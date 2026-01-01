2026 ஆண்டின் தொடக்கத்திலேயே அதிர்ஷ்டம் பெறும் 4 ராசிகள்! ஒரு ராசிக்கு மட்டும் டபுள் யோகம்

2026 Puthandu Rasi Palan: நாம் அனைவரும் தற்போது புதிய ஆண்டில் 2026ல் காலடி எடுத்து வைத்திருக்கிறோம். ஜோதிடத்தின்படி இந்த ஆண்டில் பல கிரக மாற்றங்கள் நிகழ இருக்கின்றன. இது 12 ராசிகளிலும் தக்கத்தை ஏற்படுத்தும். இந்த நிலையில், இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்திலேயே சக்திவாய்ந்த பஞ்சகிரஹி யோகம் உருவாக இருக்கிறது. இந்த யோகம் சுமார் 200 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் உருவாகிறது.
ராகு, புதன், சுக்கிரன், சூரியன் மற்றும் சந்திரன் என 5 கிரகங்கள் ஒன்று சேர்வததுதான் பஞ்சகிரஹி யோகமாக உருவாகிறது. இது மிகவும் சக்திவாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது. வரும் பிப்ரவரி மாதம் ராகு, புதன் உள்ளிட்ட 5 கிரகங்களும் கும்ப ராசியில் ஒன்று சேர்கிறது. இதன் மூலம் பஞ்சகிரஹி யோகம் உருவாகிறது. இது அனைத்து ராசிகளிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினாலும் சில குறிப்பிட்ட ராசிகளில் மட்டும் அதிகப்படியான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. அப்படி சில ராசிகள் அதிர்ஷ்டம் அடைய இருக்கிறார்கள். அவர்கள் யார் யார்? எந்த மாதிரியான அதிர்ஷ்டங்களை பெற இருக்கின்றனர் என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம்.
மேஷம் (Aries)
பஞ்சகிரஹி யோகம் மோஷ ராசியின் 11ஆம் வீட்டில் உருவாக இருக்கிறது. இந்த காலகட்டத்தில் மேஷ ராசிக்காரர்கள் பல நன்மைகளை பெற இருக்கின்றனர். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். கவனம் மற்றும் திறமைகள் அதிகரிக்கும். புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகும். அதனை கட்டியாக பிடித்துக்கொள்ளவும். நிதி நிலைமை மேம்படும். உங்களின் கடின உழைப்புக்கு அங்கிகாரம் கிடைக்கும். பரம்பரை சொத்து கைக்கு வரும். தொழில் வாழ்க்கையும் சிறப்பாக இருக்கும்.
மிதுனம் (Gemini)
பஞ்சகிரஹி யோகம் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு வெற்றிகளை அளித்தர இருக்கிறது. இந்த காலகட்டத்தில் மிதுன ராசிக்காரர்களின் பெயரும் புகழும் உயரும். உங்களின் பேச்சுக்கு மதிப்பு இருக்கும். நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் வெற்றிகள் கிடைக்கும். வேலை செய்பவர்களுக்கு உயர் அதிகாரியின் ஆதரவு கிடைக்கும். இதனால் மன நிம்மதி கிடைக்கும். மொத்தத்தில் பஞ்சகிரஹி யோகத்தால் மிதுன ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும்.
துலாம் (Libra)
ராகு, புதன், சுக்கிரன், சூரியன் மற்றும் சந்திரன் என 5 கிரகங்கள் ஒன்று சேர்வதன் மூலம் உருவாகும் பஞ்சகிரஹி யோகத்தால், துலம் ராசிக்காரர்கள் பல அற்புத நன்மைகளை பெற இருக்கின்றனர். வேலை செய்பவர்கள் நல்ல முன்னேற்றத்தை பெறுவார்கள். தொழிலில் மற்றும் வணிகத்தில் அதிகம் லாபம் இருக்கும். புதிய ஒப்பந்தங்களை பெறுவார்கள். காதல் வாழ்க்கை இனியாக இருக்கும். திருமணம் ஆனவர்களுக்கு துணையுடன் இருக்கும் பிரச்சனைகள் தீர்ந்து மகிழ்ச்சி உண்டாகும்.
கும்பம் (Aquarius)
ராகு, புதன், சுக்கிரன், சூரியன் மற்றும் சந்திரன் என 5 கிரகங்களும் கும்ப ராசியில்தான் ஒன்று சேர்ந்து பஞ்சகிரஹி யோகத்தை உருவாக்குகிறது. இதனால் கும்ப ராசிக்காரர்கள் ஈரட்டிப்பான நன்மைகளை பெற இருக்கிறார்கள். இந்த காலகட்டத்தில் பொருளாதார பிரச்சனைகள் தீர்ந்து செல்வந்தர்களாக மாறும் வாய்ப்பு உள்ளது. கூடுதல் வருமானத்திற்கு வழிகள் பிறக்கும். வியாபாரம் செய்பவர்களுக்கு எதிர்பார்த்திடாத லாபம் கிடைக்கும். வேலை செய்பவர்களுக்கு அலுவலக சூழல் சாதகமாக இருக்கும். அதனால் அதிகாரம் கைக்கு வர அதிக வாய்ப்புள்ளது.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
மேலும் படிக்க: 2026 Rasi Palan: சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? இதிலெல்லாம் கவனம் தேவை!
மேலும் படிக்க: Puthandu Palan: 2026ல் கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு அடிக்கும் ஜாக்பாட்! பணமழை, அதிர்ஷ்டம் கொட்டிக் கிடக்குது
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ