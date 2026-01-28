English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • பிப்ரவரியில் நடக்கும் 3 கிரக மாற்றங்கள்.. ஜெயிக்கிற குதிரையாக மாறும் 3 ராசிகள்! யார் யார்?

பிப்ரவரியில் நடக்கும் 3 கிரக மாற்றங்கள்.. ஜெயிக்கிற குதிரையாக மாறும் 3 ராசிகள்! யார் யார்?

Sun Venus Mars in Aquarius From February: பிப்ரவரி மாதத்தில் மூன்று கிரக மாற்றஙக்ள் நிகழ இருக்கின்றன. அதனால் சில குறிப்பிட்ட ராசிகள் நல்ல பலன்களை பெற இருக்கின்றனர்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Jan 28, 2026, 10:46 AM IST
Zodiac Signs: இன்னும் இரண்டு மூன்று நாட்களில் பிப்ரவரி மாதம் தொடங்க இருக்கிறது. இம்மாதத்தில் பல கிரக மாற்றங்கள் நிகழ இருக்கின்றன. இவை 12 ராசிகளின் வாழ்க்கையிலும் குறிப்பிட்ட மாற்றங்களை நிகழ்த்தும். அது நேர்மறையாகவும் இருக்கலாம் எதிர்மறையாகவும் இருக்கலாம். 

பிப்ரவரி 6ஆம் தேதி சுக்கிரன் கும்ப ராசிக்கு நகர்கிறது. அதன்பின், சூரியன் பிப்ரவரி 13ஆம் தேதி மகர ராசியில் இருந்து கும்ப ராசிக்கு நகர்க்கிறார். இறுதியாக பிப்ரவரி 23ஆம் தேதி செவ்வாய் கும்ப ராசிக்கு செல்கிறது. இப்படி பிப்ரவரியில் நடக்கும் 3 மாற்றங்கள் அனைத்து ராசிகளிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினாலும் சில குறிப்பிட்ட ராசிகளின் வாழ்க்கையில் சிறப்பான நன்மைகளை வழங்க இருக்கிறது. அந்த ராசிக்காரர்கள் யார் யார்? அவர்கள் எந்த மாதிரியான பலன்களை அனுபவிக்க இருக்கின்றனர் என்பது குறித்து பார்க்கலாம். 

ரிஷபம் 

பிப்ரவரி மாதத்தில் நடக்கும் 3 கிரகங்களின் மாற்றம் ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு மகத்தான நன்மைகளை பெற இருக்கின்றனர். அவர்களின் வருமானத்தில் முன்னேற்றம் அடைய இருக்கிறார்கள். அரசு தேர்வுகளுக்காக பயிற்சி பெறுபவர்கள் வெற்றியடைய முடியும். அனைத்து விஷயங்களிலும் துணிச்சலான முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். இந்த காலகட்டத்தில் இதுவரை தீராத பிரச்சனைகள் முடிவுக்கு வரும். வேலை மாற நினைப்பவர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்பு கிடைக்கும். செலவுகள் குறைந்து பணம் உங்கள் கையில் நிற்கும். 

மிதுனம் 

பிப்ரவரி மாதம் நடக்க இருக்கும் 3 கிரக மாற்றங்களால் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல பலன்களை அளிக்க இருக்கிறது. குறிப்பாக தொழில் ரீதியாக நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும். வணிக துறையில் மாற்றங்கள் இருக்கும். உங்களின் முயற்சிகளுக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும். கையில் எடுக்கும் காரியங்கள் வெற்றியடையும். பணிபுரியும் இடத்தில் ஊழியர்களின் ஆதரவு கிட்டும். பழைய முதலீடுகள் லாபத்தை தரும். இதனால் பண சேமிப்பு அதிகமாகும். எனவே இந்த காலகட்டத்தில் கஷ்டங்கள் தீர்ந்து ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு மாறும் வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளது. 

கும்பம் 

பிப்ரவரி மாதம் நடக்கும் கிரக மாற்றங்களால் கும்ப ராசிக்காரர்கள் எதிர்பாராத நன்மைகளை பெற இருக்கின்றனர். வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியான மாற்றங்கள் நிகழ இருக்கின்றது. இந்த காலகட்டத்தில் கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு தைரியம் அதிகரிக்கும். லக்ன வீட்டில் மாற்றங்கள் நிகழும். புதிய வாகனம் அல்லது சொத்துக்கள் வாங்கும் வாய்ப்புகள் உள்ளன. தொழிலில் ஈட்டிப்பான லாபம் இருக்கும். திருமணமானவர்களுக்கு துணையுடன் நெருக்கம் மற்றும் ஒற்றுமை அதிகரிக்கும். வேலை தேடுபவர்களுக்கு சிறப்பான வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். குடும்பத்தாரின் முழு ஆதரவு கிடைக்கும்.  

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

மேலும் படிக்க: ஜனவரி 28 புதன்கிழமை ராசிபலன்: இன்று லாபம் நிறைந்த நாள்! யாருக்கெல்லாம்?

மேலும் படிக்க: 2 நாட்களில் புதன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி.. 3 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்? காத்திருக்கும் பல மாற்றங்கள்

