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ஆடி பிறப்பு : இந்த மாதம் என்னென்ன செய்யலாம்...? என்னென்ன செய்யக்கூடாது...?

Aadi Month : ஆடி மாதம் இன்று பிறந்திருக்கிறது. சிறப்பு வாய்ந்த ஆடி மாதத்தில் நீங்கள் என்னென்ன விஷயங்களை செய்யலாம்?, என்னென்ன விஷயங்களை செய்யக்கூடாது என்பதை இங்கு விரிவாக காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 17, 2026, 11:46 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 11:46 AM IST
ஆடி பிறப்பு : இந்த மாதம் என்னென்ன செய்யலாம்...? என்னென்ன செய்யக்கூடாது...?
Image Credit: Aadi Month, Things to Do and Avoid | File Image Source : Zee BureauSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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ஆடி பிறப்பு : இந்த மாதம் என்னென்ன செய்யலாம்...? என்னென்ன செய்யக்கூடாது...?
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