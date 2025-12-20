English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 2026ல் கடன் வாங்க கூடாத 4 ராசிகள்! அதிக பணப் பிரச்னை வருமாம்.. உஷாரா இருங்க!

2026ல் கடன் வாங்க கூடாத 4 ராசிகள்! அதிக பணப் பிரச்னை வருமாம்.. உஷாரா இருங்க!

2026 New Year Horoscope: 2026ஆம் ஆண்டு சில ராசியில் பிறந்தவர்கள் நிதி சிக்கல்களை எதிர்கொள்வார்கள் என்றும் கடனை சில ராசிக்காரர்கள் வாங்க கூடாது என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Dec 20, 2025, 06:52 PM IST
2026ல் கடன் வாங்க கூடாத 4 ராசிகள்! அதிக பணப் பிரச்னை வருமாம்.. உஷாரா இருங்க!

Zodiac Signs Will Face Financial Problems In 2026: 2026ஆம் ஆண்டு இன்னும் சில தினங்களில் பிறக்கப்போகிறது. 2026ஆம் ஆண்டு அனைத்து ராசியினருக்கு ஒருவிதமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்து என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. மேலும், சில ராசிகளின் வாழ்க்கையில் புதிய முன்னேற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என சொல்லப்பட்டுள்ளது. முக்கிய கிரகங்களின் பெயர்ச்சி காரணமாக, சில ராசியினருக்கு நேர்மறையான ஆற்றலையும், எதிர்மறையான ஆற்றலையும் ஏற்படுத்தும் என சொல்லப்பட்டுள்ளது.  சில ராசியினரின் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றத்தை கொண்டு வந்தாலும், சில ராசிகளுக்கு பெரும் சவால்களையும் கஷ்ட காலத்தை கொடுக்கும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக சில ராசிகளுக்கு 2026ஆம் ஆண்டு பணப் பிரச்னையை ஏற்படுத்தும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம். 

ரிஷபம் 

2026ஆம் ஆண்டு ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு பண பிரச்னை ஏற்படலாம். இதனால், நிதி விஷயங்களில் ரிஷப ராசிக்காரர்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும். மேலும், கடன் வாங்குவதை 2026ம் ஆண்டு இவர்கள் தவிர்க்க வேண்டும். மேலும், பங்குச்சந்தை முதலீடு, தொழிலில் முதலீடு செய்வதில் கவனமாக இவர்கள் இருக்க வேண்டும். பணம் கொடுக்கல் வாங்கல் பிரச்னை நெருக்கமானவர்களிடையே ஏற்படலாம். இதனால், உறவுகளும் துண்டிக்கலாம். மேலும், நண்பர்கள், உறவினர்களிடம் நீங்கள் கடன் வாங்குவதை 2026ல் தவிர்ப்பது நல்லது. கடன் பிரச்னையில் சிக்கிக் கொள்ள வாய்ப்புள்ளது. குருவின் வக்ர பெயர்ச்சியால் பல நிதி சார்ந்த பிரச்னைகளை நீங்கள் சந்திக்கலாம்.

மிதுனம்.

மிதுன ராசிக்காரர்கள் 2026ஆம் ஆண்டு பண விஷயத்தில் உஷாராக இருக்க வேண்டும். குருவின் வக்ர பெயர்ச்சியால் நிதி விஷயங்களில் ஏற்ற இறக்கங்களை நீங்கள் காண்பீர்கள். ஆண்டுக்கு முதல் பாதியில் உங்கள் தொழிலில் அதிக லாபத்தை பெறுவீர்கள். மேலும், சொத்துகளை  நல்ல விலைக்கு விற்பனை செய்வீர்கள். நிதி சார்ந்த விஷயங்கள் ஆண்டின் முதலில் சாதகமாக இருந்தாலும், அதன்பிறகு சனி வக்ர பெயர்ச்சியால், வருமானத்தில் சில சரிவுகளை நீங்கள் சந்திக்கலாம். மேலும், தொழிலில் நீங்கள் நஷ்டமும் ஏற்படலாம். குடும்பத்தில் இருந்து வந்த நிதி சிக்கல்கள் இன்னும் பெரியதாக மாறும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.  எனவே, 2026ஆம் ஆண்டு மிதுன ராசிக்காரர்கள் நிதி விஷயத்தில் உஷாராக இருப்பது நல்லது. 

சிம்மம் 

 2026ஆம் ஆண்டு சிம்ம ராசிக்கார்களின் நிதி நிலைமை மோசமானதாக இருக்கும். முதல் பாதியில் கஷ்டத்தை சந்தித்தாலும், ஆண்டின் இரண்டாம் பாதி உங்களுக்கு சாதகமாகவே இருக்கும். குருவின் வக்ர பெயர்சசி உங்களது செலவுகளை அதிகரிக்கும். தினசரி எதாவது ஒரு செலவு மூலம் நீங்கள் கடனில் சிக்கிக் கொள்ளலாம். 2026ஆம ஆண்டு யாரிடமும் கடன் வாங்காதீர்கள். கடன் வாங்கினால் அதனை திருப்பி அடைக்க முடியாமல் பல சிக்கல்களை நீங்கள் சந்திக்கலாம். சொத்துகளை விற்று நிதி பிரச்சையை சமாளிக்கும் காலம் கூட வரலாம். அந்த அளவுக்கு 2026ஆம் ஆண்டு உங்களுக்கு நிதி சிக்கல்களை ஏற்படுத்துமாம். சனி பகவானின் வக்ர பெயர்ச்சி முன்னேற்றத்தில் தடைகளை ஏற்படுத்தும். இருப்பினும், ஆண்டின் இரண்டாம் பாதி உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும்.  இருந்தாலும், நிதி சார்ந்த விஷயங்களை சிம்ம ராசிக்காரர்கள் கவனமாக இருந்து கையாள வேண்டும்.

கன்னி

கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு நிதி நிலைமை ஏற்ற இறக்கத்தில் இருக்கும்.  தொழிலில் நிதி சார்ந்த பிரச்னைகள் அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் இருந்து வந்த கடன் பிரச்னைகளும் தீரும். 2026ஆம் ஆண்டு நண்பர்கள், உறவினர்களிடம் கடன் வாங்குவதை கட்டாயம் தவிர்க்க வேண்டும். மேலும், பங்குசந்தை போன்ற முதலீடுகளில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். ஆனால், ஆண்டின் கடைசியில் நிதி நிலைமை மேம்படும். சொந்த தொழில் தொடங்குவதற்கான வாய்ப்புகளும் வரும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

 

மேலும் படிக்க: 2026 புத்தாண்டில் ராகு பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு தலைவிதி மாறும்... பணம், பதவி, புகழ் கிட்டும்

 

மேலும் படிக்க: துணை மீது எப்போதுமே சந்தேகம்! 5 ராசிகளின் திருமண வாழ்க்கையே சிக்கலாம்.. யாரெல்லாம் தெரியுமா?

