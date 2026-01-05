8 நாட்களில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், ஜாக்பாட், அனைத்திலும் வெற்றி

Venus Transit to Capricorn 2026: இந்து மதத்தில், வாழ்க்கையை நல்வழியில் நடத்துவதற்கான ஒரு முக்கிய அடிப்படையாக ஜோதிட சாஸ்திரம் கருதப்படுகிறது. ஜோதிடர்களின் படி, கிரகங்கள் அவ்வப்போது தங்களின் ராசிகளை மாற்றுவது மட்டுமல்லாமல், நட்சத்திரத்தையும் மாற்றுகின்றன, இந்த மாற்றங்கள் 12 ராசிகளையும் நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ பாதிக்கிறது. இந்த வரிசையில், வருகிற ஜனவரி 13, 2026 அன்று சுக்கிரன் சனியின் ராசியில் நுழைவார். வேதங்களில் சுக்கிரன் மிக முக்கியமான இடத்தைப் பிடித்துள்ளார். இந்த கிரகம் அன்பு, அழகு, ஈர்ப்பு, திருமண மகிழ்ச்சி, பொருள் செழிப்பு, செல்வம் மற்றும் வாழ்க்கையின் வசதிகளின் காரணியாகக் கருதப்படுகிறார். பொதுவாக ஒருவரின் ஜாதகத்தில் சுக்கிரன் வலுவான ஸ்தானத்தில் பயணித்தால் அந்த ஜாதகம் கொண்ட நபர் தனது வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி, செழிப்பு மற்றும் இன்பத்தை பெறுவார். அந்த வகையில், இந்த முறை, சனியின் ராசியில் சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி சில ராசிகளுக்கு சாதகமான பலனைத் தரும். எனவே ஜனவரி 13 ஆம் தேதி சுக்கிரன் மகர ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடையும்போது எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம், ஜாக்பாட், அனைத்திலும் வெற்றியை ஏற்படுத்தி தரும் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
இந்த ராசிகளுக்கு இன்னும் 8 நாட்களில் செல்வம குவியும்
ரிஷபம் (Taurus Zodiac Sign): ரிஷப ராசியில் சுக்கிரன் ஆட்சி பெறுகிறார், இந்த சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் நன்மை பயக்கும். வெளியில் சிக்கி இருந்த உங்களின் பணத்தை இப்போது பெறலாம், வருமானம் அதிகரிக்கலாம், வங்கி இருப்பு அதிகரிக்கும். புதிய முயற்சிகளைத் தொடங்க இது ஒரு நல்ல நேரம். தனிமையில் இருப்பவர்களுக்கு தங்களுக்கான வாழ்க்கை துணையை பெறலாம். திருமணமானவர்களும் மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கையை பெறலாம்.
கடகம் (Cancer Zodiac Sign): மகர ராசியில் நிகழப்போகும் சுக்கிரனின் பெயர்ச்சியால் கடக ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை உண்டாகும். உங்களுடன் வேலை செய்பவர்கள் உங்களின் வேலையைப் பாராட்டுவார்கள். பணம் கட்டு கட்டாக குவியும். திருமண வாழ்க்கையில் அன்பும் சமநிலையும் நிலவும். தொழிலில் லாபம் உண்டாகும். நிலுவையில் உள்ள வேலைகள் முடிவடையும்.
சிம்மம் (Leo Zodiac Sign): சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு எதிர்பாராத நிதி ஆதாயங்கள் ஏற்படலாம். நீங்கள் மனதில் வைத்திருந்த முக்கியமான காரியம் இப்போது நீங்கள் விரும்பியபடியே நிறைவேறக்கூடும். உங்களுக்கு நல்ல செய்தி அல்லது பரிசு கிடைக்கக்கூடும். சொந்த வீடு கட்ட வேண்டும் என்கிற உங்களின் கனவு நனவாகலாம். வேலையில் இருப்பவர்கள் தங்கள் இலக்குகளை நினைத்தப்படி அடையலாம்.
கன்னி (Virgo Zodiac Sign): மகரத்தில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை தரும் பலனைத் தரும். நிதி ஆதாயத்திற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. குடும்பத்தினரிடமிருந்து உங்களுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் இருந்து உங்களுக்கு நன்மை கிடைக்கும். காதல் வாழ்க்கையில் காதல் மேலும் மேலும் பெருகும்.
துலாம் (Libra Zodiac Sign): சுக்கிரன் மகர ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைவது துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை பயக்கும். உங்கள் அதிர்ஷ்டம் உங்கள் பக்கம் இருக்கும். உங்கள் நிதி நிலைமை மேம்படும். உங்கள் வேலை மற்றும் வணிகத்தில் நீங்கள் முன்னேறலாம். சில மதப் பணிகளில் பங்கேற்கலாம். நல்ல செய்திகளைப் பெறலாம். பழைய முதலீடுகள் லாபத்தைத் தரக்கூடும். நிதி முன்னேற்றம் சாத்தியமாகும்.
தனுசு (Sagittarius Zodiac Sign): இந்த சுக்கிர பெயர்ச்சி தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு நிதி ரீதியாக ஊக்கமளிக்கும். கடன் வாங்க விரும்புவோருக்கு பொசிடிவ் செய்தி கிடைக்கும். நீங்கள் ஒரு புதிய வீடு அல்லது காரை வாங்கலாம். உங்கள் காதல் துணையிடமிருந்து அன்பைப் பெறுவீர்கள். உங்கள் குடும்பத்துடன் தரமான நேரத்தை செலவிடுவீர்கள்.
இந்த ராசிக்காரர்கள் சுக்கிரனின் முழுமையான அருளைப் பெற வாழ்வில் வசீகரம், ஈர்ப்பு, ஆடம்பரம், ஈகை ஆகியவற்றுடன் அனைத்து விதமான செல்வத்தையும், புகழையும் பெற, சுக்கிரனை வணங்கி, ‘"ஓம் அச்வ த்வஜாய வித்மஹே தநுர் ஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ சுக்ர: ப்ரசோதயாத்." என்ற சுக்கிரன் காயத்ரி மந்திரத்தை தினமும் பாராயணம் செய்யலாம்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
