12 ஆண்டுக்கு பிறகு குரு வக்ர பெயர்ச்சி: திடீர் பண ஆதாயம், ஜாக்பாட் இந்த ராசிகளுக்கு

சமநிலை மற்றும் விரிவாக்கத்தின் கிரகமான வியாழன் (குரு), அதன் உச்ச ராசியான கடகத்தில் பின்னோக்கிச் செல்லும் (வக்ர கதி) போது சில ராசிகள் சிறப்பான பலன்களைப் பெற வாய்ப்புள்ளது. குருவின் வக்ர பெயர்ச்சி பொதுவாக உள்நோக்கிச் சிந்தித்தல், சுயபரிசோதனை மற்றும் ஆன்மீக வளர்ச்சியைக் குறிக்கிறது.
கடந்த அக்டோபர் 18, 2025 அன்று, குரு அதன் உச்ச ராசியான கடக ராசியில் நுழைந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. இதன் விளைவாக, பல ராசிகள் நிம்மதியை பெறுவார்கள். கடகத்தில், உச்ச குரு செவ்வாய் கிரகத்தை அதன் ஐந்தாவது கண்ணாலும், சனியை அதன் ஒன்பதாவது கண்ணாலும் பார்க்கிறது. இப்போது, நவம்பரில், கடகத்தில் வக்ர நிலையில் செல்லும். சில ராசிகள் குருவின் வக்ர நிலையில் செல்லும் இயக்கத்தால் பயனடையலாம். கடகத்தில் குருவின் வக்ர பெயர்ச்சி எந்த ராசிகளுக்கு பயனளிக்கும் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
ஜோதிடத்தின்படி, குரு தற்போது ஒரு அதிசார நிலையில் பயணித்து வருகிறார். நவம்பர் 11 முதல் டிசம்பர் 5, 2025 வரை குரு கடகத்தில் வக்கிர நிலையில் பயணிப்பர். அதன் பிறகு, மிதுனத்தில் வக்கிரமாகி மார்ச் 11 அன்று நேரடி பயணிப்பார்.
ரிஷபம்: இந்த ராசியில், குரு மூன்றாவது வீட்டில் வக்ர நிலையில் பயணிப்பார். இதன் விளைவாக, இந்த ராசியில் பிறந்தவர்கள் நன்மை அடையக்கூடும். குரு எட்டாவது வீட்டை ஆட்சி செய்கிறார், மேலும் ஒன்பதாவது வீட்டையும் பார்ப்பார். இதன் விளைவாக, இந்த ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் சாதகமாக இருக்கலாம். நீண்டகால பிரச்சினைகள் முடிவுக்கு வரலாம். குருவின் செல்வாக்கு ஆன்மீகத்தில் ஆர்வத்தை அதிகரிக்கச் செய்யும். சில யாத்திரைகளும் சாத்தியமாகும். ஏழாவது வீட்டில் குருவின் பார்வை திருமண வாய்ப்புகளை உருவாக்கும். திருமண வாழ்க்கை இனிமையாக மாறும், பழைய கருத்து வேறுபாடுகள் தீரும். வியாபாரத்தில் லாபம் அடையக்கூடும். புதிய ஆர்டர்களைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன.
கன்னி: இந்த ராசியில், குரு பதினொன்றாம் வீட்டில் வக்ர நிலையில் பயணிப்பார். இதன் விளைவாக, இந்த ராசிக்காரர்களின் பல நீண்டகால ஆசைகள் நிறைவேறக்கூடும். இந்த ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றப் பாதைகள் திறக்கும். குருவின் செல்வாக்கு நான்காவது, ஐந்தாவது, ஆறாவது, ஏழாவது மற்றும் பதினொன்றாவது வீடுகளில் இருக்கும். லாப வீட்டில் வக்ர நிலையில் இருப்பதால், இந்த ராசிக்காரர்கள் வீடு, வாகனம், சொத்து போன்றவற்றில் நன்மைகளைப் பெறலாம். நீங்கள் உங்கள் தாயுடன் நல்ல நேரத்தை செலவிடலாம். உங்கள் குழந்தைகள் தொடர்பான சில முடிவுகளை எடுக்கலாம். தொழில் துறையிலும் உங்களுக்கு நன்மைகள் கிடைக்கும். போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும். இதனுடன், உங்கள் எதிரிகளை வெல்வீர்கள், கடனில் இருந்தும் நிவாரணம் பெறுவீர்கள். உங்கள் நிதி நிலை நன்றாக இருக்கும்.
மகரம்: இந்த ராசியில், குரு ஏழாவது வீட்டில் வக்ர நிலையில் பயணிப்பார். இதன் விளைவாக, இந்த ராசியில் பிறந்தவர்கள் குறிப்பிடத்தக்க தொழில் மற்றும் வணிக நன்மைகளை அனுபவிக்க முடியும். இந்த ராசியில் பிறந்தவர்களின் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியைத் தரும். திருமணமாகாதவர்களுக்கு திருமண கைக்கூடும். திருமண வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி வரலாம். வேலையில் இருப்பவர்களுக்கு இந்தக் காலம் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். உங்களுக்கு புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். பதவி உயர்வுடன் நிதி ஆதாயமும் கிடைக்கும் வாய்ப்புகள் உள்ளன. குருவின் பார்வை லக்னம், பதினொன்றாம் மற்றும் மூன்றாவது வீடுகளின் மீது விழும். இதன் விளைவாக, இந்த ராசியில் பிறந்தவர்களின் வருமானம் வேகமாக அதிகரிக்கக்கூடும். நீண்டகால பிரச்சினைகள் அல்லது தடைகள் முடிவுக்கு வரக்கூடும். ஆரோக்கியமும் நன்றாக இருக்கும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
