English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • 12 ஆண்டுக்குப் பிறகு ராஜயோகம்: கஜகேசரி யோகத்தால் 3 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட், பணமழை, வெற்றி உச்சம்

12 ஆண்டுக்குப் பிறகு ராஜயோகம்: கஜகேசரி யோகத்தால் 3 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட், பணமழை, வெற்றி உச்சம்

ஜோதிடத்தின் படி, குருவும் சந்திரனும் ஜனவரி 2, 2026 வெள்ளிக்கிழமை அன்று கஜகேசரி ராஜயோகத்தை உருவாக்குவார்கள். இதன் செல்வாக்கு மிகுந்த பலன் பல ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை பயக்கும்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Dec 30, 2025, 08:40 AM IST
  • கஜகேசரி ராஜயோகம் மிதுன ராசியில்.
  • தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் மிகச் சிறந்த நற்பலன்களைத் தரும்.
  • கஜகேசரி ராஜயோகம் ஒரு வரப்பிரசாதமாக அமையப்போகிறது.

Trending Photos

ஐபிஎல் 2026: 10 அணிகளில் இருக்கும் வெளிநாட்டு வீரர்கள் யார் யார்? - முழு லிஸ்ட்!
camera icon10
IPL
ஐபிஎல் 2026: 10 அணிகளில் இருக்கும் வெளிநாட்டு வீரர்கள் யார் யார்? - முழு லிஸ்ட்!
கஜகேசரி யோகம் 2026.. 3 ராசிகளுக்கு அனைத்திலும் வெற்றி, ஜாக்பாட் அடிக்கும்
camera icon7
Gajakesari Yoga
கஜகேசரி யோகம் 2026.. 3 ராசிகளுக்கு அனைத்திலும் வெற்றி, ஜாக்பாட் அடிக்கும்
டிசம்பர் 31, ஜனவரி 1: வங்கிகளுக்கு விடுமுறையா? திறந்திருக்குமா? முக்கிய அப்டேட்
camera icon10
Bank Holidays
டிசம்பர் 31, ஜனவரி 1: வங்கிகளுக்கு விடுமுறையா? திறந்திருக்குமா? முக்கிய அப்டேட்
திருவோணத்தில் சூரிய பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், முன்னேற்றத்திற்கான கதவுகள் திறக்கும்
camera icon6
Sun Transit
திருவோணத்தில் சூரிய பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், முன்னேற்றத்திற்கான கதவுகள் திறக்கும்
12 ஆண்டுக்குப் பிறகு ராஜயோகம்: கஜகேசரி யோகத்தால் 3 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட், பணமழை, வெற்றி உச்சம்

2026 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில், குரு மற்றும் சந்திரன் உட்பட பல நட்பு கிரகங்கள் இணைய உள்ளன. குறிப்பாக, குரு மற்றும் சந்திரனின் சேர்க்கையினால் "கஜகேசரி ராஜயோகம்" உண்டாகிறது. சுமார் 12 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இந்த யோகம் மிதுன ராசியில் உருவாவது மிகவும் விசேஷமானது. இந்த யோகத்தின் பலனாக சில ராசிக்காரர்களுக்கு பொற்காலம் தொடங்கப் போகிறது. அவர்கள் தங்கள் தொழில் மற்றும் வணிகத்தில் அபாரமான முன்னேற்றத்தைக் காண்பார்கள். அதனுடன் மனநலமும், மகிழ்ச்சியும் பெருகும். அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிக்காரர்கள் யார் என்பதைப் பார்ப்போம்...

Add Zee News as a Preferred Source

ரிஷபம் (Taurus Zodiac Sign): கஜகேசரி ராஜயோகம் மிதுன ராசியில் உருவாவது ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு பெரும் நன்மைகளைத் தரும். இந்த ராஜயோகம் உங்கள் ராசியின் தனம் (செல்வம்) மற்றும் வாக்கு (பேச்சு) ஸ்தானத்தில் அமைவதால், எதிர்பாராத பணவரவையும் நிதி ஆதாயங்களையும் அவ்வப்போது பெறலாம். குடும்பத்தினரின் முழு ஆதரவும், அமைதியான இல்லற வாழ்க்கையும் உங்களுக்கு மனநிறைவைத் தரும். இந்த யோகத்தின் தாக்கத்தால், புதிய வாய்ப்புகளைக் கண்டறிந்து அவற்றை வெற்றிகரமாக மாற்றும் ஆற்றல் உங்களுக்குக் கிடைக்கும். உங்கள் ஆளுமைத் திறன் மிளிர்வதுடன், பொருளாதார நிலையும் சீராக உயரும். உங்கள் பேச்சு ஆற்றல் மிக்கதாக மாறி, மற்றவர்களை எளிதில் கவரும் வகையில் அமையும்.

கன்னி (Virgo Zodiac Sign): கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த கஜகேசரி ராஜயோகம் தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் மிகச் சிறந்த நற்பலன்களைத் தரும். இந்த யோகம் உங்கள் ராசிக்கு பத்தாம் வீட்டில் தொழில் ஸ்தானம் அமைவதால், வேலை மற்றும் சுயதொழிலில் அபரிமிதமான வெற்றியைக் காணலாம். பணியிடத்தில் உங்கள் திறமை அங்கீகரிக்கப்படும். நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்த பதவி உயர்வு மற்றும் ஊதிய உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. தொழிலதிபர்களுக்கு இது பொற்காலம். புதிய ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகும், புதிய கூட்டாண்மைகள் அமையும் மற்றும் லாபம் பன்மடங்கு பெருகும். கல்வியில் சிறந்த முன்னேற்றம் ஏற்படும். கவனிப்புத் திறன் மற்றும் ஞாபக சக்தி அதிகரிப்பதால் தேர்வுகளில் நல்ல மதிப்பெண்களைப் பெறலாம். இந்த காலகட்டத்தில் உங்கள் அறிவுத்திறனும், சரியான நேரத்தில் சரியான முடிவெடுக்கும் ஆற்றலும் கூர்மையடையும். தந்தை மற்றும் ஆசிரியர்களுடனான உறவு பலப்படும். அவர்களின் ஆலோசனைகள் உங்களுக்குப் பெரும் வெற்றியைத் தேடித்தரும்.

கும்பம் (Aquarius Zodiac Sign): கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு, உங்கள் ராசிக்கு ஐந்தாம் வீட்டில் உருவாகும் இந்த கஜகேசரி ராஜயோகம் ஒரு வரப்பிரசாதமாக அமையப்போகிறது. இதனால் உங்கள் வாழ்வில் முக்கிய மாற்றங்கள் நிகழவிருக்கும். நீண்ட நாட்களாக குழந்தை பாக்கியத்திற்காக காத்திருக்கும் தம்பதிகளுக்கு நல்ல செய்தி தேடி வரும். பிள்ளைகளின் கல்வி, வேலை அல்லது வாழ்க்கை தொடர்பாக நீங்கள் பெருமைப்படும்படியான செய்திகள் கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வும், சமூகத்தில் மரியாதையும் அதிகரிக்கும். புதிய வேலைக்கு மாற நினைப்பவர்களுக்கு இது மிகவும் சாதகமான காலம்; உங்கள் முயற்சிக்கு ஏற்ற நல்ல வேலை அமையும். எதிர்பாராத திசைகளிலிருந்து நிதி ஆதாயம் உண்டாகும். உங்கள் பொருளாதார நிலை கணிசமாக உயருவதுடன், பழைய கடன்கள் தீர்வதற்கும் வாய்ப்புகள் உள்ளன. காதல் உறவுகளில் இருந்த கசப்புகள் நீங்கி வெற்றி கிட்டும். திருமண முயற்சிகளும் கைகூடும்

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

மேலும் படிக்க | வைகுண்ட ஏகாதசி: வழிபாடு, விரத முறைகள் மற்றும் சிறப்பம்சங்கள்

மேலும் படிக்க | மார்கழி 15: ஆண்டாள் காட்டும் வழிபாடு! இன்று வழிபட்டால் இவ்வளவு பலன்களா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Gajakesari YogaGuru PeyarchiGuruJupiterAstrology

Trending News