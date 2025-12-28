12 ஆண்டுக்கு பிறகு குரு பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு 2026ல் டபுள் அதிஷ்டம், டபுள் மகிழ்ச்சி, டபுள் ஜாக்பாட்

Jupiter Transit 2026: ஜோதிடத்தில் மிக முக்கியமான கிரகங்களில் ஒன்றான குரு தற்போது மிதுன ராசியில் பயணித்து வருகிறார். அதேபோல், மிதுன ராசிக்குள் புனர்பூசம் நட்சத்திரத்திலும் பயணித்து வருகிறார். கூடிய விரைவில் குரு தனது ராசியை மாற்றப் போகிறார். குருவும் தனது நட்சத்திரத்தை மாற்றப் போகிறார்.
இதன்படி, இந்த முறை குரு பகவான் சனியின் ஆதிக்கத்தில் பயணித்து வருகிறார். இந்தப் பெயர்ச்சியின் தாக்கம் 12 ராசிகளிலும் பிரதிபலிக்கும். வரும் 2026 ஆம் ஆண்டில், குரு பகவான் பூசம் நட்சத்திரத்தில் பிரவேசிப்பார். பூசம் நட்சத்திரத்தின் அதிபதியாகச் சனி பகவான் கருதப்படுகிறார். இவ்வாறு குரு பகவான் சனியின் நட்சத்திரத்தில் பயணிப்பது, சில ராசிகளுக்கு மிகுந்த நற்பலன்களைத் தரும். அந்த அதிர்ஷ்டமான ராசிகள் எவை என்று கீழே காண்போம்.
கடகம் (Cancer Zodiac Sign): கடக ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த குரு பெயர்ச்சி மிகுந்த நன்மைகளைத் தரும் என்று கருதப்படுகிறது. குறிப்பாக, தொழிலதிபர்களுக்கு இது ஒரு பொற்காலமாகும்; புதிய முதலீடுகள் மூலம் உங்கள் தொழிலை வெற்றிகரமாக விரிவுபடுத்தலாம். நீங்கள் எதிர்பார்ப்பதை விட அதிக லாபம் ஈட்டுவதற்குப் பிரகாசமான வாய்ப்புகள் உள்ளன. உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்குப் பதவி உயர்வு கிடைக்கச் சாதகமான சூழல் நிலவுகிறது. புதிய வேலை தேடுபவர்களுக்கு, அவர்களின் தகுதிக்கும் திறமைக்கும் ஏற்ற நல்ல வேலை அமையும்.
கன்னி (Virgo Zodiac Sign): கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த குரு பெயர்ச்சி சாதகமான பலன்களை அள்ளித் தரும். உங்கள் வாழ்க்கையில் நீண்டகாலமாக இருந்து வந்த சிக்கல்களும் தடைகளும் படிப்படியாக விலகும். மன அழுத்தம் குறைந்து, மன அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் நிலவும். உங்கள் குழந்தைகளின் கல்வி அல்லது வேலைவாய்ப்பு குறித்து மகிழ்ச்சிகரமான செய்திகள் வந்து சேரும். குழந்தை பாக்கியத்திற்காகக் காத்திருப்பவர்களுக்கு, அதற்குரிய சாதகமான சூழலும் சுப யோகமும் கூடி வரும்.
தனுசு (Sagittarius Zodiac Sign): குருவின் பெயர்ச்சி தனுசு ராசிக்காரர்களுக்குப் பல நன்மைகளை வாரி வழங்கும். உங்கள் வருமானத்தைப் பெருக்குவதற்கான புதிய பாதைகள் தென்படும். எதிர்பாராத இடங்களிலிருந்து பணவரவு உண்டாகி உங்களை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தும். வேலை தேடுபவர்களுக்கு, அவர்களின் திறமைக்கேற்ற சிறந்த நிறுவனம் அல்லது துறையில் பணி அமையும் வாய்ப்பு தேடி வரும். சொந்தத் தொழில் செய்பவர்களுக்கு புதிய ஒப்பந்தங்களும், தொழிலை விரிவாக்கம் செய்வதற்கான நல்வாய்ப்புகளும் உருவாகும்.
குரு பகவானின் முழுமையான அருளை பெற இந்த மூல மந்திரத்தை கூறவும்: ஓம் ஷ்ரம் ஷ்ரீம் ஷ்ரௌம் ஸஹ் குரவே நமஹ! தினமும் இந்த மந்திரத்தை ஜபிக்கவும்
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
மேலும் படிக்க | மார்கழி 13: பாவை நோன்பின் முக்கியத்துவம், திருப்பாவை பாடல் விளக்கம் மற்றும் வழிபாடு பலன்கள்
மேலும் படிக்க | டபுள் புதன் பெயர்ச்சி! 2026ல் கலக்கப்போகும் ராசிகள்.. டபுள் ஜாக்பாட், பணமழை கொட்டும்
மேலும் படிக்க | 2026ல் சனியின் ராசியில் 5 கிரகங்களின் ஆட்டம்: 6 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டமா? ஆபத்தா?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ