English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • 2026 புத்தாண்டு ராசிபலன்: வெள்ளி பாதத்தில் சனி, 4 ராசிகளுக்கு ஆண்டு முழுதும் பணக்கார யோகம்

2026 புத்தாண்டு ராசிபலன்: வெள்ளி பாதத்தில் சனி, 4 ராசிகளுக்கு ஆண்டு முழுதும் பணக்கார யோகம்

Shani Chandi Paya: 2026 புத்தாண்டில் சனி பகவானின் வெள்ளி பாதத்தால் அதிக நன்மைகளை அடையவுள்ள ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காண்லாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Nov 26, 2025, 04:00 PM IST
  • கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு இந்தக் காலம் மிகவும் சாதகமாக இருக்கும்.
  • சனியின் வெள்ளிப் பாதம் உங்கள் நிதி மற்றும் சமூக வாழ்க்கையை நேரடியாக பாதிக்கும்.
  • புதிய சொத்து வாங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் மற்றும் நிதி ஆதாயத்திற்கான வாய்ப்புகள் திடீரென்று ஏற்படும்.

Trending Photos

தீபத் திருவிழா! திருவண்ணாமலை செல்பவர்களுக்கு தமிழக அரசு குட் நியூஸ்
camera icon7
TNSTC
தீபத் திருவிழா! திருவண்ணாமலை செல்பவர்களுக்கு தமிழக அரசு குட் நியூஸ்
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வியாழக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வியாழக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
பெண்களுக்கு நல்ல சான்ஸ்! அங்கன்வாடியில் வேலை - எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்?
camera icon7
Job
பெண்களுக்கு நல்ல சான்ஸ்! அங்கன்வாடியில் வேலை - எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்?
Stranger Things to ஆர்யன் : இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்! எதை, எதில் பார்க்கலாம்?
camera icon7
OTT Release
Stranger Things to ஆர்யன் : இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்! எதை, எதில் பார்க்கலாம்?
2026 புத்தாண்டு ராசிபலன்: வெள்ளி பாதத்தில் சனி, 4 ராசிகளுக்கு ஆண்டு முழுதும் பணக்கார யோகம்

2026 Puthandu Rasi Palan: அனைத்து கிரகங்களிலும் சனி பகவான் மிக முக்கியமான கிரகமாக கருதப்படுகிறார். மனிதர்கள் செய்யும் செயல்களுக்கு ஏற்ப பலன்களை அளிக்கும் சனி பகவான் நியாயத்தின் கடவுளாக போற்றப்படுகிறார். 

Add Zee News as a Preferred Source

Sani Peyarchi: சனி பெயர்ச்சி

சனி பகவான் தற்போது மீன ராசியில் உள்ளார். இந்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் சனி பெயர்ச்சி நடந்தது. 2026 ஆண்டு முழுதவும், அதன் பிறகு, 2027 ஆம் ஆண்டில் ஜூலை மாதம் வரை சனி மீன ராசியில்தான் இருப்பார். ஒரு கிரகம் ஒரு ராசியில் பெயர்ச்சி ஆகும்போது, அதன் தாக்கம் தொடர்புடைய பல்வேறு வீடுகளில் (இடங்களில்) உணரப்படுகிறது. இந்த விளைவுகள் "பாயா", அதாவது பாதங்களாக பார்க்கப்படுகின்றன. முதன்மையாக நான்கு வகையான பாதங்கள் உள்ளன:

– தங்க பாதம்: கலவையான பலன்கள், அதிக உழைப்பு.
– வெள்ளி பாதம்: அதிக செல்வம், நன்மைகள்.
– செம்பு பாதம்: நல்ல பலன்கள்.
– இரும்பு பாதம்: அசுப பலன்கள், வேதனையான பலன்கள்.

2026 New Year Rasi palan: 2026 புத்தாண்டு ராசிபலன்

சனி பகவானின் பாதங்களில் வெள்ளி பாதம் அதிக நன்மை பயக்கும் ஒன்றாக கருதப்படுகிறது. இது செல்வத்தையும் செழிப்பையும் அளிக்கிறது. சனி பகவானின் வெள்ளி பாதம் 2026 ஆம் ஆண்டில் நான்கு ராசிக்காரர்களுக்கும் மிகவும் அதிர்ஷ்டமானதாக இருக்கும். இவர்கள் 2026 ஆம் ஆண்டு சனி பகவானின் ஆசிர்வாதத்தால் மகத்தான நன்மைகளைப் பெறுவார்கள். இதன் தாக்கத்தால் இந்த ராசிக்காரர்கள் ஆடம்பர மற்றும் ஆறுதல் நிறைந்த வாழ்க்கையை அனுபவிப்பார்கள். செல்வத்திலும் சொத்துக்களிலும் மிகப்பெரிய அதிகரிப்பு இருக்கும். சமூகத்தில் மரியாதையும், எடுத்த காரியங்களில் வெற்றியும் கிட்டும். சனி பகவானின் வெள்ளி பாதத்தால் அதிக நன்மைகளை அடையவுள்ள ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காண்லாம்.

ரிஷபம் (Taurus):

சனியின் வெள்ளிப் பாதம் 2026 ஆம் ஆண்டில் ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் சாதகமானதாக இருக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும் செழிப்பும் அதிகரிக்கும். நிதி நிலைமை வலுப்படும். வணிகம் அல்லது வேலைவாய்ப்பில் குறிப்பிடத்தக்க லாபத்திற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும். நீண்டகாலமாக நிலுவையில் இருந்த பணிகள் வெற்றிகரமாக நடந்துமுடியும். சமூகத்தில் மரியாதை அதிகரிக்கும். மேலும் உங்கள் முயற்சிகள் பாராட்டப்படும். ஆரோக்கியம் மேம்படும், மன அமைதி நிலவும்.

கன்னி (Virgo):

இந்த ஆண்டு கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் நன்றாக இருக்கும். தொழில் மற்றும் வணிக முன்னேற்றங்கள் ஏற்படும். புதிய வருமான ஆதாரங்கள் கிடைக்கும். மேலும் பழைய நிதி தகராறுகள் தீர்க்கப்படும். குடும்பத்தில் அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் நிலவும். கல்வி, திறன்கள் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு தொடர்பான விஷயங்களில் வெற்றி கிடைக்கும். இந்த நேரத்தில் ஒரு பெரிய முதலீடு அல்லது செல்வத்தில் அதிகரிப்புக்கான வாய்ப்பும் உள்ளது.

தனுசு (Sagittarius):

தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு, 2026 ஆம் ஆண்டு சனி பெயர்ச்சியும் சனியின் வெள்ளிப் பாதமும் நல்ல அதிர்ஷ்டத்தையும் செல்வத்தையும் தரும். வேலையில் உள்ள சிரமங்கள் தீர்க்கப்படும். முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகள் தோன்றும். பயணம், கூட்டாண்மை மற்றும் வணிக ஒப்பந்தங்கள் நன்மை பயக்கும். குடும்பத்தில் அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் இருக்கும். மேலும் வீட்டில் ஆடம்பரமும் ஆறுதலும் நிறைந்த சூழ்நிலை இருக்கும். உங்கள் மரியாதை மற்றும் கௌரவத்திலும் அதிகரிப்பை அனுபவிப்பீர்கள்.

கும்பம் (Aquarius):

கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு இந்தக் காலம் மிகவும் சாதகமாக இருக்கும். சனியின் வெள்ளிப் பாதம் உங்கள் நிதி மற்றும் சமூக வாழ்க்கையை நேரடியாக பாதிக்கும். புதிய சொத்து வாங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் மற்றும் நிதி ஆதாயத்திற்கான வாய்ப்புகள் திடீரென்று ஏற்படும். வேலையில் இருப்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வும் ஊதிய உயர்வும் கிடைக்கும். புதிய பொறுப்பு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. இது குடும்ப மகிழ்ச்சி, சமூக மரியாதை மற்றும் மன சமநிலையின் காலமாக இருக்கும். கடின உழைப்புக்கு முழு பலனும் கிடைக்கும். மேலும் வாழ்க்கையில் ஆடம்பரத்தையும் ஆறுதலையும் அனுபவிப்பீர்கள்.

சனி பெயர்ச்சி, ஏழரை சனி பரிகாரம்

சனி பெயர்ச்சி, ஏழரை சனி பாதிப்பில் உள்ளவர்கள் சனிக்கிழமையன்று கோயில்களுக்கு சென்று சனிபகவானை வணங்கி எள் தீபம் ஏற்றி வழிபடலாம். அங்குள்ள ஏழை எளிய மக்களுக்கு தானம் தர்மம் செய்யலாம். நலிந்தோருக்கு உதவும் நபர்களை சனி பகவான் அதிகம் சோதிப்பதில்லை. சனி சாலிசா, அனுமான் சாலிசா, கோளறு பதிகம் ஆகியவற்றை பாராயணம் செய்வதும் நல்லது.

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை. 

மேலும் படிக்க | ஒரே ராசியில் கிரகங்கள் கூட்டணி... இந்த 6 ராசிக்காரர்களுக்கு அடிக்கும் ஜாக்பார்ட்!

மேலும் படிக்க | விருச்சிக ராசியில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: அடுத்த 23 நாட்கள் 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை கொட்டும்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

Lord ShaniShaniChandi PayaSaturnAstrology

Trending News