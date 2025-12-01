English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 4 ராசிகளுக்கு டிசம்பரில் ராஜயோகம்! பணம் கொட்டப்போகுது.. யாரெல்லாம் தெரியுமா?

4 ராசிகளுக்கு டிசம்பரில் ராஜயோகம்! பணம் கொட்டப்போகுது.. யாரெல்லாம் தெரியுமா?

December Month Rasi Palan: 2025 டிசம்பர் ஜோதிடத்தில் மிகுந்த முக்கியத்துவம் பெறும் மாதமாகப் பார்க்கப்படும் நிலையில், இம்மாத கிரக சஞ்சாரங்கள் மற்றும் அதன் நன்மைகளைப் பெறும் ராசிகள் குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written by - R Balaji | Last Updated : Dec 1, 2025, 03:31 PM IST
  • டிசம்பர் மாத கிரக பெயர்ச்சிகள்
  • 4 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்
  • முழு விவரம்

4 ராசிகளுக்கு டிசம்பரில் ராஜயோகம்! பணம் கொட்டப்போகுது.. யாரெல்லாம் தெரியுமா?

டிசம்பர் மாத பலன்கள்: ஜோதிட அடிப்படையில் ஒன்பது கிரகங்கள் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தொடர்ந்து நிலைமாற்றம் செய்கின்றன. ஒவ்வொரு மாதமும் கிரக நிலைகளின் அடிப்படையில் பலன்கள் உருவாகின்றன. இந்த மாதம் பல கிரகங்கள் பெயர்ச்சி செய்கின்றன. குறிப்பாக குருவின் தனுசு ராசியில் நான்கு சுப கிரகங்கள் ஒன்றிணைந்து அரிய சதுர்கிரக யோகத்தை உருவாக்குகின்றன.

Add Zee News as a Preferred Source

முக்கிய பெயர்ச்சிகள்

டிசம்பர் 7ல் செவ்வாய், 16ல் சூரியன், 20ல் சுக்கிரன், 29ல் புதன் தனுசு ராசிக்கு பெயர்ச்சியாக இருக்கின்றது. இம்மாத இறுதியில் அதாவது சரியாக டிசம்பர் 28ல் சுக்கிரன் மற்றும் சனி கும்ப ராசியில் ஒன்றிணைகின்றனர். இந்த சேர்க்கை காரணமாக சில ராசிகள் அதிர்ஷ்டம் பெற இருக்கின்றன. அந்த ராசிகள் என்னென்ன எந்த மாதிரியான பலன்களை பெறுகின்றன என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம். 

தனுசு ராசி (Sagittarius)

சதுர்கிரக யோகம் தனுசு ராசியில் உருவாவதன் காரணமாக இந்த ராசிக்காரர்கள் பல வழிகளில் நன்மை கிடைக்கின்றன. குரு வீட்டில் நான்கு கிரகங்கள் இணைந்து பயணம், கல்வி என அனைத்திலும் நல்ல வளர்ச்சி தரும். உங்களின் நிதி நிலை மேம்படக்கூடும். வராத பணம் இம்மாதம் உங்கள் கைக்கு வந்து சேரும். மேலும், வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் பிரகாசமாக உள்ளன. 

துலாம் ராசி (Libra)

துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு  தனிப்பட்ட தொழில் வாழ்க்கையில் சமநிலை ஏற்படும். சுக்கிரன் செல்வாக்கால் உறவுகள் வலுப்படக்கூடும். நீண்ட முதலீடுகளுக்கு சாதகமான காலமாக இந்த டிசம்பர் மாதம் இருக்கும். சம்பள உயர்வு, பெரு நிறுவன வேலை, சொத்து தொடர்பான விஷயங்களில் நல்ல செய்தி என பல நன்மைகள் கிடைக்க இருக்கின்றன. மேலும், உங்களின் கடின உழைப்புக்கு பலன்களை அளித்தரும் மாதமாக இம்மாதம் இருக்கும். 

மகர ராசி (Capricorn)

மகர ராசிக்காரர்களுக்கு இம்மாதம் சிறப்பு வாய்ந்ததாக இருக்கும்.  அர்ப்பணிப்பும் கடின உழைப்பும் உங்களுக்கு வெற்றியை தேடி தரும். வருமானம் மற்றும் நிதி நிலைகளில் முன்னேற்றம் காணப்படும். பங்குச் சந்தை முதலீடுகளில் லாபம் இருக்கும். மேலும், பணியில் பாராட்டு, மூத்தவர் ஆதரவு, வியாபார வளர்ச்சி என பல நன்மைகள் கிடைக்கும். மேலும் ஆரோக்கியத்தில் பிரச்சனை ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கிறது. எனவே மிகவும் கவனமுடன் இருக்க வேண்டும். 

கும்ப ராசி (Aquarius)

கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு இம்மாதம்  சாதகமான பல பலன்கள் கிடைக்க இருக்கின்றன. டிசம்பர் மாத முற்பகுதியில் வருமான உயர்வு இருக்கும். சூரியன் 11வது வீட்டில் தொழில் லாபம், வேலை மாற்ற வாய்ப்பு மற்றும் புது யோசனைகள் முன்னேற்றம் தரும். மாத இறுதி சுக்கிரன்-சனி சேர்க்கை செல்வம், செழிப்பு, அதிர்ஷ்டம் ஆகியவற்றை அளிக்கும் என கூறப்படுகிறது. 

பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.

மேலும் படிக்க: உயிர கொடுத்து லவ் பண்ணுவாங்க! இந்த 3 மாசத்துல பிறந்த பெண்களை தான் காதலிக்கனும்

மேலும் படிக்க: திருமணம் கைகூட உள்ள 5 ராசிகள்! 2026ல் டும் டும் டும்.. யாரெல்லாம் தெரியுமா?

