4 ராசிகளுக்கு கடன் தொல்லை தீரும்! 2026ல் ஜாக்பாட்.. யாரெல்லாம் தெரியுமா?

2026 New Year Rasipalan: 2026 புத்தாண்டு இன்னும் சில தினங்களில் பிறக்க உள்ளது. இந்தாண்டை விட, வரும் ஆண்டில் அனைத்து காரியங்களும் கைகூட வேண்டும் என பலரும் நினைப்பது உண்டு. ஆனால், இது கிரகங்களின் பெயர்ச்சியால் மட்டுமே சாத்தியம் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. அதாவது, ஒவ்வொரு கிரகங்களும் ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் ஒரு ராசியில் இருந்து மற்றொரு ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைந்து வருகிறது.
கடன் தொல்லை தீரும் ராசிகள்
இந்த கிரக பெயர்ச்சி காரணமாக, 12 ராசிகளுக்கு குறிப்பிட்ட தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது. அதுவும் 2026 புத்தாண்டில் முக்கிய கிரகப் பெயர்ச்சிகள் நடைபெற உள்ளது. இதன் காரணமாக, 12 ராசிகளுக்கு நல்லது, கெட்டது எதுவும் நடக்கக் கூடும். இந்த நிலையில், தற்போது 2026ஆம் ஆண்டு எந்த ராசிகளுக்கு கடன் தொல்லை தீரும் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
கடன் தொல்லை என்பது இன்று பெரிய பிரச்னையாக இருக்கிறது. ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் எவ்வளவு வருமானம் வந்தாலும், அதே அளவுக்கு கடனும் இருந்து வருகிறது. இப்படிப்பட்ட கடன் தொல்லை தீர வேண்டும் என பலரும் கோயில் கோயிலாக சென்று வேண்டி வருகின்றனர். இந்த நிலையில், 2026ஆம் ஆண்டு சில ராசிகளுக்கு கடன் பிரச்னை தீரும் என ஜோதிடத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
எந்தெந்த ராசிகள்?
2026ஆம் ஆண்டு கடகம், மகரம், விருச்சிகம், மீனம் ஆகிய ராசிகள் கடனில் இருந்து வெளியே வருவார்கள் ஜோதிடம் கூறுகிறது. இதன் மூலம் இந்த ராசிகளின் குடும்பத்தில் சந்தோஷம் நிலைக்கும் எனவும் ஜோதிடத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
மகரம் - 2026ஆம் ஆண்டு ஜோதிடத்தின்படி, மகர ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமான ஆண்டாக இருக்கும். உங்கள் 2026ஆம் ஆண்டு சீராக இருக்கும். 2026ஆம் ஆண்டு தொடக்கத்திலேயே உங்கள் வருமானம் அதிகரிக்கும். பணியிடத்தில் உங்களுக்கான அங்கீகாரம் பெற்று, வருமானமும் உயரக் கூடும். குருவின் ஆதரவு உங்கள் வருமானத்தை ஆதரிக்கும். அதே நேரத்தில் தொழிலில் யோசிக்காமல் முதலீடு செய்யலாம். அதே நேரத்தில், உங்களுக்கு நீண்ட காலமாக இருந்த வந்த கடன் பிரச்னைகளும் தீரும். இதன் மூலம் உங்கள் வாழ்க்கையில் நிம்மதி கிக்கும். ஆனால், சேமிப்பு என்பது உங்களுக்கு கொஞ்சம் சவாலானதாக இருக்கும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.
கடகம் - 2026ஆம் ஆண்டு ஜோதிடத்தின்படி, கடக ராசிக்காரர்களின் வருவாய் நன்றாக இருக்கும். 2026ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் தடைபட்ட பணம் கிடைக்கலாம். உங்களுக்கு 2026 ஜூன் மற்றும் அக்டோபர் மாதங்களுக்கு இடையே செலவுகள் அதிகரிக்கலாம். அக்டோபர் மாதத்தில் நிதி விவகாரங்களில் பழைய நிலைக்கு திரும்புவீர்கள். இந்த நேரத்தில், உங்கள் கடன் தொல்லையும் தீரும். நிலுவையில் இருந்து வட்டி, அசல் அனைத்தையுமே நீங்கள் அடைப்பீர்கள். புதன் கிரகம் உங்கள் நிதி நிலைமையை ஆதரிப்பார். இதனால், உங்கள் வருமானத்தில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். இருப்பினும், சனியின் பார்வை சேமிப்பில் சிறிது தடையை ஏற்படுத்தக்கூடும். ஆனால், நீங்கள் செலவுகளை கட்டுப்படுத்தினால் நன்மை உண்டாகும்.
விருச்சிகம் - ஜோதிடத்தின்படி, விருச்கிர ராசிக்காரர்களுக்கு 2026ஆம் ஆண்டு வழக்கத்தை விட சிறப்பாக இருக்கும். 2026ஆம் ஆண்டு தொடக்கத்திலேயே வருமானம் நன்றாக இருக்கும். குருவின் பார்வையால் வீட்டில் செல்வம் அதிகமாக இருக்கும். இது உங்களுக்கு உதவும். மேலும், நீண்ட காலமாக இருந்து வந்த கடன் பிரச்னைகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைப்பீர்கள். பிறரிடம் வாங்கிய கடனை முழுவதுமாக 2026ஆம் ஆண்டு நீங்கள் அடைப்பீர்கள். மேலும், வீட்டு லோன், தனிநபர் கடன் வங்கியில் வாங்கி இருந்தாலும், அதனை முழுவதுமாக அடைக்கும் வாய்ப்பும் கிடைக்கும். 2026ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதத்திற்கு பிறகு, நிதி நிலைமை சாதாகமாகவே இருக்கும்.
மீனம் - 2026ஆம் ஆண்டில் உங்கள் நிதி நிலைமை சற்று ஏற்ற இறக்கமாகவே இருக்கும். குருவின் ஆதிக்கத்தால் வருமானம் சற்று அதிகமாகவே இருக்கும். இதனால், உங்களது கடன் பிரச்னைகள் தீரும். உங்களது கடின உழைப்பால் பண ஆதாயங்கள் இருக்கும். ஒட்டுமொத்தமாக 2026ஆம் ஆண்டு உங்கள் வருமானம் நன்றாக இருக்கும். உங்கள் செலவுகளையும் நீங்கள் சமநிலையோடு வைத்திருக்க வேண்டும். மேலும், கடன் தொல்லையில் இருந்து நீங்கள் 2026ஆம் ஆண்டு விடுபவீர்கள் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.
