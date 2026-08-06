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ஆடிக்கிருத்திகை: முருகனுக்கு எப்போது விரதம் இருக்கலாம்? வீட்டிலேயே வழிபடுவது எப்படி?

Aadi Krithigai 2026: தமிழகம் முழுவதும் இன்று (ஆகஸ்ட் 6) ஆடிக்கிருத்திகை கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த நாளில் வீட்டிலேயே எப்படி விரதம் இருந்து முருகப்பெருமான வழிபடலாம் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Aug 06, 2026, 08:53 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 09:01 AM IST
ஆடிக்கிருத்திகை: முருகனுக்கு எப்போது விரதம் இருக்கலாம்? வீட்டிலேயே வழிபடுவது எப்படி?
Image Credit: Aadi Krithigai 2026 | Image Credit: Chatgpt AI

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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ஆடிக்கிருத்திகை: முருகனுக்கு எப்போது விரதம் இருக்கலாம்? வீட்டிலேயே வழிபடுவது எப்படி?
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