யானை பலம்.. சிங்க கர்ஜனை! 2026 கஜகேசரி யோகத்தால் தலைகீழாக மாறப்போகும் 5 ராசிகளின் தலையெழுத்து

Gajkesari Yog 2026: ஜோதிடத்தில் கஜகேசரி யோகம் மிகவும் சக்திவாய்ந்த யோகங்களில் ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது. இந்த யோகத்தின் செல்வாக்கு பல ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் பதவி, கௌரவம் மற்றும் செல்வத்தை கொண்டு வரும். இந்த முறை, இந்த யோகம் சந்திரன் மற்றும் குருவின் சேர்க்கையால் உருவாகப் போகிறது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Feb 23, 2026, 08:00 AM IST
  • கஜகேசரி ராஜ யோகம் எவ்வாறு உருவாகிறது?
  • காதல் உறவுகளில் நேர்மறையான மாற்றங்கள் காணப்படலாம்.
  • உங்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கக்கூடும்.

Gajkesari Yog 2026: ஜோதிடத்தின்படி, கிரகங்கள் சீரான இடைவெளியில் நகர்ந்து மற்ற கிரகங்களுடன் ராஜயோகத்தை உருவாக்குகின்றன, இது சில ராசிகளில் நேர்மறையான தாக்கத்தையும் மற்றவற்றில் எதிர்மறையான தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்துகிறது. ஜோதிட பஞ்சாங்கத்தின்படி, சந்திரன் வருகிற பிப்ரவரி 26 ஆம் தேதி மிதுன ராசியில் நுழையப் போகிறார், அங்கு குரு பகவான் ஏற்கனவே பயணித்து வருகிறார். இதனால் உருவாகப் போகும் குரு மற்றும் சந்திரனின் சேர்க்கை கஜகேசரி ராஜயோகத்தை உருவாக்கும். இந்த ராஜயோகத்தின் விளைவுகள் அனைத்து ராசிக்காரர்களாலும் காணப்படும். இருப்பினும், இந்த நேரத்தில் அதிர்ஷ்டம் தங்களுக்கு சாதகமாக வைத்திருக்கூடிய மூன்று ராசிகள் உள்ளன. இந்த ராசிக்காரர்கள் வாழ்க்கையில் சில நேர்மறையான மாற்றங்களை உணரலாம். எனவே இந்த ராசிகளைப் பற்றி மேலும் அறிந்து கொள்வோம்…

கஜகேசரி ராஜ யோகம் எவ்வாறு உருவாகிறது?
ஜோதிடக் கணக்கீடுகளின்படி, ஒரு ஜாதகத்தில் சந்திரனும் குருவும் (வியாழன்) இணைந்திருக்கும்போது அல்லது ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புடைய மைய நிலையில் இருக்கும்போது கஜகேசரி ராஜ யோகம் உருவாகிறது. மிதுன ராசியில் சந்திரனும் குருவும் இணைவது எந்த ராசிகளின் தலைவிதியை மாற்றப் போகிறது என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம். 

ரிஷபம்

ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு, இந்த சேர்க்கை நிதி ஆதாயத்திற்கான புதிய வழிகளைத் திறக்கும். நீண்ட காலமாக நிலுவையில் உள்ள நிதிகள் மீட்கப்படலாம். வணிகத்தில் முதலீடு செய்ய இது ஒரு சிறந்த நேரம், எதிர்காலத்தில் லாபம் நிச்சயம் கிடைக்கும். வேலையில் இருப்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு அல்லது சம்பள உயர்வு கிடைக்கலாம். புதிய வேலையைத் தேடுகிறீர்கள் என்றால், உங்களுக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் கிடைக்கக்கூடும். தொழிலதிபர்கள் லாபகரமான ஒப்பந்தங்களைக் காணலாம். வாழ்க்கையில் வசதிகளும் ஆடம்பரங்களும் அதிகரிக்கக்கூடும். காதல் உறவுகளில் நேர்மறையான மாற்றங்கள் காணப்படலாம்.

மிதுனம் 

கஜகேசரி ராஜயோகம் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமான பலனைத் தரும். இந்த ராஜயோகம் உங்கள் ராசியின் லக்ன வீட்டில் உருவாகப் போகிறது. எனவே, இந்த நேரத்தில் நீங்கள் மரியாதை மற்றும் கௌரவத்தைப் பெறலாம். மேலும், உங்கள் சிந்தனை நேர்மறையாக இருக்கும். இந்த நேரத்தில் திருமணமானவர்கள் மகிழ்ச்சியான திருமண வாழ்க்கையை அனுபவிப்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. உங்கள் ஆளுமை மேம்படும், மேலும் மக்கள் உங்கள் வார்த்தைகளால் ஈர்க்கப்படுவார்கள். உங்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கக்கூடும்.

கன்னி

கஜகேசரி ராஜயோகம் கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை பயக்கும். இந்த ராஜயோகம் உங்கள் ராசியின் கர்ம வீட்டில் உருவாகிறது. எனவே, இந்த நேரம் உங்கள் வேலை மற்றும் தொழிலில் முன்னேற்றத்தைக் குறிக்கிறது. வேலை தேடுபவர்கள் அவர்களைப் பற்றிய விவாதங்களைக் கேட்கலாம். தொழிலதிபர்கள் ஒரு பெரிய வணிக ஒப்பந்தத்தில் ஈடுபடலாம். இருப்பினும், நீங்கள் அவசர முதலீடுகளைத் தவிர்க்க வேண்டும். நீங்கள் கவனமாக முடிவுகளை எடுக்க வேண்டும். உங்கள் பணி நெறிமுறைகள் மற்றும் நடத்தையால் மக்கள் ஈர்க்கப்படுவார்கள். உங்கள் சமூக வட்டம் விரிவடையக்கூடும். செல்வாக்கு மிக்கவர்களுடன் நீங்கள் இணையலாம். இந்த நேரம் உங்கள் கடின உழைப்புக்கு பலனளிக்கும் நேரமாக இருக்கலாம்.

துலாம் 

கஜகேசரி ராஜயோகம் உங்கள் ராசியின் அதிர்ஷ்டப் பகுதியில் உருவாகும் என்பதால், அது துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமான பலனைத் தரும். எனவே, இந்த நேரத்தில் உங்கள் முயற்சிகளில் அதிர்ஷ்டம் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கலாம். மேலும், நிலுவையில் உள்ள பணிகள் முடிக்கப்படலாம். இந்த நேரத்தில் நீங்கள் ஒரு மத அல்லது சுப நிகழ்விலும் கலந்து கொள்ளலாம். நாட்டிற்குள் அல்லது வெளிநாடுகளுக்கு பயணம் செய்வதற்கான வாய்ப்புகளும் உள்ளன. இருப்பினும், இந்த நேரத்தில் பதட்டங்கள் ஏற்படக்கூடும், எனவே தொடர்ச்சியான வாக்குவாதங்களைத் தவிர்க்கவும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.)

