English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

12 ஆண்டுக்கு பிறகு குரு வக்ர பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், நல்ல நாட்கள் ஆரம்பம்

Jupiter Retrograde Transit 2025: ஜோதிடத்தின் படி, குரு இந்த ஆண்டின் இறுதியில் வக்ர நிலையில் பயணிக்கப் போகிறார். எனவே, குருவின் வக்ர இயக்கத்தால் எந்த மூன்று ராசிகள் அதிக நன்மையை பெறுவார்கள் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Oct 5, 2025, 07:12 PM IST

    உங்களுக்கு லாபம் கிடைக்கும். உங்கள் ஆரோக்கியமும் மேம்படும்.

    வேலைகளிலும் சாதகமான பலன்கள் கிடைக்கும்.

    ஐடி துறையில் இருந்தால், லாபத்தை அடைவீர்கள்.

Trending Photos

8வது ஊதியக்குழு: பன்மடங்கு உயரும் மாத சம்பளம், காரணம் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்.... கணக்கீடு இதோ
camera icon11
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: பன்மடங்கு உயரும் மாத சம்பளம், காரணம் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்.... கணக்கீடு இதோ
இனி விஜய்க்கு கூடுதல் பாதுகாப்பு? மத்திய அரசு அதிரடி நடவடிக்கை!
camera icon6
vijay
இனி விஜய்க்கு கூடுதல் பாதுகாப்பு? மத்திய அரசு அதிரடி நடவடிக்கை!
இன்னும் 13 நாட்களில் கடத்தில் குரு பெயர்ச்சி 2025: தீபாவளிக்கு முன் 3 ராசிகளின் வாழ்க்கையில் திருப்பம்
camera icon7
Guru Peyarchi
இன்னும் 13 நாட்களில் கடத்தில் குரு பெயர்ச்சி 2025: தீபாவளிக்கு முன் 3 ராசிகளின் வாழ்க்கையில் திருப்பம்
ஓய்வு பெறும் ஜடேஜா... பிசிசிஐ எடுத்த முக்கிய முடிவு - ஷாக் காரணம்!
camera icon8
Ravindra Jadeja
ஓய்வு பெறும் ஜடேஜா... பிசிசிஐ எடுத்த முக்கிய முடிவு - ஷாக் காரணம்!
12 ஆண்டுக்கு பிறகு குரு வக்ர பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், நல்ல நாட்கள் ஆரம்பம்

Jupiter Retrograde Transit 2025: ஜோதிடத்தின் படி, தேவர்களின் குருவான குரு, மிதுன ராசியில் வக்ர நிலையில் நகரப் போகிறார். குருவின் நிலையில் ஏற்படும் இந்த மாற்றம், சில ராசிகளின் வாழ்க்கையில் பகங்கரமான மற்றும் நேர்மறையான மாற்றங்களைக் கொண்டுவரும்.

Add Zee News as a Preferred Source

குரு அறிவு, மதம், ஆன்மீகம், செல்வம், புகழ் மற்றும் செழிப்பு ஆகியவற்றின் காரணியாகக் கருதப்படுகிறார். குரு கிரகத்தில் ஏற்படும் மாற்றம் சிலரின் வாழ்க்கையில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக் கூடும். அதன்படி 2025 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில், குரு, மிதுன ராசியில் பின்னோக்கி பயணிக்கப் போகிறார். இந்த மாற்றம் சில ராசிக்காரர்களுக்கு சிறப்புப் பலன்களைத் தரக் கூடும். இந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகள் மரியாதை மற்றும் பொருள் மகிழ்ச்சியை பெறலாம். எனவே இந்த 3 அதிர்ஷ்ட ராசிக்காரர்கள் யார் என்பதை அறிந்து கொள்வோம்.

மிதுனம் (Gemini Zodiac Sign): மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு குருவின் வக்ரப் பயணம் நல்ல பலன்களைத் தரக்கூடும். லக்ன வீட்டில் குருவின் செல்வாக்கு கௌரவத்தையும் மரியாதையையும் அதிகரிக்கும். செல்வாக்கு மிக்க ஒருவரின் ஆதரவு குடும்பத்திற்கு மகிழ்ச்சியையும் செழிப்பையும் தரும். திருமணமாகாதவர்களுக்கு திருமண வாழ்க்கை சிறப்பாக இருக்கும். வாழ்க்கைத் துணைக்கு முன்னேற்றமும் வெற்றியும் கிடைக்கும். சொத்து தகராறுகள் தீர்க்கப்படலாம், மேலும் புதிய சொத்து வாங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கலாம். நிதி ஆதாயங்களை அனுபவிப்பீர்கள், மேலும் உங்கள் பேச்சு அனைவரையும் மகிழ்விக்கும். வேலையில் இருப்பவர்கள் புதிய பொறுப்புகளைப் பெறலாம். வெளிநாட்டுப் பயணம் சாத்தியமாகும். ஐடி துறையில் இருந்தால், லாபத்தை அடைவீர்கள்.

கன்னி (Virgo Zodiac Sign): கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு, குருவின் வக்ரப் பயணம் தொழில் மற்றும் வணிக வாழ்க்கையில் முன்னேற்றத்திற்கு வழிவகுக்கும். கர்ம பாவத்தில் குருவின் செல்வாக்கு காரணமாக இந்தக் காலம் நன்மை பயக்கும். வேலையில் இருப்பவர்கள் முன்னேற்றம் மற்றும் பதவி உயர்வு வாய்ப்புகளை அனுபவிக்கலாம். வணிகங்கள் லாபத்தையும், தேக்கமடைந்த நிதியை மீட்டெடுக்கவும் வாய்ப்புள்ளது. தந்தையுடனான உறவுகள் வலுவடையும். நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினருடன் செலவிடும் நேரம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். நிதி ஆதாயங்களை அனுபவிக்கக்கூடும். கடின உழைப்பின் முழு பலனையும் பெறுவீர்கள். வருமானம் அதிகரிக்கும். வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி நிலவும். மரியாதை கிடைக்கக்கூடும். உங்களுக்கு லாபம் கிடைக்கும். உங்கள் ஆரோக்கியமும் மேம்படும்.

துலாம் (Libra Zodiac Sign): துலாம் ராசிக்கு, ஒன்பதாவது வீட்டில் குருவின் வக்ரப் பயணம் நல்ல பலன்களைத் தரும். இந்த காலம் அதிர்ஷ்டம் அதிகரிப்பதையும், தடைப்பட்ட பணிகள் முடிவடைவதையும் குறிக்கிறது. அதிர்ஷ்டம் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும், நிலுவையில் உள்ள பணிகள் நிறைவடையும். நிதி நிலைமை மேம்படும், வருமானம் அதிகரிக்கும். குடும்ப வாழ்க்கை அமைதியாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கும். வேலை தொடர்பான பயணம் நன்மை பயக்கும். வேலைகளிலும் சாதகமான பலன்கள் கிடைக்கும்.

(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.)

மேலும் படிக்க | புதன் பெயர்ச்சி: இன்று முதல் 3 ராசிகளுக்கு திகட்ட திகட்ட மகிழ்ச்சி... யாருப்பா அந்த லக்கி ராசிகள்?

மேலும் படிக்க | இன்னும் 15 நாட்களில் குரு பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு டபுள் ஜாக்பாட் அடிக்கப்போகுது

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Guru PeyarchiGuruJupiterAstrologyRasipalan

Trending News