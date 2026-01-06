மகரத்தில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: பொங்கலுக்குள் அதிர்ஷ்டம் பெறப்போகும் ராசிகள் எவை

Pongal Rasi palan Venus Transits 2026: பொங்கல் பண்டிகை மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்த மற்றும் முக்கியமான பண்டிகைகளில் ஒன்றாக கருதப்படுகிறது. இந்த பண்டிகை மிகுந்த ஆடம்பரமாகவும், அற்புதமாகவும்கொண்டாடப்படும் பண்டிகையாகும். இந்த நாளில், சூரிய பகவானை வழிபட்டு, கரும்பு வாங்கி, பொங்கல் செய்து கொண்டாடப்படும். ஜோதிடர்களின் படி, பொங்கல் பண்டிகை 2026 வருகிற ஜனவரி 14 ஆம் தேதி கொண்டாடப்பட உள்ளது, அத்துடன் பொங்கல் பண்டிகைக்கு ஒரு நாள் முன்னதாக மேலும் சுக்கிரனின் ராசி மாற்றம் நிகழும். அதாவது சுக்கிரன் பெயர்ச்சி நிகழும்.
திருக்கணித பஞ்சாங்கத்தின்படி, வருகிற ஜனவரி 13, 2026 அன்று அதிகாலை 4 மணிக்கு, சுக்கிரன் தனுசு ராசியை விட்டு வெளியேறி மகர ராசிக்குள் நுழைவார். இந்த ராசி மாற்றம் மிகவும் சக்திவாய்ந்த பெயர்ச்சியாகக் கருதப்படுகிறது. எனவே, சுக்கிரன் பெயர்ச்சியால் எந்த ராசிக்காரர்கள் நல்ல அதிர்ஷ்ட பலனைப் பெறப்போகிறார்கள் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
ரிஷபம் (Taurus Zodiac Sign): பொங்கல் பண்டிகையின் புனிதமான நாளில், சுக்கிரனின் ராசி மாற்றம் ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமான பலனைத் தரப்போகிறது. இந்த ராசி மாற்றத்தின் கீழ், நீங்கள் முழு அர்ப்பணிப்பு மற்றும் கடின உழைப்புடன் மேற்கொள்ளும் அனைத்து முயற்சியிலும் வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். உங்கள் அர்ப்பணிப்பு மற்றும் கடின உழைப்பு முழுமையாக பலனளிக்கும். இந்த நேரத்தில், தனிப்பட்ட உறவுகளும் மிகவும் இணக்கமாக மாறும். உங்கள் மனைவி அல்லது அன்புக்குரியவர்களுடனான நெருக்கம் அதிகரிக்கும். இதனால் உங்களின் உறவுகல் வலுப்பெறும், மேலும் அன்னியோனியம் ஏற்படும். சிறிது காலமாக உங்களைத் தொந்தரவு செய்து வரும் உடல்நலக் கவலைகளிலிருந்து விடுபடுவதற்கான நேரம் இதுவாகும்.
துலாம் (Libra Zodiac Sign): பொங்கல் பண்டிகை அன்று சுக்கிரன் பெயர்ச்சி நடக்கப்போவதால் துலாம் ராசிக்கு மங்கள பலன் கிடைக்கக்கூடும். 2025 ஆம் ஆண்டில் உங்கள் ஆசைகள் ஏதேனும் நிறைவேறாமல் இருந்திருந்தால், அவை இப்போது நிறைவேற வாய்ப்புள்ளது. குடும்பத்துடனான உறவுகள் மேம்படும், மேலும் பரஸ்பர தொடர்புகள் முன்பை விட வலுவடையும். வேலை தேடுபவர்கள் தனது நண்பருடன் புதிய தொழில் முயற்சியைத் தொடங்குவது குறித்து பரிசீலிக்கலாம். இந்த நேரம் ஆரோக்கியத்தைப் பொறுத்தவரை சிறப்பாக இருக்கும்.
மீனம் (Pisces Zodiac Sign): மீன ராசிக்காரர்களுக்கு பொங்கல் பண்டிகை மிகவும் சிறப்பாக இருக்கும். நிதி ஆதாயங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. நீண்டகால வீட்டுப் பிரச்சினைகளிலிருந்தும் நீங்கள் நிவாரணம் பெறுவீர்கள். உங்கள் மனைவியுடன் நேரத்தைச் செலவிடும் வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும். எதிர்காலத்திற்கான திட்டமிடலில் நீங்கள் தீவிரமாக ஈடுபடுவீர்கள். சொத்து அல்லது பழைய முதலீடுகளிலிருந்து லாபம் ஈட்டுவதற்கான அறிகுறிகளும் உள்ளன. உங்கள் உடல்நலம் குறித்து கவலைப்படத் தேவையில்லை.
சுக்கிரனின் முழுமையான அருளைப் பெற வாழ்வில் வசீகரம், ஈர்ப்பு, ஆடம்பரம், ஈகை ஆகியவற்றுடன் அனைத்து விதமான செல்வத்தையும், புகழையும் பெற, சுக்கிரனை வணங்கி, ‘"ஓம் அச்வ த்வஜாய வித்மஹே தநுர் ஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ சுக்ர: ப்ரசோதயாத்." என்ற சுக்கிரன் காயத்ரி மந்திரத்தை தினமும் பாராயணம் செய்யலாம்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
