12 ஆண்டுக்குப் பிறகு கடகத்தில் நுழையும் குரு, 3 ராசிகளுக்கு செல்வ மழை, மகிழ்ச்சி, அதிர்ஷ்டம் பெருகும்

Jupiter Transit 2025: வேத ஜோதிடத்தின் படி, கிரகங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் பெயர்ச்சி அடைந்து தனது ராசியை மாற்றிக் கொண்டே இருக்கும். இதன் விளைவு மனித வாழ்க்கையிலும், பூமியிலும் காணப்படும். அக்டோபர் மாதம் குரு அதன் உயர் ராசியான கடக ராசியில் நுழையப் போகிறது. கடக ராசி சந்திரனால் ஆளப்படுகிறது, மேலும் குரு சந்திரனின் நட்பு ராசி ஆகும். 12 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு கடக ராசியில் குரு நுழைப் போகிறார். அத்தகைய சூழ்நிலையில், சில ராசிக்காரர்களுக்கு பொற்காலம் தொடங்கலாம். மேலும், இந்த ராசிக்காரர்கள் பதவி மற்றும் கௌரவத்தைப் பெறலாம். அதே நேரத்தில், சிக்கிய பணத்தைக் கண்டறியலாம். இந்த அதிர்ஷ்ட ராசிக்காரர்கள் எவை என்பதை இப்போது தெரிந்துக்கொள்வோம்…
கடக ராசி (Cancer Zodiac Sign)
குருவின் ராசி மாற்றம் கடக ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல பலனைத் தரும். ஏனெனில் குரு உங்கள் ராசியிலிருந்து லக்னத்திற்கு பெயர்ச்சி அடையப் போகிறார். எனவே, இந்த நேரத்தில் நீங்கள் மிகவும் பிரபலமாகலாம். இதனுடன், உங்களுக்கு மரியாதையும் கிடைக்கும். இந்த நேரத்தில், திருமண வாழ்க்கை சிறப்பாக இருக்கும். வேலை செய்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு அல்லது புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். காதல் உறவுகளில் காதல் அதிகரிக்கும்.
துலாம் ராசி (Libra Zodiac Sign)
குருபெயர்ச்சி துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமான பலனைத் தரும். ஏனெனில் குரு உங்கள் ராசியிலிருந்து தொழில் மற்றும் வணிகத்தின் வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். எனவே, இந்த நேரத்தில், உங்களுக்கு ஒரு புதிய வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும். மேலும், இந்த நேரத்தில் வேலை செய்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு கிடைக்கலாம். அதே நேரத்தில், தொழிலதிபர்கள் வியாபாரத்தில் நல்ல லாபத்தைப் பெறலாம். இந்த நேரத்தில், உங்கள் புகழ் அதிகரிக்கும், மேலும் மக்கள் உங்கள் வேலையைப் பாராட்டுவார்கள். வியாபாரத்தில் நல்ல லாபம் உண்டாகும். மேலும் பழைய முதலீடுகளிலிருந்து நல்ல வருமானத்தைப் பெறலாம்.
விருச்சிக ராசி (Scorpio Zodiac Sign)
குருபெயர்ச்சி விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் சாதகமான பலன் கிடைக்கும். ஏனெனில் குரு உங்கள் ராசியிலிருந்து அதிர்ஷ்ட வீடில் பெயர்ச்சி அடைவார். எனவே, இந்த நேரத்தில், உங்கள் அதிர்ஷ்டம் உயரும். இந்த நேரத்தில், நீங்கள் வேலை-தொழில் நிமித்தமாகவும் பயணம் செய்யலாம். வேலையில் பதவி உயர்வு மற்றும் மரியாதை கிடைக்கும். திருமணம் நடக்கலாம். அதே நேரத்தில், மத நடவடிக்கைகளில் உங்கள் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். இந்த நேரத்தில், நீங்கள் அவ்வப்போது திடீர் பண லாபத்தைப் பெறலாம். அதே நேரத்தில், குழந்தைகள் தொடர்பான நல்ல செய்திகளைப் பெறலாம்.
குரு பகவானின் முழுமையான அருளை பெற இந்த மூல மந்திரத்தை கூறவும்: ஓம் ஷ்ரம் ஷ்ரீம் ஷ்ரௌம் ஸஹ் குரவே நமஹ!
பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், வாஸ்து சாஸ்திரங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.
