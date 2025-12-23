English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
மீனத்தில் சனி பகவான்! கோடிகளில் புரளப்போகும் ராசிகள்.. 2026ல் கஷ்டம் குறையும்

Sani Peyarchi 2026: சனி பகவானின நிலை காரணமாக 2026ஆம் ஆண்டு சில ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Dec 23, 2025, 08:39 PM IST
2026 Sani Peyarchi: 2026ஆம் ஆண்டு இன்னும் சில தினங்களில் பிறக்கப்போகிறது. 2026ஆம் ஆண்டில் முக்கிய கிரகங்களின் பெயர்ச்சி நடைபெற உள்ளது. இதனால், சில ராசிகளுக்கு நேர்மறையான மற்றம் எதிர்மறையான ஆற்றலையும் கொடுக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறத.  அந்த வகையில், சனி  பகவானால் 2026ஆம் ஆண்டு முழுவதும் சில ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை அள்ளிக் கொடுக்க உள்ளது. அதாவது, 2025 மார்ச் மாதம் சனி கும்ப ராசியில் இருந்து மீன ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைந்தார். 

2026ஆம் ஆண்டு வரை சனி பகவான் மீன ராசியில் இருப்பார்.  2026ஆம் ஆண்டு குரவின் ராசியான மீன ராசியில் சனி நேரடியாக இருக்கிறது.  சனியின் நிலை காரணமாக,  சில ராசிகளுக்கு நேர்மறையான ஆற்றலை அளிக்கும் என ஜோதிடத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஜோதிடத்தில் சனி பகவான் முக்கிய கிரகமாக அறியப்படுகிறார். இதனால், சனியின் நிலை 2026ஆம் ஆண்டு முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. 2026ஆம் ஆண்டு சனி மீன ராசியில் இருப்பது குறிப்பிட்ட 4 ராசிகளுக்கு நல்ல பலன்களை தருகிறது. அவை என்னென்ன ராசிகள் என்று பார்ப்போம்.

மீனம்

2026ஆம் ஆண்டு முழுவதும் மீன ராசியில் சனி பகவான் இருப்பது நல்லதாக கருதப்படுகிறது. புதிய வருமான வழிகள் பிறக்கும். புதிய தொழில் தொடங்குவீர்க்ள. இது உங்கள் நிதி நிலைமையை மேம்படுத்தும்.  உங்கள் தொழில் வாழ்க்கையில் நேர்மறையான ஆற்றலை பெறுவீர்கள்.  உங்களது கடின உழைப்பிற்கு நிச்சயம் வெற்றி பெறுவார்கள். பணம் சம்பாதிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும். மேலும், குடும்பத்தில் இருந்து வந்த நிதி பிரச்னைகள் தீரும். கடன் பிரச்னைகள் அனைத்து தீரும். 2026ஆம் ஆண்டு வீடு, வாகனம்  வாங்குவதற்கான யோகம் இருக்கும். 

கடகம்

மீன ராசியில் சனி பகவான் இருப்பதால், கடக ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல அதிர்ஷ்டத்தைத் தருவார். உங்கள் செலவுகள் குறைந்து வருமானம் அதிகரிக்கும். சனியின் அருளால் வெளிநாடுகள் தொடர்பான வேலைகளில் வெற்றி பெறுவீர்கள்.  உங்கள் தொழிலில் முன்னேற்றம் அடைவீர்கள். உயர்கல்வி அல்லது புதிய திறன்களை வளர்ப்பதற்கான வாய்ப்புகளையும் நீங்கள் பெறலாம். வெளிநாட்டில் வாழ்வது, படிப்பது அல்லது குடியேறுவது என்ற உங்கள் கனவு நிறைவேறலாம். திருமண தடைகள் நீங்கி, 2026ஆம் ஆண்டில் திருமணம் நடப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக உள்ளது.  குடும்பத்தில் செலவு செழிப்புகள் அதிகரிக்கும். பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்புகள் உங்களுக்கு கிடைக்கும். 

கன்னி

கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு சனி பகவான் சாதகமான பலன்களைத் தருவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த நேரம் தொழிலதிபர்களுக்கு, குறிப்பாக கூட்டுத் தொழில் செய்பவர்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். வேலையில் இருப்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு, கூடுதல் பொறுப்பு அல்லது உயர் பதவி கிடைக்கலாம். சொத்து விஷயங்கள் உங்கள் சாதகமாக இருக்கும். நிதிமன்ற வழக்குகளும் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். 

விருச்சிகம்

விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு சனி பகவானின் நிலையால் பிராகாசமாக இருப்பார்க்ள. உங்கள் காதல் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். திருமணம் கைகூடம். குழந்தை வரம் வேண்டி இருப்பவர்களுக்கு விரைவில் நல்ல செய்தியை பெறுவீர்கள். முதலீடு மற்றும் சொத்து விஷயங்களில்  நன்மை பயக்கும். பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்புகளை நற்பெயரையும் பெறுவீர்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நீடிக்கும். சொத்து விஷயத்தில் உறவினர்கள் உங்களுக்கு ஆதாரவாக இருப்பார்கள். உங்களுக்கான சிறந்த நேரமாக 2026ஆம் ஆண்டு இருக்கும். திட்டமிட்ட காரியங்களை சிறப்பாக முடிப்பீர்கள்.

