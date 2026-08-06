/ஆடிக்கிருத்திகை: முருகனுக்கு எப்போது விரதம் இருக்கலாம்? வீட்டிலேயே வழிபடுவது எப்படி?

Aadi Krithigai 2026: ஆன்மீக ரீதியாக தமிழ் மாதங்களில் ஆடி மாதம் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த மாதமாக பார்க்கப்படுகிறது. ஆடி மாதத்தில் வரும் விசேஷ நாட்கள் மிகவும் பிரசித்தி பெற்றது. குறிப்பாக, ஆடி மாதத்தில் முருகப் பெருமானுக்குரிய மிகவும் சிறப்புக்குரிய முக்கியமான வழிபாட்டு நாளாக கருதப்படுவிது ஆடிக்கிருத்திகை. முருகப்பெருமானுக்கு மிக முக்கியமான விரங்களில் ஒன்று கிருத்திகை விரதம். அந்த வகையில், இன்று தமிழகம் முழுவதும் ஆடிக்கிருத்திகை கொண்டாடப்படுகிறது. கிருத்திகை நட்சத்திரம் ஆகஸ்ட் 6ஆம் தேதி மாலை துவங்குகிறது. மறுநாள் ஆகஸ்ட் 7ஆம் தேதி மாலை 4.51 மணிக்கு கிருத்திகை நட்சத்திரம் நிறைவு பெறுகிறது.
ஆகஸ்ட் 6,7ஆம் தேதி என எந்த நாட்களில் ஆடிக்கிருத்திகை விரதம் இருக்கலாம் என பலருக்கு சந்தேகம் எழுகிறது. பொதுவாக கிருத்திகை விரதம் என்பது பரணி நட்சத்திரத்தில் துவங்கி, கிருத்திகை நட்சத்திரத்தில் நிறைவு பெற வேண்டும். அதன்படி, ஆகஸ்ட் 6ஆம் தேதியான இன்று பரணி, கார்த்திகை இரண்டுமே உள்ளது. அதனால், ஆகஸ்ட் 6ஆம் தேதி ஆடிக்கிருத்திகை விரதம் இருக்கலாம். சில கோயில்களில் ஆகஸ்ட் 7ஆம் தேதியும் ஆடிக்கிருத்திகை விழா கொண்டாடப்படுகிறது.
ஆடிக்கிருத்திகைக்கு காலையிலேயே எழுந்து, வீடூ, வாசல், பூஜை அறையை சுத்தம் செய்து, பூஜை சாமான்களை கழுவ வேண்டும். சூரிய உதயத்திற்கு முன்பே எழுந்து நீராடி தங்களுடைய விரதத்தை தொடங்க வேண்டும். முருகப்பெருமானுக்கு பூ போட்டு, தனியாக நெய் விளக்கேற்ற வேண்டும்.
வீட்டில் முருகப் பெருமான் விக்ரஹம், வேல் வைத்திருந்தால் அதற்கு பால் அபிஷேகம் செய்து வழிபடலாம். பிறகு, முருகனுக்கு நைவேத்தியமாக சர்க்கரை பொங்கல், தினை மாவு, பஞ்சாமிர்தம், காய்ச்சிய பாலை நைவேத்தியமாக படைக்கலாம். பூஜையை முடித்துவிட்டு நீங்கள் விரதத்தை தொடங்கலாம்.
உடல் ஆரோக்கியமாக இருப்பவர்கள் நாள் முழுவதும் தண்ணீர் மட்டும் முழு உபவாசமாக இருக்கலாம். முழு விரதம் இருக்க முடியாதவர்கள் பால், பழங்கள், இளநீர் அல்லது பழச்சாறுகளை மட்டும் அருந்தி விரதம் மேற்கொள்ளலாம். உடல்நலக்குறைவு உள்ளவர்கள் ஒருவேளை உணவு சாப்பிடலாம். மதிய வேலையில் மட்டும் சாப்பிடலாம். மாலையில் அருகில் உள்ள முருகன் கோயிலுக்கு சென்றுவிட்டு, வீட்டிற்கு வந்து முருகனுக்கு தீபாராதனை விரதத்தை முடித்துக் கொள்ளலாம்.
விரதம் இருக்கும் வரையும் ஓம் சரவணபவ அல்லது ஓம் சரவணபவ நமக என்ற ஆறெழுத்து மந்திரத்தை 108 முறை உச்சரிக்க வேண்டும். மேலும, கந்த சஷ்டி கவசம், திருப்புகழ் போன்ற பாடல்களை பாடி இறைவனைவ வழிபடுவதால் தடை நீங்க, சுபிட்சம் உண்டாகும் என கருதப்படுகிறது.
ஆடிக்கிருத்திகை இன்று கொண்டாடப்படும் நிலையில், தமிழகத்தில் அனைத்து முருகன் கோயில்களில் சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெறுகிறது. காலை முதலே பக்தர்கள் வரிசையில் காத்திருந்து முருகப்பெருமானை தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். மேலும், முருகனுக்கு காவடி, பால் குடம் எடுத்து நேர்த்திக்கடனை பக்தர்கள் செலுத்தி வருகின்றனர். இந்த நிலையில், முருகப்பெருமானின் ஐந்தாம் படை வீடான திருத்தணி முருகன் கோயிலில் பக்தர்களுக்கு சில கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து மாவட்ட நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், திருவள்ளூர் மாவட்டம், திருத்தணி அருள்மிகு சுப்பிரமணிய திருக்கோவிலுக்கு வருகின்ற ஆகஸ்ட் 6-ஆம் தேதி ஆடிக்கிருத்திகை திருவி முன்னிட்டு சுமார் 5 முதல் 7 இலட்சம் பக்தர்கள் வருகை புரிவார்கள் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கடந்த ஆண்டில் 5 இலட்சம் பக்தர்கள் வருகை புரிந்துள் இதுதொடர்பாக அனைத்து முன்னெச்சரிக்கை பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளும் சிற முறையில் மாவட்ட நிர்வாகம் மூலம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
இருப்பினும் அதிக பக்தர்கள் வருகை காரணமாக திருத்தணி நகரத்துக்குள் வாகனப் போக்குவரத்து கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே மாற்றுத்திறனாளிகள், முதியவர்கள், கர்ப்பிணி பெண்கள் ஆகியோர் பாதுகாப்பு கருதி மேற்படி தினங்களில் தரிசனத்திற்கு வருகை புரிவதை தவிர்த்துக்கொள்ள வேண்டும் என மாவட்ட நிர் சார்பில் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.