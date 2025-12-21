English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • 2026 சூரிய பெயர்ச்சி! 4 ராசிகளுக்கு வெற்றி மேல் வெற்றி.. விடிவு காலம் பிறக்கப்போகுது

2026 சூரிய பெயர்ச்சி! 4 ராசிகளுக்கு வெற்றி மேல் வெற்றி.. விடிவு காலம் பிறக்கப்போகுது

Surya Peyarchi 2026 Lucky Zodiac Signs: 2026ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் சூரிய பகவான் தனது நிலையை மூன்று முறை மாற்ற உள்ள நிலையில், இதனால் சில ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு சில வாழ்க்கையை மாற்றலாம் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Dec 21, 2025, 03:46 PM IST
  • 2026ல் 3 முறை நடக்கும் சூரிய பெயர்ச்சி
  • ஜனவரியில் 4 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்
  • யாரெல்லாம் தெரியுமா?

Trending Photos

ரூ.9.20 கோடி ஏலம்போன முக்கிய வீரர்... சில IPL போட்டிகளை விளையாட மாட்டார் - ஏன்?
camera icon8
IPL 2026
ரூ.9.20 கோடி ஏலம்போன முக்கிய வீரர்... சில IPL போட்டிகளை விளையாட மாட்டார் - ஏன்?
இன்றைய ராசிபலன் (டிசம்பர் 20, 2025): பணவரவு இருக்கும் நாள்!
camera icon13
Today Rasi palan
இன்றைய ராசிபலன் (டிசம்பர் 20, 2025): பணவரவு இருக்கும் நாள்!
ரேஷன் கார்டு தாரர்களுக்கு குட் நியூஸ்! பொங்கல் பரிசு கிடைக்கும் தேதி...!
camera icon11
Pongal Gift
ரேஷன் கார்டு தாரர்களுக்கு குட் நியூஸ்! பொங்கல் பரிசு கிடைக்கும் தேதி...!
இன்றைய ராசிபலன் (டிசம்பர் 21, 2025): அதிர்ஷ்டம் நிறைந்த நாள்!
camera icon13
Today Rasi palan
இன்றைய ராசிபலன் (டிசம்பர் 21, 2025): அதிர்ஷ்டம் நிறைந்த நாள்!
2026 சூரிய பெயர்ச்சி! 4 ராசிகளுக்கு வெற்றி மேல் வெற்றி.. விடிவு காலம் பிறக்கப்போகுது

Surya Peyarchi 2026: 2026ஆம் ஆண்டு சில நாட்களில் பிறக்க உள்ள நிலையில், முக்கிய கிரகங்களின் பெயர்ச்சியும் நடைபெற உள்ளது. சில கிரகங்களின் பெயர்ச்சி காரணமாக, 12 ராசிகளுக்கும் ஒருவிதமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. சில ராசிகளுக்கு நேர்மறையான ஆற்றலையும், சில ராசிகளுக்கு எதிர்மறையான ஆற்றலையும் ஏற்படுத்தும். இந்த நிலையில், 2026 ஜனவரி மாதம் சூரிய பகவான் தனது நிலையை மூன்று முறை  மாற்ற உள்ளார். 

Add Zee News as a Preferred Source

சூரிய பெயர்ச்சி 2026

கிரகங்களின் ராஜாவாக கருதப்படும் சூரிய பகவான், அவரது நிலையில் ஏற்படும் மாற்றமானது பல ராசிகளுக்கு  தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அந்த வகையில் 2026ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் மூன்று முறை சூரிய பகவான் தனது நிலையை மாற்ற உள்ளார்.  ஜனவரி 11ஆம் தேதி காலை 8.42 மணிக்கு  அவர் உத்திராட நட்சத்தில் நுழைகிறார். 

மேலும், ஜனவரி 14ஆம் தேதி சூரிய பகவான் மகர ராசிக்குள் நுழைகிறார். மேலும், ஜனவரி 24ஆம் தேதி சனிக்கிழமை காலை 10.56 மணிக்கு உத்திராட நட்சத்திரத்தை விட்டு வெளியேறி, திருவோண நட்சத்திற்குள்  பெயர்ச்சியாக இருக்கிறார்.  இப்படி ஜனவரி மாதத்தில் மூன்று முறை சூரியனின் பெயர்ச்சி நடக்க உள்ளது. இதனால், குறிப்பிட்ட சில ராசிகளுக்கு நேர்மறையான ஆற்றலையும் ஏற்படுத்தும் என சொல்லப்பட்டுள்ளது.

மேஷம் 

ஜனவரி மாதத்தல் சூரியனின் பெயர்ச்சி மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு அவர்களின் தொழில் மற்றும் நிதித் துறைகளில் குறிப்பிடத்தக்க நன்மைகளைத் தரும். வேலையில் மரியாதை மற்றும் அங்கீகாரம் அதிகரிக்கும், மேலும் உங்கள் மேலதிகாரிகளிடமிருந்து பாராட்டுகளைப் பெறுவீர்கள். ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும். தன்னம்பிக்கை வலுவாக இருக்கும். புதிய முதலீடுகள் அல்லது வணிக வாய்ப்புகள் லாபகரமானதாக இருக்கும். மேலும் குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலைக்கும். மேலும், நிதி நிலைமை மேம்படும். 

கன்னி

2026 ஜனவரி மாதம் சூரியனின் பெயர்ச்சி கன்னி ராசிக்கு மிகவும் சிறப்பாக இருக்கும். வேலை, வணிகம் மற்றும் நிதி விஷயங்களில் வளர்ச்சி அடைவீர்கள்.  குடும்பத்தினருடனும் நண்பர்களுடனும் உறவுகள் சுமூகமாக இருக்கும். ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும். நீண்ட காலமாக இருந்து வந்த பிரச்னைகள் முடிவுக்கு வரும். மேலும், நிதி சிக்கல்கள் தீரும். வேலையில் பதவி உயர்வு கிடைக்கும். தம்பதிகளிடையே இணக்கம் அதிகரிக்கும். தங்கம், வாகனம் வாங்குவதற்கான யோகம் கூடும். மேலும், சொத்து பிரச்னையில் உங்களுக்கு சாதகமாக தீர்ப்பு கிடைக்கும். திருமண தடைகள் நீங்கி, விரைவில் திருமண நிச்சயம் நடக்கும்.

துலாம்

துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு, ஜனவரி மாதம் நடக்கும் சூரியப் பெயர்ச்சியால் நிதி நிலைமை மேம்படும். தொழிலில் வெற்றி அடைவீர்கள்.  காதல் திருமணம் கைகூடும்.  வேலையில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். மேலும், குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி இருக்கும். நிதி நிலைமை மேம்பட்டு, கடன் பிரச்னைகள் தீரும். மேலும், நீங்கள் முன்னெடுக்கும் புதிய திட்டங்கள் உங்களுக்கு லாபத்தை தரும். புதிய தொழில்களையும் நீங்கள் தொடர்வீர்கள்.  எந்த விஷயத்திலும் நீங்கள் எடுக்கும் முடிவுகள் உங்களுக்கு சாதமாகவே இருக்கும்.  தொழில் மற்றும் நிதி சார்ந்த விஷயங்களில் வெற்றி பெறுவீர்கள்

மகரம்

2026 ஜனவரி மாதம் சூரிய பெயர்ச்சியால் மகர ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் சிறப்பாக இருக்கும். வேலைவாய்ப்பு மற்றும் வணிகத்தில் லாபகரமான வாய்ப்புகள் உருவாகும். சமூக மரியாதை மற்றும் குடும்ப ஆதரவு அதிகரிக்கும். ஆரோக்கியம் நன்றாகவே இருக்கும். முதலீடுகள் மற்றும் புதிய முயற்சிகளில் வெற்றி கிடைக்கும். நிதானத்துடனும் பொறுமையுடனும் முடிவுகளை எடுப்பது நன்மை பயக்கும். வேலையில் உங்களுக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்கும். வெளியூர் செல்வதற்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும்.

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

 

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

 

 

About the Author
Surya Peyarchi 2026Surya PeyarchiLucky zodiac signs2026 Lucky Zodiac Signs2026 puthandu rasipalan

Trending News