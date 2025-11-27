உண்மையான காதலுக்கு பெயர் பெற்ற 4 ராசிகள்.. காதலுக்காக எதையும் செய்ய துணிவார்களாம்!

காதலுக்காக எதையும் செய்யும் ராசிகள்: காதல் என்பது இரண்டு மனசுகள் ஒன்று சேரும் பந்தம் ஆகும். அதில் உண்மை, நம்பிக்கை ஆகியவை அடிப்படையாக இருக்க வேண்டும். ஜோதிடக் கணிப்புகள்படி, சில ராசிக்காரர்கள் பிறவிலேயே காதலில் ஆழம் கொண்டவர்களாகவும், தங்கள் உண்மையை எதுவும் குலைக்க முடியாதவர்களாகவும் இருப்பார்கள். இவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கைத் துணையை மிகவும் உறுதியாக நேசிப்பவர்கள்.
ரிஷபம் (Taurus)
ரிஷப ராசிக்காரர்களை சுக்கிரன் ஆள்கிறார். அதனால், இவர்களுக்கு அன்பு, அழகு, வசதி போன்ற விஷயங்கள் பிடிக்கும். ரிஷபம் நில ராசி என்பதால், இவர்களின் உறவிலும் நிலைத்தன்மை, உறுதி அதிகம் இருக்கும். ஒருமுறை காதலித்தால் அவ்வளவு எளிதில் பின்னுக்கு போக மாட்டார்கள். சுயநலம் இல்லாமல் தூய்மையான, ஆழமான அன்பை கொடுப்பார்கள். துணையுடன் வாழ்க்கையை முழு மனதோடு அனுபவிக்க விரும்புவார்களாக இருப்பார்கள். கஷ்ட நேரத்திலும் காதலருக்கு துணையாக, ஆதரவாக நிற்பார்கள்.
கடகம் (Cancer)
கடக ராசிக்காரர்களை சந்திரன் ஆளுகிறார். அதனால், இவர்களுக்கு உணர்ச்சி, தாய்மை, உள்ளுணர்வு அதிகம் இருக்கும். மனசு நிறையும் அளவு பாசமுள்ளவர்களாக இருப்பார்கள். இவர்களின் காதல் ஆழமான உணர்வு பிணைப்பாக இருக்கும். தங்கள் காதலரையும் குடும்பத்தையும் காக்க வேண்டும் என்பதே இவர்களின் முக்கிய நோக்கம். காதலிக்கு காயம் கூட வந்துவிடக் கூடாது என்று மிகவும் கவனமாக இருப்பார்கள். காதலுக்காக எதையும் தியாகம் செய்ய தயாராக இருப்பவர்கள். ஒருவரை காதலித்தால், தங்கள் வாழ்நாளையே அவருக்காக அர்ப்பணிப்பார்கள்.
கன்னி (Virgo)
கன்னி ராசியை புதன் ஆளுகிறார். இந்த ராசிக்காரர்கள் புத்திசாலித்தனம், பகுத்தறிவு, நடைமுறை சிந்தனை ஆகியவற்றில் முன்னிலையில் இருப்பவர்கள். காதலில் முழு மனதோடு அர்ப்பணிப்புடன் இருப்பார்கள். அன்பை வார்த்தைகளால் அல்லாமல் செயல்களால் அதிகம் காட்டுவார்கள். துணையின் தேவைகளை கவனித்து, அதற்கேற்ற உதவி செய்வார்கள். உறவில் சேர்ந்த பிறகு நேர்மை, விசுவாசம் ஆகியவற்றை கடைபிடிப்பார்கள். ஒருமுறை நம்பிக்கை கொடுத்தால், அதை கடைசி வரை காப்பாற்றுவார்கள். துணையின் வெற்றி, வளர்ச்சி ஆகியவற்றுக்கு தங்கள் உழைப்பை தாராளமாக கொடுப்பார்கள். சின்னச் சின்ன விஷயங்களுக்கு சண்டை போட்டுக்கொள்ளாமல் இருக்க முயல்வார்கள்.
மீனம் (Pisces)
மீன ராசிக்காரர்களை குரு ஆளுகிறார். இது நீர் ராசி என்பதால், இவர்களின் காதல் ஆழமாகவும் கருணையுடனும் இருக்கும். மிகவும் ரொமான்டிக்காணவர்களாக இருப்பார்கள். இவர்களின் காதல் கனவு உலக காதலைப் போன்ற ஆழமான உணர்ச்சியால் நிரம்பியதாக இருக்கும். துணைக்கு அதிக பரிவு, புரிதல், தியாக உணர்ச்சி காட்டுவார்கள். காதலரின் உணர்ச்சிகளை மிக பெரியதாக கருதி மதிப்பார்கள். ஒருமுறை காதலித்தால், நிபந்தனையற்ற மற்றும் நீடிக்கும் காதலை வழங்குவார்கள். துணையுடன் ஆழமான, உணர்ச்சிப் பூர்வமான பிணைப்பை உருவாக்குவார்கள்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.)
