆண்டு பொருத்தமான துணை கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. உங்களுக்கு ஊதிய உயர்வு கிடைக்கும் 

துலாம்

துலாம் ராசிக்கு யுதி திருஷ்டி யோகம் உருவாகுவது அமோகமாக இருக்கும். வெளிநாடு செல்வதற்கான வாய்ப்புகள் வரும். நீண்ட  காலமாக அரசு வேலைக்கு காத்திருப்பவர்களுக்கு 2026 ஜனவரி மாதம் முதல் நல்ல செய்தியை கேட்பீர்கள். நஷ்டத்தில் இயங்கி வந்த தொழில் 2026ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் முதல் ஜோராக இருக்கும் என கூறப்பட்டுள்ளது. மேலும், வேலை இடத்தில் உயர் அதிகாரிகளின் ஆதரவும் இருக்கும். இதன் மூலம், நீங்கள் நினைத்த வேலைகளை சரியாக செய்து முடிப்பீர்கள். 2026ஆம் ஆண்டு சொத்து வாங்கும் வாய்ப்பும் உள்ளது. நீண்ட காலமாக ஒரே நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து வருபவர்களுக்கு சில நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். ஜனவரி மாதத்தில் உங்கள் உடல்நலமும் சிறப்பாக இருக்கும். 

கும்பம் 

2026 ஆம் ஆண்டு கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கும் மகிழ்ச்சியான ஆண்டாக இருக்கும். இளைஞர்கள் தங்கள் சேமிப்பைப் பயன்படுத்தி அவர்கள் விரும்பும் எதையும் வாங்கலாம். மேலும், தொழில் முன்னேற்றம் சாத்தியமாகும். மேலும் நிதி பிரச்னைகள் தீரும். பழைய கடனை அடைத்து மன நிம்மதி பெறுவீர்கள்.  தம்பதிகளுக்கு இடையே இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். திருமணமாகதவர்களுக்கு 2026 ஜனவரி மாதத்திற்கு பிறகு நல்ல செய்தியை கேட்பீர்கள்.  2026ஆம்  ஆண்டு புதிய வேலைகளில் சேருவதற்கான வாய்ப்புகள்  அதிகமாக இருக்கிறது. மேலும், கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு தொழில் தொடங்க சிறப்பாக ஆண்டாக இருக்கிறது. குடும்பத்தில் செல்வம் அதிகரிக்கும் என கூறப்பட்டுள்ளது.

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.    

 

மேலும் படிக்க: EX உடன் சேரப்போகும் 4 ராசிகள்! 2026ல் காதல் வாழ்க்கை ரொம்ப ஜோர்.. யாரெல்லாம் தெரியுமா?

 

