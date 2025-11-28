English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 2026ல் இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு சொந்த வீடு வாங்கும் யோகம் இருக்காம்.. உங்க ராசி இதுல இருக்கா?

2026ல் இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு சொந்த வீடு வாங்கும் யோகம் இருக்காம்.. உங்க ராசி இதுல இருக்கா?

2026 Rasi Palan In Tamil: அடுத்த ஆண்டில் சில ராசிக்காரர்களுக்கு புது வீடு வாங்கும் யோகம் இருக்கிறதாம். இந்த யோகம் எந்தெந்த ராசிக்காரர்களுக்கு உள்ளது மற்றும் அவர்களுக்கு வேறு என்ன மாதிரியான பலன்கள் கிடைக்கின்றன என்பது குறித்து பார்க்கலாம். 

Written by - R Balaji | Last Updated : Nov 28, 2025, 08:57 AM IST
  • 2026 ராசி பலன்கள்
  • 4 ராசிகளுக்கு வீடு வாங்கும் யோகம்
  • யார் யார்?

2026ல் இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு சொந்த வீடு வாங்கும் யோகம் இருக்காம்.. உங்க ராசி இதுல இருக்கா?

2026 Rasi Palan In Tamil: 2026 ஆம் ஆண்டு சில ராசிக்காரர்களுக்கு புதிய வீடு, வாகனம், நகைகள் வாங்குவதற்கான யோகத்தை வழங்க இருக்கிறது. இது வாழ்க்கையில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி, நன்மைகள் ஈட்டும் ஒரு முக்கிய ஆண்டாக அமையும் என கூறப்படுகிறது. இந்த ஆண்டில் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஏற்படும் முக்கிய நிகழ்வுகள் மற்றும் சந்தோஷ காரணி யோகங்களைப் பற்றி விரிவாக பார்ப்போம்.

Add Zee News as a Preferred Source

2026 ஆம் ஆண்டு பிறப்பதற்கு இன்னும் ஒரு மாத காலமே இருக்கிறது. கிரகங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் தங்கள் நிலைகளை மாற்றிக் கொண்டே உள்ளன. 2026 ஆம் ஆண்டில் சில முக்கிய கிரகங்கள் தங்களது புதிய நிலையைப் பெறவுள்ளதாக தெரிகிறது. இந்த மாற்றங்கள் பலருக்கும் புதிய வாய்ப்புகளையும், அதிர்ஷ்டத்தையும் தரப்போகிறது. குறிப்பாக சொந்த வீடு, புதிய வாகனங்கள் வாங்க ஆசைபடும் பலருக்கு நிறைவேற வாய்ப்பு உள்ளது. 

மேஷம் (Aries)

2026 ஆம் ஆண்டு மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் சாதகமாக இருக்கும். சொந்த வீடு, மனை, நிலம் வாங்கும் கனவு நிறைவேறும். உங்கள் லட்சியங்களை தொடங்க மிகவும் உகந்த ஆண்டாக அடுத்த ஆண்டு அமையும். வருமானம் பல வழிகளிலிருந்து அதிகரித்து பழைய கடன்கள் முடிவுக்கு வரும் வாய்ப்புகள் உள்ளன. தொழில் மற்றும் வியாபாரங்களில் செல்வாக்கும் வளர்ச்சி ஏற்படும். சட்ட வழக்குகளில் வெற்றி பெற்று வாய்ப்பு இருக்கிறது. குடும்பத்தில் நன்மைகள் உணரப்படுவதுடன், உறவுகளுக்கும் நல்ல மாற்றங்கள் வரும். 

சிம்மம் (Leo)

அடுத்த ஆண்டில் நடக்கும் கிரக பெயர்ச்சிகள் சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு பெரும் நன்மைகளை உண்டு செய்யும். வீடு வாங்கும் யோகத்தை தர இருக்கிறது. செவ்வாய் மற்றும் குரு பகவான்களின் உதவியால் ஆடம்பரமான குடியிருப்பு வெகுவாக கிடைக்க அதிக வாய்ப்பு உள்ளது. நிலம் மற்றும் சொத்து குறித்த சந்தேகங்கள் குறைந்து, பூர்வீக சொத்துக்களைப் பெறும் வாய்ப்புகள் அதிகமாகும். எனினும், சொத்துகளை வாங்குவதற்கு முன்னர் அதில் ஏதும் வில்லங்கங்கள் அல்லது சர்ச்சைகள் இருக்கிறதா என்பதை நன்றாக விசாரணை செய்து புகாரற்ற சொத்துகளை மட்டுமே வாங்க வேண்டும். தவறான சொத்தை வாங்கினால் பின் நேரிடும் பிரச்சனைகள் தவிர்க்க இயலாது. 

துலாம் (Libra)

துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு 2026 ஆம் ஆண்டு புதிய வீடு வாங்கும் யோகத்தை அளிக்க இருக்கிறது. கிரகங்களின் நல்ல அமைப்பால் வீடு, நிலம், வாகனம் வாங்குவதில் வெற்றி பெருவீர்கள். சனி பகவான் ஆறாவது வீட்டில் சஞ்சரிப்பதால் நீதிமன்ற வழக்குகளில் சாதகமாகும். வீடு அல்லது நிலம் வாங்குவதில் இருந்த தடைகள் நீங்கும். இவ்வாறு பாதியிலேயே நிறுத்திய வீடு கட்டும் முயற்சிகள் நிறைவேறும். முதலீட்டில் மகிழ்ச்சியான லாபங்கள் கிடைக்கும். மேலும், ஒரு நீண்ட நாள் கணவு 2026ல் உங்களுக்கு கைக்கூடும். 

மகரம் (Capricorn)

2026 ஆம் ஆண்டு பல சுபயோகங்களால் மகர ராசிக்காரர்கள் நன்மைகள் பெறுவார்கள். புதிய சொற்துக்களை வாங்கவும் வீடு கட்டவும் மிகப் பெரிய வாய்ப்பு உண்டு. நிலம் மற்றும் சொத்து தொடர்பான பிரச்சனைகள் நீங்கும். நான்காவது வீட்டில் எதிர்மறை கிரகங்கள் இந்த ஆண்டு சஞ்சரிக்கப் போவதில்லை. இதனால் சொத்து வாங்கும் விஷயங்களில் லாபம் அதிகரிக்கும். கடந்த காலத்தில் ஏதேனும் சொத்துக்களை வாங்கும் முயற்சிகள் செய்து அது கைகூடாமல் இருந்தால் அந்தப் பிரச்சனைகள் தற்போது முடிவுக்கு வரும். சொத்து வாங்குவதில் பல தடைகளை சந்தித்தவர்களுக்கு அந்த தடைகள் நீங்கி வெற்றி கிடைக்கும்.

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை. 

மேலும் படிக்க: உண்மையான காதலுக்கு பெயர் பெற்ற 4 ராசிகள்.. காதலுக்காக எதையும் செய்ய துணிவார்களாம்!

மேலும் படிக்க: 2026 புத்தாண்டு ராசிபலன்: 4 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம், அதிர்ஷ்டம் பெருகும்

Zodiac Signs2026 rasi palanhoroscope 20262026 rasi palan predictionsAstrology

