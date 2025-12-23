சூரியன் செவ்வாய் சேர்க்கை! 3 ராசிகளுக்கு தொட்டதெல்லாம் அதிர்ஷ்டம்.. 2026ல் ராஜவாழ்க்கை தான்!

Sun Mars Conjuction In Capricorn In 2026: 2026ஆம் ஆண்டு இன்னும் சில தினங்களில் பிறக்கப்போகிறது. 2026ஆம் ஆண்டில் சில முக்கிய கிரகங்களின் பெயர்ச்சி நடைபெற உள்ளது. முக்கிய கிரகங்களின் பெயர்ச்சியால் 12 ராசிகளுக்கும் ஒருவிதமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. மேலும், சில ராசிகளுக்கு நல்ல மாற்றத்தையும், சில ராசிகளுக்கு எதிர்மறையான ஆற்றலையும் ஏற்படுத்தலாம் என ஜேதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.
எனவே, 2026ஆம் ஆண்டு முக்கிய கிரகங்களின் சேர்க்கை நடைபெற உள்ளது. அதாவது, செவ்வாய் மற்றும் சூரியனின் சேர்க்கை நடைபெற உள்ளது. இந்த சேர்க்கை சனியால் ஆளப்படும் ராசியான மகரத்தில் நடக்கிறது. சூரியன் செவ்வாய் சேர்க்கை, ஜனவரி மாதம் 9ஆம் தேதி நடக்கும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. சூரியன்-செவ்வாய் இணைவு மிகவும் சக்திவாய்ந்த மற்றும் செல்வாக்கு மிக்கதாக கருதப்படுகிறது. இந்த சேர்க்கையால் சில ராசிகளுக்கு நல்ல அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கப்போகிறது.
துலாம்
துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு செவ்வாய் மற்றும் சூரியனின் சேர்க்கை நான்காவது வீட்டில் உருவாகிறது. நான்காவது வீடு ஆறுதல், ஆடம்பரம் மற்றும் செல்வத்தின் வீடாகக் கருதப்படுகிறது. சூரியன் செவ்வாய் சேர்க்கையால் வீடு அல்லது வாகனம் வாங்குவதற்கான வாய்ப்புகளை தருகிறது. மேலும், வியாபாரத்தில் கணிசமாக லாபத்தை காண வாய்ப்புள்ளது. இந்த நேரத்தில், குடும்பத்தில் செல்வம் அதிகரிக்கும். நிதி நிலைமையும் மேம்படும். வருமானத்தில் உயர்வை நீங்கள் காணலாம். பணியிடத்தில் புகழ் கிடைக்கும். உங்கள் குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் நிலவும். 2026ஆம் ஆண்டு துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு சிறப்பாக ஆண்டாக அமையும்.
மகரம்
சூரியன் செவ்வாய் சேர்க்கை மகர ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் மங்களகரமானதாகவும் இருக்கும். மேலும், இந்த சேர்க்கையால் செல்வம் அதிகரிக்கும். நினைத்த காரியங்களை திட்டமிட்டப்படி முடிப்பீர்கள். 2026ஆம் ஆண்டு உங்களுக்கு அமோகமாக இருககும். வணிகத்தில் லாபத்தை மட்டுமே நீங்கள் பார்ப்பீர்கள். பணியிடத்தில் உங்களுக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்கும். பதவி உயர்வு கூட நீங்கள் பெற வாய்ப்புள்ளது. கணவன் மனைவி இடையே இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் முடிவுக்கு வரும். வேலை செய்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு அல்லது புதிய வேலை கிடைக்கும். உங்கள் நிதி நிலைமை வலுவாக இருக்கும். உங்கள் வாழ்க்கை துணையுடன் நல்ல உறவைப் பேணுவீர்கள்.
மீனம்
மீன ராசிக்காரர்கள் செவ்வாய் சூரியன் சேர்க்கை சாதகமாக இருக்கும். இந்த சேர்க்கையால் வருமானம் அதிக கிடைக்கும். குடும்பத்தில் செல்வ செழிப்புடன் இருப்பீர்கள். நீங்கள் செய்யும் ஒவ்வொரு முதலீடுகளும் வெற்றிகரமாக இருக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிறைந்திருக்கும். மேலும், குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற வாய்ப்புள்ளது. திருமண தடைகள் நீங்கி, 2026ஆம் ஆண்டுக்குள் திருமணம் செய்து கொள்வதற்கு வாய்ப்புள்ளது. மேலும், குழந்தை வரம் வேண்டி இருப்பவர்கள் செவ்வாய் சூரிய சேர்க்கையால் 2026 புத்தாண்டில் நல்ல செய்யும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. வீட்டில் நேர்மறை ஆற்றலை அதிகரிக்கும். ஒட்டுமொத்தமாக 2026ஆம் ஆண்டில் மீன ராசிக்காரர்கள் அதிர்ஷ்டத்தை அள்ளிக் கொடுக்கும் ஆண்டாக இருக்கும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.
மேலும் படிக்க: ராகு - புதன் சேர்க்கை.. பணத்தை அள்ளப்போகும் 3 ராசிகள்! உங்க ராசி இருக்கா?
மேலும் படிக்க: தனுசு ராசியில் புதன் பெயர்ச்சி! இந்த 3 ராசிகளுக்கு அட்டகாசம்.. பணம், வெற்றி குவியப்போகுது
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ