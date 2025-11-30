English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • கஞ்சத்தனமாக இருக்கும் 4 ராசிகள்.. சிக்கனத்தில் வல்லவர்களாம்!

கஞ்சத்தனமாக இருக்கும் 4 ராசிகள்.. சிக்கனத்தில் வல்லவர்களாம்!

Zodiac Signs Who Spend Money Frugally: ஜோதிடத்தின்படி, சில ராசில் பிறந்தோர் அதிக சிக்கனத்தனத்துடன் இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. அந்த ராசிகள் என்னென்ன அவர்கள் ஏன் இப்படி சிக்கனமாக இருக்கிறார்கள் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.

Written by - R Balaji | Last Updated : Nov 30, 2025, 10:36 AM IST
  • சிக்கனமாக இருக்கும் 4 ராசிகள்
  • நீங்க இருக்கீங்களா?

கஞ்சத்தனமாக இருக்கும் 4 ராசிகள்.. சிக்கனத்தில் வல்லவர்களாம்!

நிதி விஷயங்களில் சிக்கனமாக இருக்கும் ராசிகள்: தன்னிடம் உள்ள பணத்தை கையாளுவதில் ஒவ்வொரு ராசிக்கார்ரக்ளுக்கும் தனித்துவமான அணுகுமுறை உண்டு. சிலர் பணத்தை தாராளமாக செலவலிப்பார்கள். சிலர் ஒரு ரூபாவாக இருந்தாலும் எதிர்கால சிந்தனையுடன் கவனமாகச் செலவலிப்பார்கள். சிக்கனமாக செலவு செய்யும் சிலரை நாம் கஞ்சம் என கூறுவதுண்டு. இந்த நிலையில், கஞ்சத்தனமாக இருக்கும் ராசிகள் குறித்து இங்கு பார்க்கலாம். 

Add Zee News as a Preferred Source

ரிஷபம் (Taurus)

சுக்கிரன் கடவுளால் கட்டுப்படுத்தப்படும் ரிஷப ராசினர் சமாதானம், பொருள், நிலைத்தன்மையைப் பணிப்பர். அவர்கள் பணத்தை பாதுகாப்பாகப் பார்க்கிறார்கள். தவறான பாதையில் உபயோகிக்க மாட்டார்கள். தங்களுக்குப் பிடிக்கும் அல்லது தேவையான பொருள்களுக்கு தாராளமாகச் செலவழிப்பர். மற்றவர்களின் செலவுகளுக்கு அல்லது கணக்கைப் பகிர்ந்து கொள்வதற்கு அதிகம் சிந்திப்பர். தங்களுடைய விஷயங்களுக்கு தாராளம் காட்டி, பிறருக்காகச் செலவ்படுத்தும் போது கூடுதல் கவனம் செலுத்துவர். குழுமமாகப் பயணிக்கும் போது முதலில் பணம் கொடுக்க மாட்டார்கள். பணத்தை வெளியிடுவதில் மிகுந்த சிந்தனை, எச்சரிக்கையுடன் இருப்பர்.

கன்னி (Virgo)

புதன் கடவுளால் கட்டுப்படுத்தப்படும் கன்னி ராசினர் நுணுக்கமான அறிவு உடையவர்கள், விவரங்களில் கவனம் செலுத்துபவர்கள். இந்தப் பண்பு நிதி மேலாண்மையிலும் தெரிகிறது. அவர்கள் துல்லியமான, சரியான வருமான-செலவுத் திட்டத்தைக் கொண்டுள்ளனர். தங்கள் வங்கிக் கணக்கில் என்ன நடக்கிறது என எப்போதும் அறிந்து வைத்திருப்பர். செய்யும் ஒவ்வொரு செலவையும் பதிவு செய்வர். தேவையற்ற செலவுகளைத் தவிர்ப்பர். பொருள்கள், உணவு ஆகியவற்றைத் தேவைக்கேற்ப மட்டும் வாங்கி அனுபவிப்பர். அனைத்திலும் சிக்கனத்தைப் பின்பற்றுவர். தேவையில்லா செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்தும் அதிக ஆர்வம் அவர்களை கஞ்சர்களாகக் காட்டுகிறது.

விருச்சிகம் (Scorpio) 

செவ்வாய் கடவுளால் கட்டுப்படுத்தப்படும் விருச்சிக ராசினர் ரகாசியமானவர்கள், உத்தியோகவாதத்தில் நிபுணர்கள். அவர்களின் நிதி அணுகுமுறை மறைமுகமானது, கட்டுப்பாட்டுடன் நிறைந்தது. எவ்வளவு சம்பாதிக்கிறார்கள், சேமிப்பது என யாருடனும் பேச மாட்டார்கள். நிதி சம்பந்தப்பட்டவற்றை ரகசியமாக வைத்திருப்பதில் கவனம் செலுத்துவர். உணர்ச்சிவசப்படச் செலவு செய்ய மாட்டார்கள். ஒவ்வொரு நிதி இயக்கத்தையும் திட்டமிட்டு, நிதி நிலையில் முழு கட்டுப்பாடு விரும்புவர். கஞ்சத்தனம் வெளிப்படையாக இல்லாவிட்டாலும், தேவையற்ற செலவுக்கு பயணங்கள், விருந்துகளைத் தவிர்ப்பர். இந்தக் கட்டுப்பாட்டு பண்பு அவர்களை 'கஞ்சத்தனமானவராக' நினைக்கச் செய்யும்.

மகரம் (Capricorn)

சனி கடவுளின் ஆதிக்கத்தில் இருக்கும் மகர ராசினர் ஒழுக்கம், கடுமை உழைப்பால் பிரபலம். அவர்களின் நிதி முறை தீவிரமானது, நீண்டகால நிலைத்தன்மையை அடிப்படையாகக் கொண்டது. எதிர்காலத்துக்கு என்ன தேவை எனத் திட்டமிட்டு, தேவையற்ற செலவுகளைத் தவிர்த்து, ஒவ்வொரு காசையும் சேமித்து ஞானமான முதலீடுகளில் ஈடுபடுவர். பெரிய செலவுக்கு முன் நன்மை-தீமைகளை முழுமையாக ஆய்வு செய்வர். தன்னிச்சை அல்லது பொருள் செலவுகளை வெறுப்பர். தீவிர சேமிப்பு பழக்கம் சிலருக்கு கஞ்சத்தனமாகத் தோன்றும். நீண்டகால நிதி இலக்குகளுக்கு முன்னுரிமை கொடுப்பதால் சிறு இன்பங்களுக்கு செலவு செய்ய மாட்டார்கள்.

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

Zodiac SignsAstrologyRasi PalanToday Rasi palan

