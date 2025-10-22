Kandha Sashti Viratham: கந்த சஷ்டி விரதத்தின் போது பின்பற்ற வேண்டிய 7 முக்கிய விஷயங்கள்!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Kandha Sashti Viratham: கந்த சஷ்டி விரதத்தின் மிக முக்கிய அம்சம் கட்டுப்பாடுகளை விட, தூய்மையான மனதுடன் எப்போதும் முருகப்பெருமானின் நினைவிலேயே இருப்பதுதான் என்று ஆன்மீக பெரியோர்கள் கூறுகின்றனர்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Oct 22, 2025, 10:02 AM IST
Kandha Sashti Viratham: முருக பெருமானுக்கு உகந்த விரதங்களில் முதன்மையானதும், மிகவும் சக்தி வாய்ந்ததுமாக கருதப்படுவது கந்த சஷ்டி விரதம். தீய சக்தியான சூரபத்மனை, முருக பெருமான் வதம் செய்ததை நினைவுகூரும் வகையில், ஆண்டுதோறும் ஐப்பசி மாதத்தில் வரும் வளர்பிறை சஷ்டி திதியில் இந்த விரதம் அனுசரிக்கப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு, மகா கந்த சஷ்டி விரதம் இன்று புதன்கிழமை அக்டோபர் 22 தொடங்குகிறது. இந்த ஆறு நாட்கள் அனுசரிக்கப்படும் விரதம், சூரசம்ஹாரம் மற்றும் திருக்கல்யாணத்துடன் நிறைவு பெறும். இந்த விரதத்தை முறைப்படி அனுஷ்டித்தால் குழந்தை பாக்கியம், திருமணத் தடை நீங்குதல், கடன் தொல்லைகள் தீருதல், நோய்கள் விலகுதல் என பக்தர்கள் வேண்டும் வரங்கள் அனைத்தும் கைகூடும் என்பது ஐதீகம். முதல் நாள் விரதத்தை எப்படி தொடங்குவது என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

மேலும் படிக்க | ஐப்பசி 05 புதன்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்? 

விரதத்தை தொடங்கும் முறை

காலை வழிபாடு: முதல் நாளான இன்று, அதிகாலையில் எழுந்து, நீராடி, வீடு மற்றும் பூஜை அறையை சுத்தம் செய்ய வேண்டும். பின்னர், பூஜை அறையில் உள்ள முருகன் படத்தின் முன் அமர்ந்து, மனதை ஒருமுகப்படுத்தி, "ஓம் சரவண பவ" என்ற ஆறெழுத்து மந்திரத்தை உச்சரித்து விரதத்தைத் தொடங்க வேண்டும்.

காப்பு கட்டுதல்: விரதம் எவ்வித தடங்கலும் இன்றி சிறப்பாக நிறைவேறுவதற்காக, கையில் காப்பு கட்டிக்கொள்வது ஒரு சிறந்த முறையாகும். ஒரு மஞ்சள் கயிற்றில், விரளி மஞ்சள் கிழங்கை கட்டி, அதை முருகன் படத்தின் முன் வைத்து பூஜை செய்து, உங்கள் வலது கையில் கட்டிக்கொள்ளலாம். காப்பு கட்டாமலும் இந்த விரதத்தை மேற்கொள்ளலாம், முக்கியமானது மன தூய்மையே.

கலசம் வைத்து வழிபடுதல்: கலசம் வைத்து வழிபடும் பழக்கம் உள்ளவர்கள், ஒரு செம்பில் தூய்மையான நீர் நிரப்பி, அதில் ஒரு எலுமிச்சை, வெற்றிலை, பாக்கு, தர்ப்பை ஆகியவற்றை வைத்து, மேலே தேங்காய் வைத்து கலசம் அமைக்கலாம். அதை ஒரு வாழை இலையின் மீது வைக்க வேண்டும்.

சட்கோண கோலம்: கலசத்தின் முன்பாக, பச்சரிசி மாவினால் அறுகோண வடிவத்தில் கோலம் வரைய வேண்டும். அந்த கோலத்தின் மையத்தில் "ஓம்" என்றும், அதனை சுற்றியுள்ள ஆறு கோணங்களிலும் "ச-ர-வ-ண-ப-வ" என்ற எழுத்துக்களையும் எழுத வேண்டும்.

விளக்கேற்றி வழிபாடு: கோலத்தில் "ச" என்று எழுதப்பட்டிருக்கும் இடத்தின் மீது ஒரு நெய் விளக்கை ஏற்றி, முருகனை மனமுருகப் பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும். இதேபோல், அடுத்தடுத்த நாட்களில் ஒவ்வொரு எழுத்தாக ("ர", "வ", "ண", "ப", "வ") விளக்கேற்றி, ஆறு நாட்களும் வழிபாட்டைத் தொடர வேண்டும்.

மந்திர ஜபம் மற்றும் பாராயணம்: பூஜை அறையில் அமர்ந்து, "ஓம் சரவண பவ" என்ற மந்திரத்தை 108 முறை அல்லது உங்களால் முடிந்த வரை ஜபிக்கலாம். மேலும், கந்த சஷ்டி கவசம், ஸ்கந்த குரு கவசம், திருப்புகழ் போன்ற முருகனுக்குரிய பக்திப் பாடல்களைப் பாராயணம் செய்வது மிகுந்த பலனைத் தரும்.

நைவேத்தியம்: விரதம் இருப்பவர்கள் தங்களின் உடல்நிலைக்கு ஏற்ப பால், பழங்கள் மட்டும் உட்கொண்டு விரதம் இருக்கலாம். அல்லது, ஒரு வேளை மட்டும் உணவு உட்கொண்டும் விரதம் இருக்கலாம். சுவாமிக்கு நைவேத்தியமாக, சர்க்கரைப் பொங்கல், பாயசம் அல்லது பழங்களை வைத்துப் படைக்கலாம். கந்த சஷ்டி விரதத்தின் மிக முக்கிய அம்சம் கட்டுப்பாடுகளை விட, தூய்மையான மனதுடன் எப்போதும் முருகப்பெருமானின் நினைவிலேயே இருப்பதுதான் என்று ஆன்மீக பெரியோர்கள் கூறுகின்றனர். இந்த ஆறு நாட்களும் பக்தி சிரத்தையுடன் விரதமிருந்து, சூரசம்ஹாரத்தையும், திருக்கல்யாணத்தையும் தரிசித்தால், கந்தனின் பரிபூரண அருள் கிடைக்கும்.

மேலும் படிக்க |  புதன் பெயர்ச்சி: அக்டோபர் 24 முதல் 5 ராசிகளுக்கு அமோகமான ராஜயோகம், செல்வம் பெருகும் 

