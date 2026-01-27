100 ஆண்டுகளுக்கு பின் திரிகிரக யோகம்! 3 ராசிகளுக்கு நகை, பணம் குவியும்.. பதவி, புகழ் தேடி வரும்

Trigrahi Yogam 2026: ஜோதிடத்தின்படி, கிரகங்களின் பெயர்ச்சியின்போது அரிய யோகங்கள் உருவாகுவது வழக்கம். அந்த வகையில், பிப்ரவரி மாதத்தில் திரிகிரக யோகம் உருவாக உள்ளது. இந்த யோகம் செல்வம், புகழ் ஆகியவை கொடுக்கும். இந்த திரிகிரிக யோகம் பிப்ரவரி மாதத்தில் உருவாகிறது. கிட்டதட்ட 100 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு, இந்த யோகம் பிப்ரவரி மாதத்தில் உருவாகிறது. சூரியன், புதன், சுக்கிரன் ஆகிய மூன்று கிரகங்களும் கும்ப ராசியில் ஒன்றிணைய உள்ளன. இந்த மூன்று கிரகங்களும் ஒன்றிணைவது 12 ராசிகளுக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். இதற்கிடையில், 100 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பிப்ரவரியில் திரிகிரக யோகம் உருவாகிறது. இதன் காரணமாக, குறிப்பிட்ட சில ராசிகளுக்கு நேர்றையான ஆற்றலை கொடுக்கும்.
மேஷம்
பிப்ரவரி மாதத்தில் உருவாகும் திரிகிரக யோகத்தால் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு பல வழிகளில் வருமானம் கிடைக்கும். தொழிலில் முன்னேற்றம் அடைவீர்க்ள. புதிய தொழில் தொடங்கவும் அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன. நீங்கள் நினைத்த காரியங்கள் அனைத்து நிறைவேறும். பணியிடத்தில் பதவி உயர்வு, ஊதிய உயர்வு கிடைக்கும். அரசு பணியில் இருப்பவர்களுக்கு அவர்களின் விருப்பமான இடத்திற்கு பணியிட மாற்றம் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. சவால்கள் நிறைந்த பணிகளை தைரியமாக எடுத்து செய்வீர்கள். அதில் எதிர்பார்த்த வெற்றியை பெறுவீர்கள். கணவன் மனைவி இடையே காணப்பட்ட மனஸ்தாபங்கள் தீர்வடையும். நிலுவையில் உள்ள பணிகிளை விரைவில் முடிப்பீர்கள். பல நாட்கள் செய்ய முடியாமல் தவித்து வந்த பணிகளை எடுத்து செய்யும் வாய்ப்புள்ளது.
மிதுனம்
பிப்ரவரி மாதத்தில் உருவாகும் திரிகிரிக யோகத்தால் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் கொட்டும். தொழில் வாழ்க்கையில் ஏற்றம் இற்ககம் இருக்கும். எதிர்பாராத நிதி ஆதாயங்கள் கிடைக்கும். அதிகமான வருமானத்தை கொண்டு வரும். தொழிலை அடுத்த கட்டத்திற்கு கொண்டு செல்வீர்கள். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவுகள் கிடைக்கும். வருமானம் உயரக் கூடும். பழைய கடன்களை அடைப்பீர்கள். கடன் பிரச்னையில் இருந்து பிப்ரவரியில் இருந்து விடுபடுவீர்கள். நீங்கள் வாகனம், வீடு, நகை வாங்கும் வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைக்கும். திருமண தடைகள் நீங்கும். பிப்ரவரியில் இருந்து நல்ல திருமண வரன் கிடைக்கும். குழந்தை வரன் வேண்டி இருப்பவர்களுக்கு பிப்ரவரிக்கு பிறகு நல்ல செய்தியை கேட்பீர்கள்.
கும்பம்
பிப்ரவரி மாதத்தில் கும்ப ராசியின் முதல் வீட்டில் இந்த திரிகிரக யோகம் உருவாகிறது. இதனால், இந்த ராசிக்காரர்களின் தொழில், பணி வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் அடைவீர்கள். இந்த ராசிகளின் தன்னம்பிக்கையும், தைரியமும் அதிகரிக்கும். நீங்கள் எடுக்கும் ஒவ்வொரு முடிவுகளும் வெற்றியை உங்களுக்கு கொடுக்கும். பணியிடத்தில் மதிப்பும், மரியாதையும் கிடைக்கும். திருமண வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி நிலைத்திருக்கும். கணவன் மனைவி இடையே இணக்கம் அதிகரிக்கும். பிப்ரவரிக்கு பிறகு, வாகனம், நகை போன்றவற்றை நீங்கள் வாங்குவீர்கள். நிதி நிலைமை மேம்படும்.
மேலும் படிக்க: கும்பத்தில் செவ்வாய் சுக்கிரன் சேர்க்கை! 3 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. நகை, பணம் குவியும்
மேலும் படிக்க: மகர ராசியில் உதயமாகும் சுக்கிரன்.. 3 ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர யோகம், நல்ல நாட்கள் ஆரம்பிக்கும்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ