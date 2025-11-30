English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • தோல்வியை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத 5 ராசிகள்.. மனசு நொந்து போயிடுமாம்!

தோல்வியை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத 5 ராசிகள்.. மனசு நொந்து போயிடுமாம்!

Zodiac Signs Who Never Accept Failure: ஜோதிடத்தின்படி, சில ராசிகள் தோல்வியை தாங்கி கொள்ள முடியாது என கூறப்பட்டுள்ளது. அது என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம். 

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Nov 30, 2025, 09:42 AM IST
  • தோல்வியை ஏற்றுக் கொள்ள மாட்டார்கள்
  • இந்த 5 ராசிகள் மனச்சோர்வு அடைவார்கள்
  • யாரெல்லாம் தெரியுமா?

தோல்வியை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத 5 ராசிகள்.. மனசு நொந்து போயிடுமாம்!

5 Zodiac Signs Who Never Accept Failure: இந்து மதத்தில் ஜோதிடம் என்பது மிகவும் முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுகிறது. நல்ல காரியம், கெட்ட காரியம் என எதுவாக இருந்தாலும், ஜோதிடத்தை பார்த்து வருகின்றனர். அந்தளவுக்கு ஜோதிடத்தின் மீது அதிக நம்பிக்கை இருந்து வருகிறது. அதே நேரத்தில், ஜோதிடத்தின்படி, ஒவ்வொரு ராசியினருக்கும் ஒவ்வொரு குணாதிசயங்கள் உள்ளன. இது அந்தந்த ராசியினரின் குணத்தை மதிப்பிடுகிறது.

தோல்வியை ஏற்றுக் கொள்ளாத ராசிகள்

அந்த வகையில், ஜோதிடத்தின்படி, சில ராசியினரால் தோல்வியை தாங்கிக் கொள்ள முடியாதாம். அவர்கள் மனதளவில் பலவீனமாகவர்கள் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.  அவர்களால் தோல்வியை ஏற்றுக் கொள்ள கடினமாக உணருவதோடு, அதில் இருந்து அவர்களால் மீண்டு வரவே முடியாதாம். ஆனால், சில ராசிக்காரர்கள் எவ்வளவு தோல்வியை சந்தித்தால், உடனே மீண்டு வருவார்கள் என கூறப்பட்டுள்ளது. எனவே, தோல்வியை தாங்கிக் கொள்ள முடியாத ராசிகள் யாரெல்லாம் என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம். 

மேஷம் 

மேஷ ராசிகள் செவ்வாய் கிரகத்தால் ஆளப்படுவார்கள். இவர்கள் இயற்கையாகவே போட்டித் தன்மை கொண்டவர்கள். எந்த விஷயமாக இருந்தாலும், அதனை போட்டியாகவே அவர்கள் பார்ப்பார்கள். எந்த விஷயத்திலும் தான் தான் வெற்றி பெற வேண்டும் என்பதில் அவர்கள் உறுதியாக இருப்பார்கள்.  எந்த ஒரு விஷயத்தை முழுமையுடன் இறங்குவார்கள். இதனால், அவர்கள் தோல்வியை சந்தித்தால், அவர்களால் ஏற்றுக் கொள்ள முடியவதில்லை. தோல்வியை ஏற்றுக் கொண்டு மீண்டு வராமல், விரக் அடையும் குணம் கொண்டவர்கள்.  இந்த தோல்வியில் இருந்து மீண்டு வர முயற்சிக்காமல், மற்றவர்களின் ஏரிச்சல் தன்மையுடன் நடந்து கொள்வார்கள்.  எப்படியாவது தங்களை நிரூபித்து ஆக வேண்டும்  என்பதை மனதில் வைத்துக் கொண்டு, ஒவ்வொரு செயலையும் மேற்கொள்ளவார்கள். எனவே, மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு, தோல்வி என்பது கடக்க வேண்டிய ஒரு சவாலாகும்.

ரிஷபம் 

ரிஷப ராசிக்காரர்கள் அமைதி மனப்பான்மை கொண்டவர்கள். அவர்களின் இலக்குகளை பொறுத்தவரை, மிகவும் உறுதியாக இருப்பார்கள். எடுத்த காரியங்களை முடிப்பதில் மிகவும் தீவிரமாக இருப்பார்கள். மேலும், திட்டமிட்டுதலிலும் நன்றாக செயல்படுவார்கள். திட்டமிட்டப்படி எல்லாம் நடந்தால் நன்றாக இருக்கும் என நினைத்து கொள்வார்கள். திட்டமிட்டப்படி நடக்கவில்லை என்றால், மனச்சோர்வு அடையும் குணம் கொண்டவர்கள். அவர்கள் எளிதில் விட்டுக் கொடுக்கும் குணம் கொண்டவர்கள். கடினமாக உழைத்து வெற்றி பெறும் வரை அதில் கவனம் செலுத்துவார்கள். தோல்வியை சந்திக்கும்போது, அதில் இருந்து மீள மாட்டார்கள். கடினமான காலங்களில் அதில் இருந்து வெளியே வராமல் இருப்பார்கள். 

சிம்மம்

சிம்ம ராசிக்காரர்கள்  பெருமைக்கும், கௌரவத்திற்கும அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பார்கள்.  தாங்கள் தான் எப்போது வெற்றி பெற வேண்டும் என்பதில் உறுதியாக நிற்பார்கள். அவர்களால் ஒருமுறை கூட தோல்வியை எதிர்கொள்ள முடியாது. அந்த அளவுக்கு வெற்றி பெறுவதில் உறுதியான மனப்பான்மையுடன் இருப்பார்கள்.  இவர்கள் தலைமை பொறுமை ஏற்க பிறந்தவர்கள். இதனால், இவர்களுக்கு தோல்வியை என்பது கௌரவத்தை குறைக்கும் என்று நினைப்பார்கள். தோல்வியால் சுயமரியாதை குறைவதாகவும் அவர்கள் நினைத்து கொண்டு இருப்பார்கள். மற்றவர்கள் முன்னிலையில் அவர் தோல்வி அடைந்தால், அவர்கள் தாங்கி கொள்ள முடியாது. மிகுந்த மன உளைச்சலுக்கு சென்று விடுவார்கள்.  இவர்கள் தோல்வியை பெரியதாக எடுத்து கொண்டு, அடுத்த காரியங்களில் வெற்றி பெற முனைப்புடன் செயல்படுவார்கள்.

மகரம்  

மகர ராசியினர் கடின உழைப்பு,  ஒழுக்கம் மூலம் உயர இடத்தை பிடிக்க முயற்சி மேற்கெள்வார்கள். தோல்வியை மிகவும் நெருக்கமாக எடுத்து சென்று, பெரும் பின்னடைவாக அவர்கள் பார்ப்பார்கள். தோல்வி அடைந்தால், தாங்களே குறைத்து மதிப்பிடுவார்கள். தங்களிடம் போதிய திறமை இல்லை என நினைத்து கொள்வார்கள். எப்போது இவர்களிடம் தனக்கு தானே தட்டிக் கொடுக்கும் மனப்பான்மை இருக்காது. இவர்களிடம் எப்போதுமே தாழ்வுமனப்பான்மை இருந்து கொண்டே இருக்கும். இதனால், இவர்களால் வெற்றியை ஏற்றுக் கொள்ளும் அளவுக்கு தோல்வியை ஏற்றுக் கொள்ள மாட்டார்கள்.  காதல் விவகாரங்களிலும் அவர்களால் தோல்வியை ஏற்றுக் கொள்ள முடியாது. இருப்பினும், தோல்வியில் இருந்து பாடத்தை கற்றுக் கொண்டு, மீண்டு வர முயற்சி மேற்கொள்வார்கள்.

விருச்சிகம்

விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் தீவிரமானவர்கள். ஒரு விஷயத்தை ஆர்வமாக செய்யக் கூடியவர்கள். எந்த விஷயத்திலும் அவர்கள் பின்வாங்க மாட்டார்கள். எப்போதுமே வெற்றி பெற வேண்டும் என்று மட்டுமே நினைப்பார்கள். தான் தான் அனைத்து இடத்திலும் முதலிடத்தில் இருக்க வேண்டும் என்பதை விரும்புவார்கள். பணி இடத்திலும், குடும்பத்திலும் என அனைத்து இடத்திலும் தன்னை முதன்மைப்படுத்தி கொள்ள விரும்புபவார்கள். இதனால், இவர்கள் தோல்வியை ஏற்றுக் கொள்ள முடியாது. அதில் இருந்து மீண்டு வர இவர்களுக்கு நேரம் அதிகமாக எடுத்துக் கொள்ளும். இருப்பினும், அடுத்தடுத்த விஷயங்களில் வெற்றியை கொடுக்க விரும்புவார்கள். 

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.  

