இந்த 5 ராசிக்காரர்களுக்கு இப்படி ஒரு சக்தியா? என்ன தெரியுமா?

ஜோதிடத்தின்படி ஒவ்வொரு ராசிக்கும் தனித்தனியான பண்புகள் மற்றும் ஆளுமைத் திறன்கள் உள்ளன. இதில் சில ராசி வல்லவர்களுக்கு, காவல் மனதின் கூர்மை மற்றும் உள்ளுணர்வு திறன் இயல்பாகவே அதிகம் காணப்படுகிறது. அதாவது நடப்பதை முன்கூட்டியே கணிக்கக்கூடிய திறன் ஆகும். அதில் நீர் ராசிகளான கடகம், விருச்சிகம், மீனம் - இந்த உள்ளுணர்வு சார்ந்த திறன்களில் முன்னணி உண்டு.
மீனம்
மீன ராசி குரு மற்றும் நெப்டியூன் கிரகங்களால் ஆளப்படுகிறது. நெப்டியூன் கனவுகள் மற்றும் மாயைகள் சார்ந்த கிரகம். மீனம் ராசிக்காரர்கள் கனவுகள் வழியாக வருங்கால நிகழ்வுகளை உணரக்கூடிய ஆழமான உள்ளுணர்வு வாய்ந்தவர்கள். இவர்களின் மனதில் மற்றவர்களின் உணர்ச்சிகளை கவனித்து, சூழ்நிலைகள் எப்படி மாறப்போகின்றன என்று முன்கூட்டியே உணர முடியும்.
கடகம்
கடக ராசியை சந்திர பகவான் ஆள்கிறார். இவர்களுடைய உணர்ச்சி அலைகள், மனத் நிலை மாற்றங்கள் அடிக்கடி மாறுபடுகின்றன. இதனால், அவர்களுக்கு பகுத்தறிவுக்கு அப்பாற்பட்ட உணர்ச்சியோடு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை உணர்வதற்கான திறன் உண்டு. குடும்பத்தில் அவர்களின் உள்ளுணர்வு மிக முக்கிய பங்காற்றும்.
விருச்சிகம்
விருச்சிகம் ராசி செவ்வாய் மற்றும் புளூட்டோ கிரகங்களால் ஆளப்படுகிறது. புளூட்டோ இரகசியங்கள் மற்றும் மறுபிறப்புக்கு கிரகங்களாக திகழ்கிறது. விருச்சிக ராசியினர் ஆழ்ந்த ஆராய்ச்சி மனப்பான்மையுடன், மறைமுக நோக்கங்களையும் பொய்களையும் உணர்வதில் வல்லவர்கள். இவர்களின் உள்ளுணர்வு தீவிரமானது, சூழ்நிலைகளை துல்லியமாக ஊகிக்கின்றனர்.
கன்னி
கன்னி ராசிக்காரர்கள் கவனமாகவும் கூர்மையான பகுப்பாய்வுச் சிந்தனையுடனும் செயல்படுபவர்கள். அவர்கள் எதிர்கொள்ளக்கூடிய தடைகள் மற்றும் சவால்களை முன்கூட்டியே கணித்து, தெரிவிக்க முனைப்பாளர்களாக இருப்பார்கள்.
கும்பம்
கும்ப ராசி நிறைந்த புத்திசாலித்தனத்துடன், சமூக மாற்றங்களை முன்னேறி காணும் தொலைநோக்கு பார்வை கொண்டவர்களாக இருப்பார்கள். இவர் புதிய சிந்தனையைக் கொண்டு செயல்படுவார்கள்.
இந்த ராசிகளின் தனித்துவமான குணங்களும், உள்ளுணர்வும், பகுத்தறிவு திறனும், அவர்களின் வாழ்க்கை, உறவுகள் மற்றும் எதிர்கால முன்னேற்றங்களில் முக்கிய பங்கை வகிக்கின்றன. குறிப்பாக கடகம் மற்றும் விருச்சிகம் ஆகிய இரு ராசிகளுக்கு இடையேயான அனுகூலமான உள்ளுணர்வு மற்றும் உணர்ச்சி பரிமாற்றம், அவர்களுக்கிடையேயான உறவுகளை வலுப்படுத்துகிறது.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.
மேலும் படிக்க: குரு சுக்கிரன் உருவாக்கும் ஷடாங்க யோகம்: இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு.. வாழ்க்கையே மாறப்போகுது!
மேலும் படிக்க: இடம் மாறும் செவ்வாய்.. இந்த 5 ராசிக்காரர்களுக்கு பெரிய பிரச்சனை!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ