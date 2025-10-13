100 ஆண்டுக்குப் பிறகு உருவாகும் சக்திவாய்ந்த திரிகிரக யோகம், இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்

ஜோதிடத்தின் படி, இந்த ஆண்டு தீபாவளி பண்டிகை அக்டோபர் 20 ஆம் தேதி கொண்டாடப்படும். இந்த நாளில், ஒரு திரிகிரக யோகம் உருவாகப் போகிறது. இந்த திரிகிரக யோகம் கிரகங்களின் ராஜாவான சூரியன், வணிகத்தை அருளும் புதன் மற்றும் கிரகங்களின் தளபதியின் கலவையாக இருக்கப் போகிறது. இந்த இணைப்பு துலாம் ராசியில் ஏற்படும், இது சில ராசிகளுக்கு நல்ல அதிர்ஷ்டத்தைத் தரும். மேலும், இந்த ராசிக்காரர்கள் எதிர்பாராத நிதி ஆதாயங்களையும் அதிர்ஷ்டத்தையும் அனுபவிக்க வாய்ப்புள்ளது. உங்களுக்கு சில நல்ல செய்திகளும் கிடைக்கலாம். இந்த அதிர்ஷ்ட ராசிக்காரர்கள் யார் என்பதைத் தெரிந்துக்கொள்வோம்…
துலாம் ராசி (Libra Zodiac Sign)
திரிகிரக யோகம் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை பயக்கும். இந்த யோகம் உங்கள் ராசியின் லக்ன வீட்டில் உருவாகப் போகிறது. இந்த முறை, உங்கள் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். உங்களுக்கு மரியாதையும் கௌரவத்தைமும் கிடைக்கும். உங்கள் கடின உழைப்பும் திறமைகளும் வேலையில் பாராட்டப்படலாம். இந்த நேரத்தில் நீண்ட காலமாக நிலுவையில் உள்ள பணிகள் முடிக்கப்படலாம். கடின உழைப்பும் வெற்றிக்கு வழிவகுக்கும். ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும்.
மகர ராசி (Capricorn Zodiac Sign)
திரிகிரக யோகம் உருவாகுவது மகர ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல நாட்களைத் தரக்கூடும். இந்த யோகம் உங்கள் ராசியின் கர்ம வீட்டில் உருவாகிறது. இந்த முறை, உங்கள் வேலை மற்றும் தொழிலில் முன்னேற்றத்தை நீங்கள் அனுபவிக்கலாம். விரைவான தொழில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். அரசு வேலைகள் அல்லது போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தயாராபவர்கள் வெற்றி பெற வாய்ப்புள்ளது. வணிகத்தில் புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகும், மேலும் முன்பு தடைபட்ட திட்டங்கள் இப்போது வேகத்தை அதிகரிக்கக்கூடும். வேலையில் இருப்பவர்கள் விரும்பிய இடத்திற்கு மாற்றப்படலாம். கூடுதலாக, இந்த நேரத்தில் உங்கள் தந்தையுடனான உங்கள் உறவு வலுவடையும்.
தனுசு ராசி (Sagittarius Zodiac Sign)
திரிகிரக யோகம் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை பயக்கும். இது உங்கள் ராசியின் வருமானம் மற்றும் லாப ஸ்தானத்தில் நிகழ்கிறது. எனவே, இந்த நேரத்தில் உங்கள் வருமானத்தில் குறிப்பிடத்தக்க அதிகரிப்பு ஏற்படலாம். புதிய வருமான ஆதாரங்களும் உருவாகலாம். வணிகர்கள் புதிய ஒப்பந்தங்களை பெறலாம், இது எதிர்காலத்தில் நன்மை பயக்கும். முதலீடுகள் லாபத்தையும் தரக்கூடும். இந்த நேரத்தில் பங்குச் சந்தை ஊகங்கள் மற்றும் லாட்டரியில் பயனடையலாம். தொழிலில் லாபம் ஏற்படும். சமூகத்தில் நற்பெயர் உயரும். புதிய வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் வணிக உறவுகள் உருவாகும்.
