/ஆடி பிறப்பு : இந்த மாதம் என்னென்ன செய்யலாம்...? என்னென்ன செய்யக்கூடாது...?

Things to Do, Things to Avoid in Aadi : தமிழ் மாதங்களில் ஆடி மாதம், ஆன்மீக ரீதியாகவும் இயற்கை ரீதியாகவும் மிகுந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும். சூரியன் பகவான் மிதுன ராசியில் இருந்து கடக ராசிக்குள் நுழையும் மாதம்தான் ஆடி மாதம். ஆடி மாதத்தில் தட்சிணாயன புண்ணிய காலம், அதாவது சூரியனின் தெற்கு நோக்கிய பயணம் தொடங்குகிறது.
ஆடி மாதம் அம்மன் வழிபாட்டிற்குரிய உன்னதமான மாதமாகும். ஆடி செவ்வாய், ஆடி வெள்ளி ஆகிய கிழமைகளில் அம்மன் கோவில்களில் விளக்கு பூஜை, திருவிழாக்கள், கூழ் வார்த்தல் உள்ளிட்ட நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும்.
அந்த வகையில் பிரசித்த பெற்ற ஆடி மாதத்தில் என்னென்ன விஷயங்களை செய்யலாம்?, என்னென்ன விஷயங்களை செய்யக்கூடாது? என்பதை இங்கு காணலாம்.