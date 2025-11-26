English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • பொய் சொல்ல தெரியாத 4 ராசிக்காரர்கள்! உண்மையே இவர்களின் உயிராம்..

பொய் சொல்ல தெரியாத 4 ராசிக்காரர்கள்! உண்மையே இவர்களின் உயிராம்..

4 Zodiac Signs Who Always Tells The Truth : சில ராசிக்காரர்களுக்கு பொய் சொல்லவே வராதாம். அவர்கள் யார் யார் தெரியுமா? முழு தகவலை இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Nov 26, 2025, 09:09 PM IST
  • பொய் சொல்லத்தெரியாத ராசிகள்
  • உண்மை, நேர்மைதான் பிடிக்கும்
  • யார் யார் தெரியுமா?

Trending Photos

சனி பகவானால் 2026ல் இந்த 3 ராசிகளுக்கு அடிக்கப்போகும் ஜாக்பார்ட்!
camera icon6
Lord Saturn
சனி பகவானால் 2026ல் இந்த 3 ராசிகளுக்கு அடிக்கப்போகும் ஜாக்பார்ட்!
விருச்சிகத்தில் புதன் பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு பொற்காலம், ராஜ வாழ்க்கை
camera icon7
Budan Peyarchi
விருச்சிகத்தில் புதன் பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு பொற்காலம், ராஜ வாழ்க்கை
8வது ஊதியக்குழு அமலாக்கம் வரை அகவிலைப்படி அதிகரிக்காதா? அரசு ஊழியர்களுக்கு லாபமா, நஷ்டமா?
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு அமலாக்கம் வரை அகவிலைப்படி அதிகரிக்காதா? அரசு ஊழியர்களுக்கு லாபமா, நஷ்டமா?
சனிக்கிழமையில் பள்ளிகள் விடுமுறையா...? இந்த 6 மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட்!
camera icon8
Red Alert
சனிக்கிழமையில் பள்ளிகள் விடுமுறையா...? இந்த 6 மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட்!
பொய் சொல்ல தெரியாத 4 ராசிக்காரர்கள்! உண்மையே இவர்களின் உயிராம்..

4 Zodiac Signs Who Always Tells The Truth : நம்மில் பலருக்கு பொய் சொல்வதே பிடிக்காது. ஆனால் ஒரு சிலருக்கு அந்த பொய் சொல்லும் திறன் சரளமாக வரும். ஆனால் ஒரு சிலருக்கு இயற்கையாகவே இப்படி பொய் சொல்வது என்று தெரியாது. அப்படி பொய் சொல்லத் தெரியாத ராசிகள் குறித்து இங்கு பார்ப்போம். 

Add Zee News as a Preferred Source

விருச்சிகம்: 

விருச்சிக ராசி சேர்ந்தவர்கள் பிறரின் உணர்வுகளையும் எண்ண ஓட்டங்களையும் எளிதாக படிக்கக் கூடியவர்களாக இருக்க. இதனால் இவர்களை ஏமாற்றுவது கஷ்டம். அதே சமயத்தில், தன்னிடம் அனைவரும் உண்மையாக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்பும் இவர்கள் பிறரிடமும் அதை உண்மையை கடைபிடிப்பர். தன் உள்ளுணர்வை நம்பும் இவர்கள், தன்னிடம் யாரேனும் இனிக்க இனிக்க வந்து பொய் பேசினாலும் கண்டு பிடித்து விடுவர். முடிந்த அளவிற்கு உண்மையாக இருக்கும் இவர்கள், அதனால் எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் பார்த்துக்கொள்வார்களாம்.

மீனம்:

மீன ராசியை சேர்ந்தவர்கள், மிகவும் தனித்துவமாக இருப்பார்களாம். இவர்கள், உணர்த்திறன் கொண்டவர்களாக இருப்பதால், தன்னிடம் யார் பொய் கூறினாலும் இவர்களால் கண்டுபிடித்து விட முடியும். உடல் மொழி, குரல் மாறுவது, என அனைத்தையும் படிக்கும் இவர்களால், எது பொய், எது உண்மை என்பதை எளிதில் கண்டுபிடித்து விட முடியும். அனைத்து இடங்களிலும் நேர்மையை எதிர்பார்க்கும் இவர்கள், தானும் முடிந்த அளவிற்கு நேர்மையாகவே இருக்கின்றனர்.

கன்னி:

கன்னி ராசிக்காரர்கள், எந்த விஷயத்தை எடுத்தாலும் அதனை உள்ளார்ந்து பார்ப்பர். சின்ன சின்ன விஷயங்களையும் விடாமல், கூர்ந்து கவனிப்பர். நினைவுத்திறன் அதிகம் கொண்ட இவர்கள், தங்களுக்கு கிடைத்திருக்கும் ஆதாரத்தை வைத்து எது பொய், எது உண்மை என்று கண்டுபிடித்து விடுவர். அதே போல, கன்னி ராசிக்காரர்கள் தனக்கு நெருங்கியவர்கள், தெரிந்தவர்கள், தெரியாதவர்கள் என அனைவரிடமும் உண்மையே பேசி பழகுவார்களாம்.

மகரம்:

மகர ராசிக்காரர்கள் மிகுந்த பொறுப்புணர்வு மற்றும் ஒழுக்க உணர்வைக் கொண்டவர்களாக இருக்கின்றனர். அவர்களுக்கு, தன்னிடம் யார் முட்டாள்தனமாக பேசினாலும் அவர்களுக்கு பிடிக்காது என்கிற மனப்பான்மையைக் கொண்டுள்ளனர். இவர்களை யாராலும் எளிதில் ஏமாற்றிவிட  முடியாது. அவர்கள் நேர்மையை மதிக்கிறார்கள், அதுமட்டுமன்றி மற்றவர்களிடமிருந்தும் அதையே எதிர்பார்க்கிறார்கள். அவர்கள் தெளிவான மற்றும் பகுத்தறிவு மனநிலையுடன் சூழ்நிலைகளை மதிப்பிடும் திறனை கொண்டுள்ளனர். இதனால் அவர்கள்ஆல் பொய்களையும் தன்னை சுற்றி நிகழும் சூழ்ச்சி தந்திரங்களையும் கண்டறிய முடியும். பிறரது நேர்மையை, தன்னிடம் அவர்கள் எப்படி பழகுகிறார்கள் என்பதை வைத்தே மதிப்பிடுகின்றனர்.

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை. 

மேலும் படிக்க | திருமண தடை நீங்கும்.. கார்த்திகை மாதத்தில் இந்த ஒரு விஷயத்தை மட்டும் பண்ணுங்க

மேலும் படிக்க | இன்னும் 11 நாட்களில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி: விதி மாறும் நேரம்! 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம் ஆரம்பம்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Zodiac SignsTruth TellerslyingScorpioVirgo

Trending News