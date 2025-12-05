இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு இப்படி ஒரு சக்தியா? இவர்களிடம் ஜாக்கிரதையாதான் இருக்கணும்!

Astrology: ஒவ்வொரு ராசிக்கும் ஒவ்வொரு தனித்துவமான தன்மை உண்டு. அதில் சிலர் பிறரின் மனநிலை, உணர்ச்சி, எண்ணக்கருத்துகளை அவர்கள் கூறாமலேயே உணரக்கூடிய ஆற்றல் படைத்தவர்களாக இருப்பார்களாம். இவர்களுக்கு உள்ளுணர்வால் அறிந்து கொள்ளும் திறன் அதிகமாக இருக்குமாம்.
கன்னி (Virgo)
கன்னி ராசி மக்களின் மனதைக் குறித்த ஆழ்ந்த புரிதலை இவர்கள் பெற்றுள்ளனர். அவர்களது கூர்ந்து நோக்கல் மற்றும் நுண்ணறிவு, பிறரின் உள்ளார்ந்த எண்ணங்களை எளிதாக அறிந்து கொள்ள உதவுகிறது. பொதுவாக மற்றவர்கள் தங்களது எண்ணங்களை நேரடியாக வெளிப்படுத்துவார்கள். ஆனால், கன்னி ராசிக்காரர்கள் நிலைமையைப் பூர்த்தியாக உணர்ந்து அவர்களுக்கு ஏற்ப கருத்துகளை வெளியிடுவதிலும், பிறரின் உணர்வுகளை நிதானமாக சொல்லுவதிலும் திறன் கொண்டவர்கள். இதனால், அவர்களுக்கு பிறரது மனசாட்சியை அறிதல் மிகவும் சுலபம். மேலும் கன்னி ராசியை ஆளும் புதன் கிரகத்தின் கூர்மையான நுண்ணறிவே இவர்களின் நீண்ட நேர திறனுக்கு காரணம் ஆகும்.
விருச்சிகம் (Scorpio)
விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் இரகசியமாக மறைத்து வைக்கும் உண்மைகள் மற்றும் நோக்கங்களை உணர்ந்து கொள்ளும் அற்புதமான திறனை உடையவர்கள். அவர்கள் மிகுந்த கவனிப்புடன் பிறரது உணர்வுகளை மனதில் பதிந்துகொள்கின்றனர். ஒருவரின் உடல் மொழி, குரல் சப்தம் ஆகியவற்றின் மூலம் அவர் உண்மையில் என்ன நினைக்கிறார் என்பது அவர்களுக்கு தெளிவாக புரியும். தனக்கு எதிர் இருக்கும் மனிதர் மனதில் வைத்த ஒரு விஷயத்தை மறைத்து பேசினாலும், அது விருச்சிகருக்கு தெரியாமல் இருக்க முடியாது. மேலும் பிறரின் ஆழமான ரகசியங்களை உணர்த்தும் திறன் அவர்களுக்கு உண்டு.
கடகம் (Cancer)
கடகம் ராசியில் பிறந்தவர்கள் சந்திர பகவானால் ஆளப்படுபவர்கள். அவர்கள் மிகவும் உணர்ச்சிமிக்கவர்களாக இருந்து, பிறரின் ஆழ்ந்த உணர்வுகளை உணர்ந்து, அதற்கு மிகுந்த கருணையை வெளிப்படுத்துவர். ஒருவரின் உடல் மொழி, குரலில் தற்காலிக மாற்றங்கள், சந்தோஷம், அசட்டை போன்று நுட்பமான உணர்ச்சிகளை வேகமாக உணர்வார்கள். மற்றவர்களின் எண்ணங்கள் மற்றும் உணர்வுகள் சொல்லாமலும் அவர்களது பார்வையில் தென்றுகின்றன. இயல்பாக கடகம் ராசிக்காரர்கள் பிறர் காப்பாளர்களாகவும் செயல்படுகின்றனர்.
மீனம் (Pisces)
மீன ராசிக்காரர்களின் மனநிலை மிகவும் உணர்வு மிக்கவையாக இருக்கும். அவர்கள் ஆழமான உள்ளுணர்வுடன் வழிநடத்தப்படுவார்கள். சுற்றிலும் உள்ளவர்களின் பேசாத எண்ணங்கள் மற்றும் உணர்வுகளை எளிதில் புரிந்துகொள்ளக்கூடியவர்கள். மற்றவரோடு இணைந்து நடக்கும் போது அவர்கள் உணர்ச்சிகளை நுணுக்கமாகப் புரிந்துகொள்கின்றனர். நண்பர்கள் அல்லது அன்பான வாழ்க்கைத் துணையின் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தாதபோதும் அதை உணர்ந்து அதற்கு ஏற்ப நடக்கும் ஆற்றல் இவர்களின் இயல்பான ஒன்று.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.
