  • Tamil News
  • Spiritual
  • கேதுவின் நட்சத்திர பெயர்ச்சி.. 3 ராசிக்காரர்களுக்கு கோடீஸ்வர அதிர்ஷ்டம்!

கேதுவின் நட்சத்திர பெயர்ச்சி.. 3 ராசிக்காரர்களுக்கு கோடீஸ்வர அதிர்ஷ்டம்!

Ketu Nakshatra Peyarchi Palangal: கேதுவின் நட்சத்திர மாற்றத்தால், 3 ராசிக்காரர்கள் நிதி ரீதியாக பெரிய முன்னேற்றத்தை அடைய இருக்கின்றனர்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Mar 6, 2026, 10:47 AM IST
  • வரும் ஏப்ரல் 20ஆம் தேதி கேது மக நட்சத்திரத்திற்கு பெயர்ச்சி ஆகிறது
  • 3 ராசிக்காரர்கள் நிதி ரீதியான முன்னேற்றத்தை பெற இருக்கின்றனர்

Ketu Maha Nakshatra Transit Benefits: ஜோதிடத்தின்படி, கேது மிகவும் முக்கியாமனாதாக பார்க்கப்படுகிறது. நிழல் கிரகமாக அறியப்படும் கேதுவின் ஒவ்வொரு மாற்றங்களும் மனிதர்களின் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும். 

Add Zee News as a Preferred Source

கேது பகவான் வரும் ஏப்ரம் 20 ஆம் தேதி சரியாக மாலை 4.49 மணி அளவில் மக நட்சத்திரத்திற்கு மாற உள்ளது. இந்த நட்சத்திர மாற்றம் முக்கியமானதாகவும் சக்திவாய்ந்ததாகவும் அமைகிறது.கேதுபகவான் ஒரு தீப கிரகம் என அழைப்படுகிறார். இருப்பினும் கேதுவின் பெயர்ச்சி கர்ம பலன்களை தூண்டுவதாக நம்பப்படுகிறது. குறிப்பாக மக நட்சத்திரத்திற்கு கேது பெயர்ச்சியானது ஏன் முக்கியமானதாக இருக்கிறது என்றால், கேது மக நட்சத்திரத்தை ஆள்பவராக கருதப்படுகிறார். 

இந்த சக்திவாய்ந்த பெயர்ச்சியால், மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையிலும் தாக்கம் ஏற்பட்டாலும், சில குறிப்பிட்ட ராசிக்காரர்கள் மட்டும் அவர்களது வாழ்க்கையில் அதிக பலன்களை பெற இருக்கின்றனர். அவர்கள் யார் யார்? எந்த மாதிரியான பலன்களை அனுபவிக்க இருக்கின்றனர் என்பது குறித்து பார்க்கலாம். 

ரிஷபம் (Taurus)

கேதுவின் நட்சத்திர மாற்றம் ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு சிறப்பான பலன்களை அளிக்க இருக்கிறது. அவர்கள் கேதுவின் ஆசியால் வாழ்க்கையில் பெரிய முன்னேற்றங்களை அடைய இருக்கின்றனர். தொழிலில் நல்ல லாபம் இருக்கும். வேலை இடத்திலும் உழைப்பிற்கு மரியாதை கிடைத்து சம்பள உயர்வுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. இதனால் நிதி நிலைமை அதிகரிக்கும். அதிகமாக சேமிக்க முடியும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி உண்டாகும். ஆரோக்கியத்தில் பிரச்சனை இருந்தால் சரியாகும். புது சொத்து, வீடு அல்லது வாகனம் வாங்கும் யோகம் இந்த காலகட்டத்தில் இருக்கிறது. 

கடகம் (Cancer)

கேதுவின் மக நட்சத்திர பெயர்ச்சி கடக ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் மகத்தான மாற்றத்தை ஏற்படுத்த இருக்கிறது. இந்த காலகட்டத்தில் அவர்களின் வருமான நிலை உயர வாய்ப்புள்ளது. கூடுதல் வருமானத்திற்கான ஆதாயங்கள் பெற முடியும். தொழில் செய்யும் பட்சத்தில் நேர்மறையான மாற்றங்களை பெறலாம். சமூகத்தில் மதிப்பும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும். பழைய முதலீடுகள் லாபம் தரும். தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட சிக்கல் தீர்ந்து மன அமைதி கிடைக்கும். மேலும், மாணவர்கள் கேதுவின் ஆசிர்வாதத்தால், கல்வி ரீதியாக வெற்றியை பெற முடியும். 

சிம்மம் (Leo)

கேதுவின் மக நட்சத்திர மாற்றம் சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல பலன்களை அளிக்க இருக்கிறது. கையில் எடுக்கும் காரியங்கள் அனைத்தும் வெற்றி அடையும். வகுத்த திட்டங்களை சரியான நேரத்தில் முடிக்க முடியும். வேலை இடத்தில் கூடுதல் பொறுப்பு கிடைக்கும். கடின உழைப்பு அங்கீகாரம் கிடைக்கும். ஆரோக்கியத்தில் பிரச்சனை இருந்தால் சரியாகும். வாழ்க்கை துணையுடன் அதிக நேரத்தை செலவிட முடியும். உடல்நல பிரச்சனைகளை சமாளிக்க முடியும். இந்த காலகட்டத்தில் வாகனம் வாங்கும் யோகம் மற்றும் புது தொழில் தொடங்கும் யோகமும் உள்ளது. 

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.  

