/தொட்டதெல்லாம் பெருகும் ஆடிப்பெருக்கு : தங்கம் வாங்கலாமா? என்னென்ன வாங்கலாம்?

Aadi Perukku 2026 : "ஆடி பட்டம் தேடி விதை" என்பது தமிழ் பண்பாட்டில் முக்கிய பழமொழிகளில் ஒன்று. இயற்கையையும், நீர்நிலைகளையும் வழிபடும் மகத்தான நாளே ஆடிப்பெருக்கு (ஆடி 18).
ஆடி மாதத்தில் பெருகி வரும் காவிரியைப் போல, நம் வாழ்விலும் வளமும் செல்வமும் பெருக வேண்டும் என்பதற்காகவே இந்த நன்னாள் கொண்டாடப்படுகிறது. ஆடி 18இல் 'தொட்டதெல்லாம் பெருகும்' என்பது காலம் காலமாக மக்களிடையே இருந்து வரும் ஆழமான நம்பிக்கை.
ஆடிப்பெருக்கு தினத்தில் தங்கம் தான் வாங்க வேண்டும் என்பதில்லை. மங்கலப் பொருட்களும் எளிய வீட்டு உபயோகப் பொருட்களும் கூட ஆடிப் பெருக்கில் வாங்கும்போது பெருமளவிலான நன்மைகளைத் தரும்.
மகாலட்சுமியின் அம்சமாகக் கருதப்படும் கல் உப்பை ஆடி 18 அன்று வாங்கி, வீட்டின் உப்பு ஜாடியில் நிரப்பி வைத்தால் வீட்டில் அன்னபூரணியின் அருள் நிலைத்து நிற்கும்; வறுமை அகலும்.
சுமங்கலிப் பெண்களுக்குப் பெருமை சேர்க்கும் மங்கலப் பொருட்களான விரலி மஞ்சள், குங்குமம் ஆகியவை வாங்குவது குடும்பத்தில் அமைதியையும் மங்களத்தையும் பெருக்கும்.
வீட்டிற்குத் தேவையான தானியங்கள், குறிப்பாக பச்சரிசி மற்றும் வெல்லம் வாங்குவது வீட்டில் எப்போதும் உணவுப் பஞ்சமில்லாமல் வைத்திருக்கும்.
புது பாத்திரங்கள் வாங்கி, அதில் நீர் அல்லது அரிசி நிரப்பி வைப்பது செல்வ விருத்தியைத் தரும்.
தொழில் மற்றும் வியாபாரம் செய்பவர்கள் தங்கள் தொழிலை மேலும் விரிவுபடுத்தவும், புதிய கணக்கு புத்தகங்களைத் தொடங்கவும் இந்நாள் மிகச் சிறந்தது.
ஆடிப் பெருக்கு என்பது வெறும் பொருட்கள் வாங்கும் நாள் மட்டுமல்ல; இயற்கைக்கு நன்றி தெரிவித்து, நேர்மறை எண்ணங்களை மனதில் விதைக்கும் நாள். நாம் வாங்கும் பொருட்கள் எதுவாக இருப்பினும், முழு நம்பிக்கையோடும் இறை வழிபாட்டோடும் வாங்கும்போது, நம் இல்லத்திலும் உள்ளத்திலும் செல்வமும் மகிழ்ச்சியும் பெருகிக்கொண்டே இருக்கும்.