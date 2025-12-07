English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • டிசம்பரில் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டிய 3 ராசிகள்.. யாரெல்லாம் தெரியுமா!

டிசம்பரில் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டிய 3 ராசிகள்.. யாரெல்லாம் தெரியுமா!

December Month Rasi Palan: டிசம்பர் மாதத்தில் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டிய 3 ராசிகள் என்னென்ன எந்த மாதிரியான கவனம் தேவை என்பது குறித்து தெரிந்துக்கொள்வோம்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Dec 7, 2025, 09:08 AM IST
  • டிசம்பர் மாத ராசி பலன்
  • 3 ராசிகளுக்கு எச்சரிக்கை தேவை
  • யாரெல்லாம் தெரியுமா?

Trending Photos

இன்றைய ராசிபலன்: இந்த 4 ராசிகள் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும்!
camera icon13
Rasi Palan
இன்றைய ராசிபலன்: இந்த 4 ராசிகள் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும்!
உடல் எடை குறைந்து..ஆளே மாறிப்போன சிறுத்தை சிவா! வைரலாகும் போட்டோ..
camera icon7
Siruthai siva
உடல் எடை குறைந்து..ஆளே மாறிப்போன சிறுத்தை சிவா! வைரலாகும் போட்டோ..
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை முக்கிய அப்டேட்! தகுதி இருந்தாலும் ரூ.1000 கிடைக்காது!
camera icon11
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை முக்கிய அப்டேட்! தகுதி இருந்தாலும் ரூ.1000 கிடைக்காது!
குஷியில் மாணவர்கள்! அரையாண்டு விடுமுறையில் மாற்றம்? இத்தனை நாட்கள் லீவ்!
camera icon7
School Holiday
குஷியில் மாணவர்கள்! அரையாண்டு விடுமுறையில் மாற்றம்? இத்தனை நாட்கள் லீவ்!
டிசம்பரில் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டிய 3 ராசிகள்.. யாரெல்லாம் தெரியுமா!

டிசம்பர் மாத ராசி பலன்கள்: இந்த ஆண்டின் கடைசி மாதமான டிசம்பர் மாதத்தில் தற்போது உள்ளோம். இன்னும் சில நாட்களில் 2026ஆம் ஆண்டு தொடங்க இருக்கிறது. அடுத்த ஆண்டில் பல நம்பிக்கைகள் மற்றும் எதிர்பார்ப்புகள் உள்ளன. அதற்கு முன்பாக, இந்த டிசம்பர் ராசி பலன்களில் பல மாற்றங்கள் நிகழக்கூடும். 

Add Zee News as a Preferred Source

2025 ஆண்டின் முடிவு நெருங்கியுள்ளது. அனைவரும் புத்தாண்டை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். மாறாக, டிசம்பர் மாதத்தில் கிரகங்களின் பாதிப்பு காரணமாக பல நிகழ்வுகள் நடைபெறும். இந்த மாதம் சூரியன் மற்றும் செவ்வாய் கிரகங்கள் காலபுருஷன் ராசியின் ஒன்பது இடத்தில் பயணிக்கின்றன. சனி பகவான் இதை நோக்கிப்பார்க்கிறார். இது அரசியலில் இருப்பவர்களுக்கு சில சிக்கல்களை உருவாக்கும்.

லட்சுமி நாராயண யோகம்

குரு கடகம் ராசியில் வக்கிர நிலையில் இருக்கிறார். அடுத்த 3 மாதங்கள் இந்த நிலை தொடரும். விருச்சிக ராசியில் புதன் மற்றும் சுக்கிரன் இணைந்து லட்சுமி நாராயண யோகம் உருவாகும். இதன் காரணமாக சில ராசிகள் பலன்கள் மற்றும் வீழ்ச்சிகளை சந்திக்கும். குறிப்பாக இந்த மாதத்தில் குறிப்பிட்ட 3 ராசிகள் மட்டும் அதிக கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும். அது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம். 

மேஷம் (Aries)

மேஷ ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு அஷ்டமஸ்தானத்தில் புதன், சுக்கிரன் இணைந்து இருக்கின்றனர். இது பெரிய அதிர்ஷ்டத்தை தரும். மனக் கவலைகள் தீர்கும், உடல் நலன் மேம்படும், பெண்களுக்கு ஏற்படும் பாதிப்புகள் குணமாகும். தேவையற்ற சிக்கல்கள் தீரும்.

ஆனால் சூரியன் மற்றும் செவ்வாய் இருப்பதால் தந்தை மற்றும் மூதாதையர்கள் தொடர்பான பிரச்சனைகள் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. சொத்துக்கள், தொலை தூர பயணங்களில் சிக்கலை எதிர்கொள்ள வேண்டிய சூழல்நிலைகள் வரலாம். ஆகவே இந்த மாதத்தில் மிகுந்த எச்சரிக்கை தேவை. சேமிப்புகள், விசா, பாஸ்போர்ட் போன்ற பத்திரங்கள் பின்வருவதை தவிர்க்கவும். வெளிநாட்டிலிருந்து வரும் நபர்கள் சட்டப்பூர்வ பிரச்சனைகள் எதிர்கொள்ளலாம்.

தனுசு (Sagittarius)

தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இது முக்கிய காலம் ஆகும். சூரியன் மற்றும் செவ்வாய் சேர்ந்திருக்கும் போது 7ஆம் இடத்தில் உள்ள குரு வக்கிரமாக இருக்கிறார். சனி பார்வையால் பணியில் பிரச்சனைகள், மன அழுத்தம் அதிகம் ஏற்படும். உடல்நலத்தில் தலைவலி, கண் மற்றும் கால் முட்டி தொடர்பான சிக்கல்கள் தோன்றும். சனியின் 4வது இடத்தில் இருப்பதால், அம்மாவின் மற்றும் உங்களின் ஆரோக்கியத்தை கவனமாக பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும். குடும்ப உறவுகள் சில சமயம் பிரச்சனையாக மலரும். கணவன் மனைவி ஆரோக்கியத்தை கவனிக்க வேண்டும்.

வேலை மற்றும் வியாபாரத்தில் இந்த மாதம் பெரிய மாற்றங்கள் இருக்கும். புதன், சுக்கிரன் விரய ஸ்தானத்தில் இருப்பதால் கூடுதலான சமுதாய உறவுகள், பயணங்கள், ஆன்மீக கலாச்சார நிகழ்ச்சிகள் ஆகியவை உங்கள் வாழ்வில் நிறைந்துள்ளன.

மகரம் (Capricorn)

மகர ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு அற்புத வாய்ப்புகள் உள்ளன. லாபமடைய புதன் மற்றும் சுக்கிரன் லாப ஸ்தானத்தில் அவர்களுடன் இருக்கின்றனர். இடம், சொத்து, வாகனம், நிலத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும். ஆனால் சூரியன் மற்றும் செவ்வாய் விரயத்தில் அமர்ந்திருப்பதால் கால், அல்லது மறைமுக பகுதிகளில் சிறிய அறுவை சிகிச்சைகள் மேற்கொள்ள வேண்டிய சூழல்நிலை ஏற்படலாம். சனி மூன்றாம் இடத்தில் அமர்ந்திருப்பதால் தேவையற்ற பிரச்சனைகள், மனச்சுமைகள் ஏற்படும். குருவின் வக்கிர நிலை 6ஆம் இடத்தில் இருப்பதால் விலைப்பட்டியலில் கடன் பெறுவோர் அதிகரிப்பர். வீட்டில் உள்ளவா்களின் உடல் நலம் கவனிக்க வேண்டும்.

வெளிநாடுகள் மற்றும் தொலைவிலான பயணங்கள் நடக்க வாய்ப்பு உள்ளது. ஆஸ்திரேலியாவும் நியூசிலாந்து போன்ற நாடுகளுக்கு செல்வதற்கான வாய்ப்புகள் இப்பொழுது இருக்கின்றன. பெரும் சிரமங்கள் குறையும், மன உளைச்சல் குறையும். உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை. தூக்கம் பாதிக்கப்படும், கால் மற்றும் முட்டி தொடர்பான சின்ன சிக்கல்கள் தோன்றலாம்.

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.  

மேலும் படிக்க: இன்றைய ராசிபலன்: இந்த 4 ராசிகள் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும்!

மேலும் படிக்க: மனைவி பேச்சை தட்டாத கணவர்கள்! இந்த 5 நட்சத்திரங்களில் பிறந்தவர்களுக்கு வாழ்க்கை ரொம்ப ஜோர்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
Zodiac Signsdecember month rasi palanAstrologyRasi PalanToday Rasi palan

Trending News