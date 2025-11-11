பல ஆண்டுகளுக்கு பின் கடகத்தில் குரு வக்ர பெயர்ச்சி: அடுத்த 120 நாட்கள் 12 ராசிக்கும் எப்படி இருக்கும்?

Jupiter Retrograde in Cancer 2025: செவ்வாய்க்கிழமை, நவம்பர் 11, 2025, இரவு 10:11 மணிக்கு, குரு (வியாழன்) தனது உச்ச ராசியான கடகத்தில் வக்ர நிலையில் (பின்னோக்கிய இயக்கம்) பயணத்தைத் தொடங்குகிறார். ஜோதிடத்தில், குருவின் ராசி மாற்றம் மிகவும் முக்கியமானதாகக் கருதப்படுகிறது. ஏனெனில், குரு பகவான் தொழில், கல்வி, குழந்தைகள், செல்வம், திருமண வாழ்க்கை மற்றும் அதிர்ஷ்டத்தை அள்ளித் தரும் சுப கிரகமாகும்.
இதைத் தொடர்ந்து, டிசம்பர் 5, 2025 அன்று, குரு மிதுன ராசியில் வக்ர நிலையில் நுழைவார். இந்த வக்ரப் பெயர்ச்சி மேஷம், மிதுனம் மற்றும் சிம்மம் உள்ளிட்ட பல ராசிகளின் வாழ்க்கையில் ஏற்ற தாழ்வுகளை ஏற்படுத்தும். சுமார் 120 நாட்கள் வக்ரமாக நகர்ந்த பிறகு, மார்ச் 11, 2026 அன்று குரு வக்ர நிவர்த்தி அடைந்து நேரடிக் கதியில் பயணிப்பார்.
குருவின் இந்த வக்ரப் பெயர்ச்சி 12 ராசிகளின் வாழ்க்கையிலும் ஆழமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். சிலர் நிதிச் சவால்களை எதிர்கொள்ளக்கூடும், மற்றவர்களுக்கு, சிறப்பான நற்பலன்கள் கிடைக்கும். ஒவ்வொரு ராசியிலும் இந்த வக்ர குரு எப்படிப்பட்ட தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவார் என்பதை இப்போது விரிவாகத் தெரிந்துகொள்வோம்.
மேஷம்: குருவின் வக்ரப் பயணம், மூதாதையர் சொத்து தொடர்பான பழைய பிரச்சினைகளை மீண்டும் எழுப்பக்கூடும். மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் இடமாற்றத் திட்டங்களில் தாமதங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. நீங்கள் அவசரப்படாமல், சிந்தனையுடன் செயல்பட வேண்டிய நேரம் இது. கடந்த காலத் தவறுகளை மன்னித்து முன்னேறுவது நன்மை பயக்கும்.
ரிஷபம்: குருவின் வக்ரப் பயணம் ரிஷப ராசியினரின் உறவுகளைப் பாதிக்கும். உடன்பிறந்தவர்கள் அல்லது நெருங்கிய உறவினர்களுடன் பழைய தவறான புரிதல்கள் மீண்டும் தலைதூக்கலாம். இந்த நேரத்தில் குறுகிய பயணங்கள் தள்ளிப்போக வாய்ப்புள்ளது. குருவின் வக்ரப் பயணம் காகித வேலைகளில் தாமதத்தை ஏற்படுத்தும். பழைய பொழுதுபோக்கை அல்லது முடிக்கப்படாத வேலையை மீண்டும் தொடங்குவது குறித்து நீங்கள் பரிசீலிக்கலாம். தேவையற்ற மோதலைத் தவிர்க்க, கவனமாகப் பேசுங்கள்.
மிதுனம்: மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு, குரு கடகத்தில் வக்ரமாகி நிற்பது செல்வத்தையும் சுயமரியாதையையும் அதிகரிக்கும். இருப்பினும், இந்த நேரத்தில் நிதி பரிவர்த்தனைகள் மெதுவாக இருக்கலாம், மேலும் செலவுகள் திடீரென்று அதிகரிக்கலாம். எனவே, நீங்கள் எந்த ஆபத்தான முதலீடுகளையும் தவிர்க்க வேண்டும். குடும்பச் சொத்து அல்லது நிதி தொடர்பான பழைய பிரச்சினைகள் மீண்டும் தலைதூக்கலாம். உங்கள் பழைய திறமைகளை மீண்டும் செயல்படுத்த இது சரியான நேரம்.
கடகம்: குரு உங்கள் கடக ராசியில் வக்ரமாக மாறுகிறார், அதன் தாக்கத்தை நீங்கள் ஆழமாக உணருவீர்கள். இந்த நேரத்தில் உங்கள் முடிவுகளை மாற்ற வேண்டியிருக்கலாம். உங்களுக்குச் சிறிது தன்னம்பிக்கையின்மையும் ஏற்படக்கூடும். குருவின் வக்ரமாக மாறுவது பழைய வாய்ப்புகளை உங்களிடம் கொண்டு வரக்கூடும், இதனால் கவனமாக முடிவுகள் எடுக்க வேண்டியிருக்கும். இந்த நேரத்தில் உங்கள் ஆரோக்கியத்தைக் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். அதிக உழைப்பைத் தவிர்க்கவும்.
சிம்மம்: சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு, கடகத்தில் குருவின் வக்ரப் பயணம் சுயபரிசோதனைக்கான நேரமாக இருக்கும். அதனால், நீங்கள் தனியாக அதிக நேரம் செலவிட விரும்பலாம். பழைய தீர்க்கப்படாத பிரச்சினைகளைத் தீர்க்க உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும். இந்தக் காலகட்டத்தில், நிதி விஷயங்களில் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். உடல்நலம் அல்லது பயணச் செலவுகள் அதிகரிப்பது உங்களுக்குச் சிக்கலை ஏற்படுத்தக்கூடும். நீங்கள் ஏதேனும் பெரிய தொழில் முடிவுகளை எடுக்க நினைத்தால், அவற்றை இப்போதைக்கு ஒத்திவைக்கவும்.
கன்னி: கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு, குரு கடகத்தில் வக்ரமாக மாறுவது கலவையான பலன்களைத் தருகிறது. இந்தச் செல்வாக்கின் காரணமாக பழைய நண்பர்கள் உங்களை மீண்டும் தொடர்பு கொள்ளலாம். இந்த நேரத்தில் சில உறவுகள் பற்றிய உண்மையும் வெளிப்படலாம். கூட்டாண்மைகளிலிருந்து நிதி ஆதாயங்கள் தாமதமாகலாம். உங்கள் கனவுகளையும் எதிர்கால திசையையும் மறுபரிசீலனை செய்ய இது ஒரு நல்ல நேரம். மற்றவர்களுக்கு உதவுவது உங்களுக்கு உள் அமைதியைத் தரும்.
துலாம்: குருவின் வக்ர நிலை துலாம் ராசியினரின் தொழில் வாழ்க்கையைப் பாதிக்கும். வேலையில் முன்னேற்றம் மெதுவாகத் தோன்றலாம், ஆனால் உங்கள் இலக்குகளை மீண்டும் சீரமைப்பதற்கான நேரம் இது. பழைய முதலாளியைச் சந்திப்பது புதிய வாய்ப்புகளைத் தரலாம். எனவே, மேலதிகாரிகளுடன் ஈகோ மோதல்களைத் தவிர்த்து, வேலையில் பொறுமையைக் கடைப்பிடிக்கவும். இந்த நேரத்தில் தொழில் மற்றும் குடும்பத்திற்கு இடையில் சமநிலையைப் பேணுவது மிக முக்கியம்.
விருச்சிகம்: விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு குரு ஒன்பதாவது வீட்டில் வக்ர கதியில் இருக்கிறார். இந்த வக்ர கதியில் கல்வித்துறை பாதிக்கப்படலாம். நீண்ட தூரப் பயணம் அல்லது உயர்கல்வி தாமதமாகலாம். எனவே, அனைத்து ஆவணங்களையும் முன்கூட்டியே சரிபார்ப்பது நல்லது. பழைய வழிகாட்டியுடன் மீண்டும் இணைய உங்களுக்கு வாய்ப்புக் கிடைக்கலாம். இந்த வக்ர கதியில் உங்கள் எண்ணங்களை மறுவடிவமைத்து ஆன்மீக வளர்ச்சியில் கவனம் செலுத்த வாய்ப்பு கிடைக்கும்.
தனுசு: குரு உங்கள் ராசியை ஆளுகிறார், அதன் பின்னோக்கிய இயக்கம் பகிரப்பட்ட நிதி, கடன்கள் மற்றும் உணர்ச்சி உறவுகளைப் பாதிக்கும். கடன் அல்லது பரம்பரை தொடர்பான பிரச்சினைகள் மீண்டும் தலைதூக்கலாம். இந்த நேரத்தில் உறவுகளில் நம்பிக்கைச் சவால்கள் எழலாம். எனவே, எந்தவொரு ஆபத்தான நிதி முடிவுகளையும் எடுப்பதைத் தவிர்த்து, அதற்குப் பதிலாக உங்கள் உள் வலிமை மற்றும் தனிப்பட்ட வளர்ச்சியை மேம்படுத்துவதில் கவனம் செலுத்துங்கள். மார்ச் 2026-க்குள், நீங்கள் அதிக அதிகாரம் பெற்றவராகவும், உணர்ச்சி ரீதியாக வலிமையானவராகவும் உணருவீர்கள்.
மகரம்: குருவின் வக்ரப் பெயர்ச்சி மகர ராசிக்காரர்களின் உறவுகளைப் பாதிக்கும். பழைய கருத்து வேறுபாடுகள் மீண்டும் தலைதூக்கலாம், அவற்றைப் பொறுமையுடனும் புரிதலுடனும் தீர்ப்பது நல்லது. இந்த நேரத்தில் தனிமையில் இருப்பவர்கள் பழைய துணையுடன் அல்லது உறவில் மீண்டும் இணையலாம். வணிக கூட்டாண்மைகளையும் நீங்கள் கவனமாகப் பரிசீலிக்க வேண்டியிருக்கலாம். அவசர முடிவுகளைத் தவிர்த்து, நீண்ட காலப் பணிகளில் கவனம் செலுத்துங்கள்.
கும்பம்: குருவின் வக்ரப் பயணம் கும்ப ராசியினரின் வேலை, உடல்நலம் மற்றும் அன்றாட வாழ்க்கையைப் பாதிக்கும். இதன் விளைவாக, உங்கள் வேலை தாமதமாகலாம், மேலும் சக ஊழியர்களுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. கடினமாக உழைப்பதற்குப் பதிலாக, உங்கள் வேலை முறைகள் மற்றும் வழக்கத்தை மேம்படுத்துவதில் கவனம் செலுத்துங்கள். யோகா மற்றும் தியானம் உங்கள் ஆரோக்கியத்திற்கு நன்மை பயக்கும். நிதி ரீதியாக, தேவையற்ற செலவுகளில் நீங்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும்.
மீனம்: மீன ராசிக்காரர்களுக்கு குருவின் வக்ரப் பெயர்ச்சி குழந்தைகள் தொடர்பான விஷயங்களைப் பாதிக்கும். இந்த நேரத்தில் காதல் மந்தமாகி, தவறான புரிதல்களைத் தீர்க்க வேண்டியிருக்கலாம். திருமணமாகாதவர்கள் கடந்த காலக் காதல் உறவுகளை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டியிருக்கலாம். வேலையில் திட்டங்களில் தாமதங்கள் ஏற்படுவது கவலையாக இருக்கலாம். இந்த நேரத்தில் உங்கள் குழந்தைகளின் உணர்ச்சித் தேவைகளுக்கு கவனம் செலுத்துங்கள்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.
