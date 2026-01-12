பொங்கலில் உருவாகும் 4 ராஜயோகம்! இந்த ராசிகளுக்கு வெற்றி, புகழ் குவியும்.. பணப் பிரச்னை தீரும்

ஜோதிடத்தின்படி, ஒவ்வொரு ஆண்டும் பல கிரக மாற்றங்கள் நிகழும். அதனால் பல அரிய யோகங்களும் உருவாகும். அந்த வகையில், இந்த ஆண்டும் கிரக மாற்றங்கள் நடப்பதால் பல யோகங்கள் உருவாகின்றன. அதிலும் 2026 ஜனவரி மாதமே 4 அரிய யோகங்கள் உருவாகின்றன. இவர் சூரியன், சுக்கிரன், புதன் மற்றும் செவ்வாய்யால் உருவாக உள்ளன.
இந்த ராஜயோகங்கள் மகர ராசியில் உருவாகின்றன. அவை லட்சுமி நாராயண ராஜயோகம், புதாதித்ய ராஜயோக, மங்களாதித்ய ராஜயோகம் மற்றும் ருச்சக ராஜயோகம் ஆகும். சுமார் 24 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் மகர ராசியில் ஒன்றாக உருவாக உள்ளன. இதனுடைய தாக்கம் அனைத்து ராசிகளுக்கு இருந்தாலும் சில குறிப்பிட்ட ராசிக்காரர்களுக்கு மட்டும் அதிகம் இருக்கும். அவர்கள் அதிர்ஷ்டத்தை பெற இருக்கின்றனர். இந்த நிலையில், அதிர்ஷ்டம் பெறக்கூடிய ராசிகள் என்னென்னா? எந்த மாதிரியான பலன்களை பெற இருக்கின்றனர் என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
மேஷம்
ஜனவரி மாதம் நடுப்பகுதியில் உருவாகும் 4 அரிய ராஜயோகங்களால் மேஷ ராசிக்காரக்காரர்கள் வாழ்க்கையில் நல்ல முன்னேற்றத்தை காண இருக்கிறார்கள். வேலை செய்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு மற்றும் சம்பள உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. தொழிலில் லாபல் இருக்கும். பழைய முதலீடுகளும் லாபத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். இதனால் நிதி நிலைமை மேம்படும். சமூகத்தில் மதிப்பும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும். அரசு வேலைக்கு படிப்பவர்கள் நல்ல செய்தியை பெறுவார்கள்.
ரிஷபம்
இம்மாதம் உருவாகும் லட்சுமி நாராயண ராஜயோகம், புதாதித்ய ராஜயோக, மங்களாதித்ய ராஜயோகம் மற்றும் ருச்சக ராஜயோகங்களால் ரிஷப ராசிக்காரர்கள் முழு ஆதரவை பெற இருக்கிறார்கள். வெளிநாட்டிற்கு பயணம் மேற்கொள்ளும் வாய்ப்புகள் வரும். அதனை சரியாக பயன்படுத்திக்கொண்டால் அது உங்களுக்கு லாபத்தை ஏற்படுத்திக் கொடுக்கும். சுப நிகழ்ச்சியில் அதிக பங்கேற்பீர்கள். வெளிநாட்டில் படிக்க விரும்புபவர்களுக்கு அதன் வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.
மகரம்
ஜனவரி மாதம் நடுப்பகுதியில் லட்சுமி நாராயண ராஜயோகம், புதாதித்ய ராஜயோக, மங்களாதித்ய ராஜயோகம் மற்றும் ருச்சக ராஜயோகம் என 4 அரிய யோகங்களும் மகர ராசியில்தான் உருவாகிறது. இதனால் மகர ராசிக்காரர்களின் புகழ் அதிகரிக்க இருக்கிறது. வாழ்க்கையில் அபிரிவிதமான முன்னேற்றத்தை அனுபவிக்க இருக்கின்றனர். கையில் எடுக்கும் காரியங்கள் வெற்றியடையும். திருமணம் ஆகாதவர்களுக்கு இந்த காலகட்டத்தில் திருமணம் ஆகும் யோகம் இருக்கிறது. முதலீடுகள் இரட்டிப்பான லாபத்தை பெற்றுத் தரும்.
