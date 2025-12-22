English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • சனி - குருவால் அதிர்ஷ்டம் பெறும் 5 ராசிகள்.. 2026 அமோக ஆண்டாக இருக்கப்போகிறதாம்!

சனி - குருவால் அதிர்ஷ்டம் பெறும் 5 ராசிகள்.. 2026 அமோக ஆண்டாக இருக்கப்போகிறதாம்!

2026 Rasi Palangal: சனி மற்றும் குருவின் அருளால் 2026ல் குறிப்பிட்ட 5 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் வெற்றிகள் குவிய இருக்கின்றன. 

Written by - R Balaji | Last Updated : Dec 22, 2025, 09:20 AM IST
  • சனி - குரு பெயர்ச்சி 2026
  • 5 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்
  • யாரெல்லாம் தெரியுமா?

சனி - குருவால் அதிர்ஷ்டம் பெறும் 5 ராசிகள்.. 2026 அமோக ஆண்டாக இருக்கப்போகிறதாம்!

இன்னும் ஒரு வாரத்தில் 2025ஆம் ஆண்டு முடிவுபெற இருக்கிறது. நாம் அனைவரும் 2026ஆம் ஆண்டை நோக்கி காத்திருக்கிறோம். புது வருடம் புதிய திட்டம் என பலரும் பல விஷயங்களை யோசித்து வைத்திருப்போம். ஆனால், ஜோதிடத்தின்படி ஒவ்வொரு ஆண்டும் அனைவரும் எதிர்மறையான பலன் மற்றும் நேர்மறையான பலன்களை தர இருக்கிறது. அது கிரக மாற்றங்களால் நிகழ்கின்றன. அந்த வகையில், 2026ஆம் ஆண்டு பல சக்திவாய்ந்த கிரக மாற்றஙக்ள் நடைபெற இருக்கின்றன. குருபகவானுக்கான ஆண்டாகும் 2026 அனைத்து ராசிக்காரர்களுக்கும் முன்னேற்றம், ஞானம் போன்றவைக்கு வழிவகுக்கிறது.

அடுத்த ஆண்டு முழுவதும் சனி பகவான் தனது ராசியை மாற்றாமல் மீன ராசியிலேயே நிலைத்திருப்பார். மேலும், சனி மற்றும் சூரியன் நட்புறவை கொண்டிருப்பதாலும் 2026 குருபகவானின் ஆண்டாக இருப்பதாகும் சில ராசிக்காரர்கள் அதிர்ஷ்டத்தை பெற இருக்கின்றனர். அந்த ராசிக்காரர்கள் யார் யார்? எந்த மாதிரியான பலன்களை பெற இருக்கின்றனர் என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம்.

மேஷம் (Aries)

மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு அடுத்த ஆண்டு ஒரு பென்னான ஆண்டாக அமையவிருக்கிறது. கையில் எடுக்கும் காரியங்கள் அனைத்தும் வெற்றியில் முடியும். உயர்கல்விக்கு வெளிநாடு செல்லும் வாய்ப்புகள் வரும். வியாபாரம் செய்பவர்களுக்கு லாபம் இருக்கும். வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் வரும், அதனை கெட்டியாக பிடித்துக்கொள்ளவும். வருமானம் அதிகரிக்கும். இதனால் சேமிப்புகள் அதிகமாகும். தொழில் விஷயமாக வெளிநாடுகளுக்கு பயணம் மேற்கொள்ள வேண்டி இருக்கும். புதிய முதலீடுகள் செய்ய நல்ல காலகட்டமாகும். கூடுதல் வருமானத்திற்கு வழிகள் பிறக்கும்.

ரிஷபம் (Taurus)

வரும் ஆண்டு ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு பொற்காலமாக அமையவிருக்கிறது. சனி மற்றும் குருவின் ஆசிர்வாதத்தால், அவர்களுக்கு மகத்தான வெற்றிகள் கிடைக்கும். வணிக ஒப்பந்தங்களில் ஈடுபடும் வாய்ப்புகள் ஏற்படும். கடின உழைப்பிற்கு பலன் கிடைக்கும். வேலை செய்யும் இடத்தில் மரியாதை அதிகரித்து பெரிய பொறுப்புகள் வரும். வாழ்க்கையில் நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். வாழ்க்கை துணையுடன் இருக்கும் பிரச்சனை தீர்ந்து குடும்ப வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி உண்டாகும்.

கடகம் (Cancer)

குருபகவானின் அருளால் கடக ராசிக்காரர்களுக்கு 2026ஆம் ஆண்டு அற்புதமாக இருக்கப்போகிறது. வேலை பார்க்கும் இடத்தில் உயர் அதிகாரிஅக்ளின் ஆதரவு கிடைக்கும். பதவி உயர்வு கிடைக்கும். நீண்ட நாள் ஆசை நிறைவேறும். வாழ்க்கையில் மன அமைதியும் நிம்மதியும் ஏற்படும். சொத்து பிரச்சனை இருந்தால் தீரும். எதிர்பாராத வரவு இருக்கும்.

கன்னி (Virgo)

கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு குருவின் அருளால் 2026 ஆம் ஆண்டு சிறப்பாக அமையப்போகிறது. உங்கள் முயற்சிகள் வெற்றி அடையும். தொழில் அதிக லாபம் பார்பீர்கள். குடும்பத்தில் இருக்கும் பிரச்சனைகள் சரியாகி உறவு மேம்படும். உடல் ஆரோக்கியத்தி; பிரச்ச்னை இருக்காது. வனிகம் மற்றும் பெரிய ஒப்பந்தங்களில் வெற்றி பெறுவீர்கள்

தனுசு (Sagittarius)

குருவின் அருளால் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு அடுத்த ஆண்டு அமோகமாக இருக்கப்போகிறது. முதலீடுகள் நல்ல லாபத்தை தரும். வெளிநாட்டிற்கு பயணம் மேற்கொள்ளும் வாய்ப்புகள் ஏற்படும். நீங்க செய்யும் தொழில் வெற்றியடைந்து ஈரட்டிப்பு லாபம் இருக்கும். சமூகத்தில் உங்களின் மதிப்பும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் உறவினர்களின் ஆதரவு இருக்கும். அதனால் உங்கள் வாழ்க்கையில் நிம்மதி ஏற்படும்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது. 

