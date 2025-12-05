இந்த 6 ராசிகளுக்கு அரசு வேலை! 2026ல் பணம், புகழ் கிடைக்கும்.. யாருக்கெல்லாம் தெரியுமா?

2026 New Year Rasipalan: 2026ஆம் ஆண்டு இன்னும் சில நாட்களில் பிறக்கப்போகிறது. 2026ஆம் ஆண்டு முக்கிய கிரக பெயர்ச்சிகளும் நடைபெற உள்ளது. கிரகங்கள் தங்களுடைய நிலையை மாற்றுகின்றன. இந்த மாற்றத்தால் 12 ராசிகளுக்கு ஒருவிதமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தலாம். மேலும், ஒவ்வொரு ராசியினரின் வாழ்விலும் ஒவ்வொரு விதமான மாற்றங்கள் ஏற்படும். குறிப்பாக, சில ராசிகளுக்கு 2026ஆம் ஆண்டு அற்புதமான ஆண்டாகவும் இருக்கக் கூடும் என ஜோதிடத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது.
இதன் மூலம், சில ராசிகளுக்கு தொழில், வேலை, திருமணம் போன்றவற்றில் நல்லது நடக்கும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, 2026ஆம் ஆண்டு எந்தெந்த ராசிகளுக்கு அரசு வேலை கிடைக்கும் என்பது குறித்த தகவல் ஜோதிடத்தில் இடம்பெற்றுள்ளது. மேலும், சில ராசிகளுக்கு தொழிலிலும் லாபம் அதிகமாக கிடைக்கும் என சொல்லப்பட்டுள்ளது. எனவே, அது என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
அரசு வேலை கிடைக்கும் 6 ராசிகள்
மேஷம் - மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு 2026 புத்தாண்டு சிறப்பாக அமையக் கூடும். நீங்கள் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்த அங்கீகாரத்தைப் பெறுவீர்கள். உங்களுக்கான வேலையும் 2026ல் கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆண்டின் முதல் பாதியில் செய்யப்படும் கடின உழைப்பு பின்னர் அதற்கு பலன் கிடைக்கும். குறிப்பாக, வேலை விஷயத்தில் உங்களுக்கு நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். இதன் மூலம் உங்களுக்கு நீண்ட காலமாக இருந்த வந்த பணப் பிரச்னைகள் முடிவடையும். தொழில் விவகாரத்திலும் உங்களுக்கு அதிக லாபம் கிடைக்கக் கூடும். மேலும், நீண்ட காலமாக இருந்து வந்த நிதி சிக்கல்களும் தீரும். கடன் பிரச்னைகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைப்பீர்கள்
ரிஷபம் - ரிஷப ராசிக்கு 2026ஆம் ஆண்டு நிலையானதாகவும், உற்பத்தித் திறன் மிக்கதாகவும் இருக்கும். நீங்கள் புதிய பொறுப்புகளை ஏற்கலாம். புதிய தொழில் தொடங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் பிரகாசமாக உள்ளது. தடைப்பட்ட பணம் திரும்ப கிடைக்கும். நிதி ரீதியாக இருந்த வந்த சிக்கல்கள் தீரும். வரும் தேர்வுகளில் தேர்ச்சி பெற்று, அரசு வேலை கிடைப்பதற்கான அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன. பணி உயர்வு பெறுவது குறித்து நல்ல செய்தி உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஊதிய உயர்வு கிடைக்கலாம். மேலும், அற்புதமான சேர்க்கை உருவாகுவதால், ரிஷப ராசியினருக்கு தொழிலில் நல்ல வருமானம் கிடைக்கும். எனவே, 2026ஆம் ஆண்டு நிதி ரீதியாக நல்ல வளர்ச்சியை நீங்கள் பெறுவீர்கள்.
சிம்மம் - சிம்ம ராசிக்கு 2026ஆம் ஆண்டு நல்ல காலம். செவ்வாய் மற்றும் வியாழன் உங்களை முன்னோக்கி அழைத்து செல்லும. குறிப்பாக பெரிய திட்டங்கள் அல்லது தலைமைப் பதவிகள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. உங்களுக்கு பதவி உயர்வும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. 2026ல் உங்களுக்கு வெற்றியை மட்டுமே கொடுககும். வேலை மற்றும் தொழில் விஷயத்தில் சில தைரியமான முடிவுகளை நீங்கள் எடுப்பீர்கள். இதன் மூலம் 2026ஆம் ஆண்டு புத்துணர்ச்சி மற்றும் உத்வேகம் அளிக்கும் ஆண்டாக இருக்கும். மேலும், பணம் கொட்டுவதற்கான வாய்ப்புகளும் அதிகமாக இருக்கும்.
தனுசு - தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு 2026 புத்தாண்டு உற்சாகமாக இருக்கும். புதியதை ஆராய பயணம் செய்ய, கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் அதிகரிக்கும். வெளிநாடுகளில் வேலை கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. மேலும், அரசு வேலைக்காக நீண்ட காலமாக போராடி வந்தவர்களுக்கு நல்ல செய்தி கிடைக்கும். இதன் மூலம், உங்களுக்கு நிதி சிக்கல்கள் இல்லாமல் இருக்கும். அதோடு, பதவி உயர்வு பெறுவதற்கு அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளதாக ஜோதிடத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மீனம் - மீன ராசிக்காரர்களுக்கு 2026ஆம் புத்தாண்டு நன்றாக இருக்கும். திருப்தி அளிக்கும் விதமாக இருக்கும். அர்த்தமுள்ள முன்னேற்றத்தைக் கொண்டுவரும். நீங்கள் நீண்ட காலமாக தேடிக் கொண்டிருந்த விஷயம் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அரசு வேலை கிடைப்பதற்கான அனைத்து வாய்ப்புகளும் பிரகாசமாக உள்ளது. இது உங்கள் வாழ்க்கைப் பாதையைப் பற்றிய நம்பிக்கையான தேர்வுகளைச் செய்ய உதவும். தலைமை பதவிகள் உங்களுக்கு கிடைக்கும். பணியிடத்தில் உங்களுக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்கும். இருப்பினும், பணம் விஷயத்தில் ஜாக்கிரதையாக இருப்பது நல்லது. மேலும், பணி இடத்திலும் வார்த்தைகளை விடுவதை தவிர்க்கவும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.
கன்னி - கன்னி ராசிக்காரர்கள் நம்பிக்கை மற்றும் பொறுப்பிலிருந்து வரும் வளர்ச்சியை அனுபவிக்க உள்ளனர். பதவி உயர்வுகள், தலைமைப் பதவிகள் உங்களைத் தேடி வரலாம். நீங்கள் நினைத்த காரியங்கள் நிச்சயம் கைகூடும். மேலும், புதன் பெயர்ச்சியால் உங்களுக்கு அரசு வேலை கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. அதோடு, பணியிடத்தில் உங்களுக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்கும். மேலும், வேறு பணிக்கு மாறுவதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது. இதன் மூலம் உங்கள் வருமானம் உயர்வு. குடும்பத்தில் இருந்து வந்த நிதி பிரச்னைகள் தீரும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.
