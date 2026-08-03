/ஆடிப்பெருக்கு: தாலிக்கயிறு மாற்ற நல்ல நேரம் என்ன? வீட்டிலேயே வழிபடுவது எப்படி? முழு விவரம்

Aadi Perukku Latest News: தமிழ் மாதங்களில் ஆடி மாதம் மிகவும் சிறப்பமான மாதமாகும். ஆடி மாதம் ஆன்மீக ரீதியாக முக்கியத்தும் பெறுகிறது. அம்மன் வழிபாட்டிற்கு மிகவும் சிறப்பான மாதகுமார். ஆடி மாதத்தில் செவ்வாய், வெள்ளி, ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆகியவை வெகு விசேஷ தினங்களாக கருதப்படுகிறது. மேலும், ஆடிப்பெருக்கு, ஆடித்தபசு, ஆடி இறுதி ஆகியவை மிகுந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்த் நாளாக கருதப்படுகிறது. இதில், ஆடி மாதம் 18ம் நாள் ஆடிப்பெருக்கு திருவிழா மிகச் சிறப்பான முறையில் கொண்டாடப்படுகிறது.
ஆடி மாதம் முழுவதும் நல்ல காரியங்கள் செய்ய மாட்டார்கள் என்று சொல்லப்பட்டாலும், ஆடிப்பெருக்கு நாளில் சில காரியங்கள் செய்வது பல மடங்கு நன்மைகளை உண்டாக்கும் என ஐதீகமாக பார்க்கப்படுகிறது. அந்த வகையில், 2026ஆம் ஆண்டுக்கான ஆடிப்பெருக்கு ஆகஸ்ட் 3ஆம் தேதியான இன்று திங்கள்கிழமை கொண்டாடப்படுகிறது. ஆடிப்பெருக்கு நாளில் ஆற்றங்கரையில் நீராடி வழிபட வேண்டும் . மேலும், இன்றைய நாளில் தாலிக்கயிறை புதுமண தம்பதிகள் மாற்றுவார்கள். எனவே, தாலிக்கயிறு மாற்றவும், வீட்டிலேயே எப்படி வழிபடுவது என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
எனவே, தாலிக் கயிறு, சரடு மாற்ற விரும்பும் புதுமண தம்பதிகள் ராகு, குளிகை, எமகண்டம் நேரங்களை தவிர்த்து, மற்ற நேரங்களில் தாலிக்கயிறு, சரடுகளை மாற்றிக் கொள்ளலாம் என சொல்லப்படுகிறது.
ஆடிப்பெருக்கு நாளான இன்று கர்ப்பமாக இருக்கும் பெண்கள் தாலிபெருக்கி போடக்கூடாது. எனவே, நீங்கள் அடுத்தாண்டு ஆடிப்பெருக்கு நாளில் தாலிப்பெருக்கி போட்டுக் கொள்ளலாம். அதேபோல, இரவில் தாலிக்கயிறு, சரடு மாற்றிக் கொள்ளக்கூடாது.
தாலிக்கயிற்றை மாற்றிக் கொள்ள விரும்பும் புதுமண தம்பதிகள், முதலில் கழுத்தில் புதியதாக ஒரு மஞ்சள் கயிற்றை கட்டிக் கொள்ள வேண்டும். ஏற்கனவே அணிந்திருக்கும் தாலியை புதிய மஞ்சள் கயிற்றில் கோர்க்க வேண்டும். பிறகு, வீட்டிலேயே அம்பாளின் பாதத்தில் வைத்து, வழிபட வேண்டும். அம்பாளை வேண்டிக் கொண்டு, வீட்டில் இருக்கும் பெரியவர்கள் அல்லது கணவரின் கையாள் புதிய தாலிக்கயிற்றை கட்டிக் கொள்ளலாம். தாலிக்கயிறு மாற்றிக் கொள்வதற்காக இருக்கும் உகந்த நேரத்தில் தாலிக்கயிறு மாற்றிக் கொள்ளலாம். தொடர்ந்து, ஆடிப்பெருக்கு வழிபாட்டை வீட்டில் செய்யலாம்.
ஆடிப்பெருக்கு நாளான இன்று காலையில் எழுந்து வீடு, வாசலை கழுவி, பூஜை அறையை சுத்தம் செய்ய வேண்டும். தொடர்ந்து, பூஜை பாத்திரங்களை கழுவிவிட்டு, அம்மன், விளக்குகளுக்கு பூ வைக்க வேண்டும். தொடர்ந்து, விளக்கேற்றி, அம்மனுக்கு தேங்காய், வெற்றிலை பாக்கு, வாழைப்பழம் வைத்து வழிபட வேண்டும். ஒரு கிண்ணத்தில் தண்ணீர் வைத்து, அதில் சிறிதளவு மஞ்சள் தூள், பூக்கள் போட்டு, அதையே காவிரி அன்னையாக வழிபடலாம். தொடர்ந்து, ஆடிப்பெருக்கன்று தாலிப்பெருக்கி கொள்பவர்கள், தாலிக்கயிற்றை வைத்து, பூஜை செய்ய வேண்டும். பூஜையை முடித்துவிட்டு, பெரியவர்கள் மற்றும் கணவர் மூலம் தாலிக்கயிற்றை கட்டிக் கொள்ளலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.