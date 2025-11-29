English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • அதிகம் பொய் பேசும் 4 ராசிக்காரர்கள்.. நீங்க இருக்கீங்களானு பாருங்க!

Zodiac Signs Who Lie The Most: சில ராசிக்காரரகள் உண்மையை மறைத்து அதிகம் பொய் பேசுவார்களாம். அந்த ராசிகள் என்னென்ன என்பதை இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம். 

Written by - R Balaji | Last Updated : Nov 29, 2025, 10:07 AM IST
  • அதிக பொய் பேசும் ராசிகள்
  • எந்தெந்த ராசிகள்?

Zodiac Signs Who Lie The Most: ஜோதிடப்படி, சில ராசிக்காரர்கள் மற்றவர்களைவிட அதிகமாக பொய் பேசுவார்களாம். அவர்கள் எந்த ராசிக்காரர்கள் ஏன் அதிகம் பொய் பேசுகிறார்கள் என்பது குறித்து பார்க்கலாம். 

பொய் பேசும் ராசிகள்: மனிதன் வாழ்வில் உண்மையை பேசுவது அடிப்படையான பண்பு. அதையே நாம் அனைவரும் விரும்புவோம். ஆனால் சிலர் இயல்பாகவே பொய் பேசுவதால் மற்றவர்கள் அவர்களை அறிதல் கடினமாகிறது. ஜோதிடக் கணிப்புகளின் படி, சில ராசிகளில் பிறந்தவர்கள் பிறரைவிட அதிகமாக பொய் பேசுவதாக கருதப்படுகிறார்கள். இவர்கள் பொய் சொல்லும் காரணமும், பாணியும் வெவ்வேறாக இருக்கிறது. 

4 ராசிகள் 

மிதுனம் (Gemini)

புதன் பகவானால் ஆள்பவர் மிதுன ராசிக்காரர்கள். இவர்கள் திறமையான பேச்சாளராக இருக்கிறார்கள். சில சமயங்களில் நிலைமைகளை பொருத்து வகையில் சாமர்த்தியமாய் பொய் சொல்வார்கள். அவர்களின் பொய் பெரும்பாலும் தங்களின் பாதுகாப்புக்காகவும் மற்றவர்களை மகிழச்சியடையச் செய்யவும் இருக்கும் என கூறப்படுகிறது. 

துலாம்  (Libra)

சுக்கிர பகவானால் ஆள்பவர்கள் துலாம் ராசிக்காரர்கள். இவர்கள் சமநிலையும் அமைதியையும் விரும்புகிறார்கள். உறவுகளில் பிரச்சனையை தவிர்க்க இவர்கள் உண்மையை மிதமாக மாற்றி பொய் கூறுகிறார்கள், மேலும், தங்களின் தவறுகளை மறைக்கவும் அவர்கள் பொய் சொல்லுகிறார்கள் என கூறப்படுகிறது. 

சிம்மம் (Leo)

சூரிய பகவானால் ஆள்பவர்கள் சிம்ம ராசிக்காரர்கள். இவர்கள் தங்கள் பெருமையை தக்க வைத்துக்கொள்ள அதிகமாக பொய் சொல்வார்கள். தங்களின் திறமைகள் மற்றும் நிலையை அதிகப்படுத்தி கூறுவார்களாம். அதேபோல் தங்களை விசுவாசமானவர் என்பதைக் காட்டிக்கொள்ள பொய் சொல்லுகிறார்கள்.

மீனம் (Pisces)

குரு பகவானால் ஆள்பவர்கள் மீன் ராசிக்காரர்கள். இவர்கள் உணர்ச்சிகரமானவர்கள் மற்றும் கற்பனை திறன் கொண்டவர்களாக இருக்கிறார்கள். யாரெனும் கஷ்டப்படுவதை இவர்கள் பார்த்தால், அவர்களை ஆறுதல்படுத்தவும் மகிழ்ச்சி அடைய செய்யவும் பொய் சொல்வார்கள். அதே போல் தாங்கள் எவ்வளவு அன்பானவர்கள், தியாகம் செய்க்கூடியவர்கள் என்பதை காட்ட சில கற்பனை கலந்த பொய்யை கூறுவார்களாம்.  

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.  

