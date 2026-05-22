/நவகிரகங்களின் அதிரடி மாற்றம்: இன்று முதல் பொற்காலத்தை எட்டப்போகும் 4 ராசிகள்

நவகிரகங்களின் அதிரடி மாற்றம் காரணமாக இன்று முதல் பொற்காலத்தை எட்டப்போகும் 4 ராசிகள் குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
தற்போது ஏற்பட்டுள்ள கிரக நிலைகளில் குரு மற்றும் செவ்வாய் ஆகிய கிரகங்களின் தொடர்பு மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் இந்த சேர்க்கை குரு-மங்கள யோகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. குருவின் தெய்வீக அருளும், செவ்வாயின் வீரியமும் இணைவதால், மேஷ மற்றும் விருச்சிக ராசிகளுக்கு இதுவரை இருந்த பிரச்சனைகள் அனைத்தும் நீங்கும்.
தொழிலில் புதிய முதலீடுகளைச் செய்யவும், புதிய கிளைகளைத் தொடங்கவும் இந்த சேர்க்கை பெரும் பலத்தைத் தரும். குறிப்பாக ரியல் எஸ்டேட், கட்டுமானம், நிலம் சார்ந்த தொழில்களில் இருப்பவர்களுக்குப் பிரம்மாண்டமான லாபம் கிடைக்கும். தடைப்பட்டிருந்த சுபகாரியங்கள், திருமண பேச்சுவார்த்தைகள் தடையின்றி கைகூடி வரும்.
இதேபோல், அறிவிற்குக் காரகனான புதனும், சுகபோகங்களுக்குக் காரகனான சுக்கிரனும் சுப வீடுகளில் இணையும் போது அது லக்ஷ்மி நாராயண யோகத்தை ஏற்படுத்துகிறது. இந்த சேர்க்கையின் காரணமாக சிம்ம மற்றும் கும்ப ராசிக்காரர்களுக்குப் பணப்புழக்கம் பன்மடங்கு அதிகரிக்கும்.
வியாபாரத்தில் புதிய உத்திகளைக் கையாண்டு அதிக லாபத்தை ஈட்டுவீர்கள். கலைத்துறை, ஊடகம், தகவல் தொழில்நுட்பம் போன்ற துறைகளில் இருப்பவர்களுக்குப் புதிய வாய்ப்புகளும், பெரிய மனிதர்களின் ஆதரவும் கிடைக்கும். எதிர்பார்த்திராத வகையில் திடீர் பண வரவு அல்லது சொத்துக்கள் மூலம் வருமானம் வர இந்த கிரக சேர்க்கையே முக்கிய காரணமாக அமைகிறது. இந்தக் கிரக மாற்றங்களால் எந்தெந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டமும், யோகமும் கிடைக்கப் போகிறது என்பதை இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்...
மேஷ ராசி நேயர்களுக்கு இன்று முதல் தொட்டதெல்லாம் துலங்கும் ஒரு அற்புதமான காலகட்டம் தொடங்குகிறது. உங்கள் ராசிக்கு சாதகமான கிரக சேர்க்கைகள் இருப்பதால், நீண்ட நாட்களாக இழுபறியில் இருந்த காரியங்கள் அனைத்தும் மிக எளிதாக முடிவடையும். தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் இதுவரை இருந்த மந்த நிலை மாறி, புதிய ஆர்டர்கள் தேடி வரும். நிதி நிலைமையில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படுவதால், சேமிப்புகள் உயரும். குடும்பத்தில் இருந்த மனஸ்தாபங்கள் நீங்கி, மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் நிலவும்.
சிம்ம ராசிக்கு இந்த கிரக சேர்க்கையானது பெரும் நிம்மதியையும், வெற்றியையும் தேடித்தரப் போகிறது. வேலை தேடிக் கொண்டிருப்பவர்களுக்கு அவர்கள் எதிர்பார்த்தபடி நல்ல நிறுவனத்தில் வேலை கிடைக்கும். ஏற்கனவே பணியில் இருப்பவர்களுக்கு ஊதிய உயர்வுடன் கூடிய பதவி உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்புகள் அதிகம். பூர்வீக சொத்துக்கள் மூலம் எதிர்பார்த்திராத லாபம் வரக்கூடும். உடல் ஆரோக்கியத்தில் இருந்த பிரச்சனைகள் படிப்படியாகக் குறைந்து, சுறுசுறுப்பு கூடும். சமூகத்தில் உங்களுக்கான மரியாதையும் அந்தஸ்தும் உயரும்.
விருச்சிக ராசி நேயர்களுக்கு இன்று முதல் யோகமான காலம் ஆரம்பமாகிறது. கிரகங்களின் சுப பார்வை உங்கள் ராசிக்கு கிடைப்பதால், பொருளாதார ரீதியாக நீங்கள் பெரிய உயரத்தை எட்டுவீர்கள். புதிய தொழில் தொடங்க நினைப்பவர்களுக்கு இது மிகவும் ஏதுவான காலம். கடன் பிரச்சனைகள் படிப்படியாகக் குறைந்து, நிம்மதி பெருமூச்சு விடுவீர்கள். கணவன்-மனைவி இடையே அன்யோன்யம் அதிகரிக்கும். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் பாராட்டைப் பெற்று, உங்களது திறமைக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கும்.
கும்ப ராசிக்கு இதுவரை இருந்த தடைகளும், சோதனைகளும் விலகும் காலம் வந்துவிட்டது. உங்கள் ராசி நாதனின் பலத்தாலும், தற்போதைய கிரக சேர்க்கையாலும் நீங்கள் எடுக்கும் ஒவ்வொரு முயற்சியும் வெற்றியை நோக்கிச் செல்லும். புதிய வாகனம் அல்லது வீடு வாங்கும் யோகம் கைகூடி வரும். வெளிநாடு செல்ல முயற்சிப்பவர்களுக்கு சாதகமான செய்திகள் வந்து சேரும். உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்களுடன் இருந்த பகை மாறி, சுமுகமான உறவு ஏற்படும். மாணவர்கள் கல்வியில் சிறந்து விளங்குவார்கள்.