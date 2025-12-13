பலம் இழந்த சனி பகவான்! இந்த 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் மேல் அதிர்ஷடம்.. பணம் கொட்டுமாம்

Sani Peyarachi Latest News: ஜோதிடத்தின்படி, 9 கிரகங்களும் குறிப்பிடட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியில் இருந்து மற்றொரு ராசிக்கு இடம் பெயர்க்கின்றன. இதன் காரணமாக, கிரக பெயர்ச்சியால் 12 ராசிகளுக்கும் ஒருவிதமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. சில ராசிகளுக்கு நேர்மறையாக ஆற்றலையும், ஒருசில ராசிகளுக்கு எதிர்மறையான ஆற்றலையும் ஏற்படுத்துகிறது. குறிப்பாக, நீதி மற்றும் கர்மாவின் கிரகம் என்று அழைக்கப்படும் சனி பகவானின் பெயர்ச்சி, பல ராசிகளுக்கு நேர்மறையான ஆற்றலை ஏற்படுத்துகிறது.
பலவீனமான நிலையில் சனி பகவான்
சனி பகவானின் நிலையில் ஏற்படும் மாற்றம் என்பது அனைத்து ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையிலும் எதிரொலிக்கிறது. அந்த வகையில், சனி பகவான் டிசம்பர் 5ஆம் தேதி முதல் பலவீனமான நிலையில் பயணித்து வருகிறார். 2026ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் வரை 76 நாட்களுக்கு சனி பகவான் பலவீனமான நிலையில் பயணிப்பார். இதன் காரணமாக, 12 ராசிகளுக்கு ஒருவிதமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். குறிப்பாக, மூன்று ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் மேல் அதிர்ஷடத்தை அளிக்கும்.
3 ராசிகள் என்னென்ன?
துலாம் - துலாம் ராசிக்கு, சனி 4 மற்றும் 5 ஆம் வீடுகளை ஆட்சி செய்து தற்போது 6 ஆம் வீட்டிற்குள் சஞ்சரிக்கிறார் - இது ஒரு சக்திவாய்ந்த இடம். சனி பகவானின் பலவீனமான நிலையில், துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் கொட்டப்போகுது. மாணவர்கள் போட்டித் தேர்வில் முன்னேற்றம் காண்பார்கள். வேலை தேடும் இளைஞர்களுக்கு பிப்ரவரி மாதத்திற்குள் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும்.
மேலும், நேர்காணல் செல்வதற்கான வாய்ப்புகளும் வரும். உடல்நிலையில் முன்னேற்றம் இருக்கும். 12ஆம் வீட்டின் மீது சனியின் பார்வையால் மருத்துவ செலவுகள் குறையும். வெளிநாடுகளுக்கு செல்வதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும். பதவி உயர்வுகள், சம்பள உயர்வுகள் அல்லது புதிய வேலையை எதிர்பார்க்கலாம். கடன் பிரச்னை குறைந்து, நிதி நிலையை சீராக இருக்கும். நினைத்த காரியங்கள் கைகூடும். வீடு, சொத்து வாங்குவது அனைத்து வெற்றியை தரும் என கூறப்பட்டுள்ளது.
கும்பம்
கும்ப ராசிக்கு இரண்டாவது வீட்டில் சனி இருக்கிறார். சனியின் நிலை பலவீமனமாக இருப்பதால், கும்ப ராசியில் பிறந்தவர்களின் செலவுகள் குறையும். சேமிப்பு அதிகரிக்கும். நீண்டகாலமாக இருந்து வந்த உடல்நலப் பிரச்னைகள் தீரும். குடும்ப பிரச்னைகளுக்கு தீரும். பணியிடத்திற்கு உயர் அதிகாரிகளிடம் பாராட்டு பெறுவீர்கள். மாணவர்கள் படிப்பில் முன்னேற்றம் காண்பார்கள். சனியின் பார்வை 4, 8 மற்றும் 11 ஆம் வீடுகளில் இருப்பது அதிர்ஷ்டம் மற்றும் ஸ்திரத்தன்மையைக் கொண்டுவருகிறது. பழைய கடன் தீரும். உடன்பிறந்தவர்கள் நிதி உதவியை வழங்குவார்கள். மன அழுத்தம் குறையும். உறவினர்கள் வீட்டில் வருவார்கள். சுப காரியங்கள் நடக்கக் கூடும்.
மீனம்
மீன ராசிக்காரர்களுக்கு, சனி பகவானின் இரண்டாம் பாகமான ஒன்றாம் வீட்டில் அமர்ந்திருக்கிறது. சனி பலவீனமாக இருப்பதால், மன அழுத்தத்திலிருந்து நிவாரணம் கிடைக்கும். நீங்கள் நினைத்த காரியங்கள் அனைத்தும் கைகூடும். தேவையற்ற செலவுகள் குறையும். நீதிமன்ற வழங்குகளில் உங்களுக்கு சாதகமாக உத்தரவு கிடைக்கும். நிலம் தொடர்பான பிரச்னை முடிவுக்கு வரும்.
உறவினர்கள் உங்களுக்கு சாதகமாக இருப்பார்கள். திருமண தடைகள் நீங்கள், விரைவில் திருமண சம்பந்தம் கைகூடும். காதல் திருமணத்திற்கு பெற்றோர் சம்மதிப்பார்கள். கணவர் மனைவி இடையே இணக்கம் அதிகரிக்கும். வெளியூர் பயணம் மேற்கொள்வீர்கள். தனிப்பட்ட அல்லது கூட்டுத் தொழில்கள் வலுவான வளர்ச்சியையும் லாபத்தையும் பெறுவீர்கள். உங்களுக்கு செல்வம் அதிகரிக்கும். பணியிடத்தில் ஊதிய உயர்வு பெறுவீர்கள் என கூறப்பட்டுள்ளது.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.
மேலும் படிக்க: 2026ல் சொத்துகளை குவிக்கும் 5 ராசிகள்! வீடு, நிலம் வாங்குவார்களாம்.. உங்க ராசி இருக்கா?
மேலும் படிக்க: 2026ல் ரணகளமாகும் 4 ராசிகள்! ஒரே போராட்டம் தான்.. இதுல உங்க ராசி இருக்கா?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ