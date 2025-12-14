2026ல் இந்த 5 ராசிக்காரர்களுக்கு பண மழை தான்.. லிஸ்ட்டில் உங்க ராசி இருக்கா?

2026ஆம் ஆண்டில் நாம் அனைவரும் காலடி எடுத்து வைக்க இருக்கிறோம். அதற்கு இன்னும் 2 வாரங்களே உள்ளன. ஒவ்வொரு அண்டும் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரியான பலன்களை கொடுக்கும். அந்த வகையில், 2026ஆம் ஆண்டு ஜோதிடத்தின் படி, ஒரு சிறப்பான ஆண்டாக இருக்கிறது. குறிப்பாக சில ராசிக்காரர்களுக்கு நிதி தொடர்பாக பல பலன்களை கொடுக்க இருக்கிறது. இந்த 2026ஆம் ஆண்டில் பல கிரகங்களின் நிலை சாதகமான மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகின்றன. அதிலும் நிதி நிலைமையில் பலருக்கு சிறப்பான பலன்களை அளிக்கிறது. அந்த ராசிக்காரர்கள் யார் யார் என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
ரிஷபம் (Taurus)
ரிஷப ராசிக்கு சுக்கிரன் அதிபதியாக திகழ்கிறார். இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு 2026ஆம் ஆண்டில் சொத்து வாங்கும் அதிர்ஷ்டம் உள்ளது. புதிய முதலீடுகள் செய்யும் வாய்ப்பு ஏற்படும். தொழில் செய்பவர்களுக்கு நல்ல லாபம் இருக்கும். ரியல் எஸ்டேட் போன்ற துறைகளில் இருப்பவர்களுக்கு இரட்டிப்பான லாபம் கிடைக்கும். அதேபோல் கூட்டு தொழில் செய்பவர்களுக்கு சிறப்பான காலமாக 2026 உள்ளது. மொத்தத்தில் ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு 2026ஆம் ஆண்டு நிதி நிலைமையை உயர்த்து பண சிக்கல்களை போக்குகிறது.
சிம்மம் (Leo)
சிம்ம ராசியின் அதிபதியாக சூரியன் உள்ளார். இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு 2026ஆம் ஆண்டு சிம்ம சொப்பனமாக இருக்கும். அவர்களின் வாழ்க்கையில் பிரகாசம் ஏற்படும். பணியிடத்தில் பதவி உயர்வு கிடைக்கும். கடின உழைப்பிற்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும். நிதி ஆதாரங்கள் கிடைக்கும். உங்களின் துணிச்சலின் முடிவால் நல்ல பலன் கிடைக்கும். முதலீடு செய்யும் வாய்ப்புகள் வரும். அது உங்களுக்கு சிறந்ததாக இருக்கும். மொத்தத்தில் உங்களின் நிதி சிக்கல்கள் நீங்கி செல்வந்தர்களாக மாறும் ஒரு பொற்காலமாக 2026ஆம் ஆண்டு அமையும்.
விருச்சிகம் (Scorpio)
விருச்சிக ராசியின் அதிபதியாக செவ்வாய் உள்ளார். விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு 2026ஆம் ஆண்டு பல எதிர்பாராத லாபத்தை தர இருக்கிறது. முதலீடுகள் செய்யும் வாய்ப்பு ஏற்படும். பரம்பரை சொத்துக்கள் மூலம் நல்ல லாபம் கிடைக்கும். தொழிலில் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு அதிக வருமானத்திற்கு வழிவகுக்கும். பதவி உயர்வு கிடைக்கும். பணியிடத்தில் மரியாதை அதிகரிக்கும்.மொத்தத்தில் 2026ஆம் ஆண்டு விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு நிதி நிலைமையை சீர் செய்யும் ஆண்டாக அமையும்.
மகரம் (Capricorn)
மகர ராசியின் அதிபதியாக சனி பகவான் உள்ளார். மகர ராசிக்காரர்களுக்கு 2026ஆம் ஆண்டு சிறப்பாக அமைய இருக்கிறது. பல நல்ல பலன்களை தர இருக்கிறது. மகத்தான நிதி வளர்ச்சி இருக்கும். தொழில் செய்பவர்களுக்கு நல்ல லாபம் இருக்கும். செல்வாக்கு அதிகரிக்கும். உங்களின் சிறந்த திட்டமிடல் பெரிய ஆதாயங்களை தேடி தரும். கூட்டு வணிகம் செய்பவர்களுக்கு சாதகமான ஆண்டாக 2026ஆம் ஆண்டு இருக்கும். மொத்தத்தில் உங்கள் கனவுகள் நிறைவேறும் ஆண்டாக 2026ஆம் ஆண்டு அமையும்,
மீனம் (Pisces)
மீன ராசியின் அதிபதியாக குரு பகவான் உள்ளார். இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு 2026ஆம் ஆண்டு செல்வத்தை அளித்தரும் ஆண்டாக இருக்கும். 2026ஆம் ஆண்டில் உங்களின் வருமானங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது. தொழிலில் ஈடுப்பட்டிருப்பவர்களுக்கு நல்ல லாபம் இருக்கும். கூட்டு தொழில் செய்பவர்களுக்கு இரட்டிப்பான லாபம் இருக்கும். வணிகத்தில் எதிர்பாராத வளர்ச்சி இருக்கும். மொத்தத்தில் மீன ராசிக்காரர்களுக்கு 2026ஆம் ஆண்டு ஒரு அதிர்ஷ்ட ஆண்டாக அமையும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.
