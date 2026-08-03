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ஆடிப்பெருக்கு: தாலிக்கயிறு மாற்ற நல்ல நேரம் என்ன? வீட்டிலேயே வழிபடுவது எப்படி? முழு விவரம்

Aadi Perukku Latest News: தமிழகம் முழுவதும்  இன்று (ஆகஸ்ட் 3) ஆடிப்பெருக்கு கொண்டாடப்படுகிறது. ஆடிப்பெருக்கு நாளில் புதுமண தம்பதிகள் தாலிக்கயிறு மாறுதுல், தாலிச்சரகு மாற்றுதல் போன்றவை செய்வார்கள். இந்தநாளில், ஆடிப்பெருக்கு நாளில் தாலிக்கயிறு மாற்ற உகந்த நேரம் என்ன என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Aug 03, 2026, 08:39 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 09:05 AM IST
ஆடிப்பெருக்கு: தாலிக்கயிறு மாற்ற நல்ல நேரம் என்ன? வீட்டிலேயே வழிபடுவது எப்படி? முழு விவரம்
Image Credit: Aadi Perukku

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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