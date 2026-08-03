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தொட்டதெல்லாம் பெருகும் ஆடிப்பெருக்கு : தங்கம் வாங்கலாமா? என்னென்ன வாங்கலாம்?

Aadi Perukku 2026 : ஆடி 18ஆம் தேதியான இன்று 'ஆடிப்பெருக்கு' என்றழைக்கப்படுகிறது. இன்றைய தினம் தங்கம் வாங்கினால் சுபயோகம் கூடும் என நம்பிக்கை. அந்த வகையில், இன்றைய தினம் என்னென்ன பொருட்களை வாங்கலாம் என்பதை இங்கு காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Aug 03, 2026, 09:40 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 10:36 AM IST
தொட்டதெல்லாம் பெருகும் ஆடிப்பெருக்கு : தங்கம் வாங்கலாமா? என்னென்ன வாங்கலாம்?
Image Credit: Aadi Perukku 2026 | Image Source : Gemini AI

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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