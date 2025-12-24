12 ஆண்டுக்கு பிறகு குரு பெயர்ச்சி, 3 ராசிகளுக்கு அதிஷ்டம், ஜாக்பாட்ம், வெற்றி மேல் வெற்றி

After 12 Years Jupiter Star Transit 2026: ஜோதிடத்தில் மிகவும் முக்கிய கிரகங்களில் ஒன்றான குரு தற்போது மிதுன ராசியில் பயணித்து வருகிறார். அதேபோல் மிதுன ராசியில் புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தில் பயணித்து வருகிறார். இதனிடையே கூடிய விரைவில் குருவின் ராசி மாற்றம் நிகழப்போகிறது, அதேபோல் குரு தனது நட்சத்திரத்தையும் மாற்றப் போகிறார். அதன்படி இந்த முறை, குரு சனி ராசியில் பெயர்ச்சி அடையப் போகிறார். குருவின் இந்த பெயர்ச்சி 12 ராசிகளிலும் காணப்படும். வருகிற 2026 ஆம் ஆண்டில் குரு கிரகம் பூசம் நட்சத்திரத்திற்கு பெயர்ச்சி அடையப் போகிறார். இந்த நட்சத்திரத்தை ஆளும் கிரகமாக சனி கருதப்படுகிறது. சனியின் நட்சத்திரத்தில் குரு பெயரச்சி அடைவது சில ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் சாதகமான பலனைத் தரும். சனி ராசியில் குருவின் பயணம் எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தையும், வெற்றி மேல் வெற்றியைத் தரும் என்பதைப் பார்ப்போம்.
12 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு சனி நட்சத்திரத்தில் குரு பெயர்ச்சி, இந்த ராசிக்காரர்கள் நிறைய பண மழை கொட்டும்
கடகம் (Cancer Zodiac Sign): குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி கடக ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை பயக்கும் என்று கருதப்படுகிறது. தொழில் அதிபர்களுக்கு இது மிகவும் சாதகமான காலம். புதிய முதலீடுகள் மூலம் வியாபாரத்தைப் பெருக்கலாம். எதிர்பார்த்ததை விட அதிக லாபம் ஈட்டுவதற்கான பிரகாசமான வாய்ப்புகள் உள்ளன. வேலையில் இருப்பவர்களுக்குப் பதவி உயர்வு கிடைக்கலாம். புதிய வேலை தேடிக்கொண்டிருப்பவர்களுக்குத் தகுதிக்கேற்ப நல்ல வேலைவாய்ப்புகள் தேடி வரும். பணப்புழக்கம் கணிசமாக உயரும். நிலுவையில் இருந்த வரவுகள் கைக்கு வந்து சேரும், இதனால் உங்கள் நிதி நிலைமை சீராகவும் பலமாகவும் இருக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும், அமைதியான சூழலும் நிலவும். உறவினர்களிடையே இருந்த கசப்புகள் நீங்கி ஒற்றுமை அதிகரிக்கும்.
கன்னி (Virgo Zodiac Sign): குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல பலன்களை தரும். நீண்ட நாட்களாக உங்கள் வாழ்க்கையில் தொடர்கதையாக இருந்த சிக்கல்களும், தடைகளும் மெல்ல விலகத் தொடங்கும். மன அழுத்தம் குறைந்து நிம்மதி பிறக்கும். உங்கள் பிள்ளைகளின் கல்வி அல்லது வேலைவாய்ப்பு தொடர்பான நற்செய்திகள் வந்து சேரும். குழந்தை பாக்கியத்திற்காகக் காத்திருப்பவர்களுக்குச் சாதகமான சூழல் அமையும். உடல் ஆரோக்கியம் மேம்படும். நாள்பட்ட வியாதிகளிலிருந்து படிப்படியாகக் குணமடைவீர்கள். உற்சாகத்துடன் அன்றாடப் பணிகளைக் கவனிப்பீர்கள். பொருளாதார ரீதியாக இந்த மாற்றம் உங்களுக்கு வலுவான அடித்தளத்தை அமைத்துக் கொடுக்கும். வருமானம் அதிகரிப்பதோடு, சேமிப்பும் உயரும். தேவையற்ற செலவுகள் குறையும்.
தனுசு (Sagittarius Zodiac Sign): குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு பெரிதும் பயனடையும் பலனைத் தரும். வருமானம் உயர்வதற்கான புதிய வழிகள் பிறக்கும். நீங்கள் சற்றும் எதிர்பாராத இடங்களிலிருந்து பண வரவு உண்டாகி, உங்களை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தும். வேலை தேடுபவர்களுக்கு அவர்களின் திறமைக்கேற்ற நல்ல நிறுவனம் அல்லது துறையில் வேலை கிடைப்பதற்கான யோகம் கூடி வரும். சுய தொழில் அல்லது வியாபாரம் செய்பவர்களுக்குப் புதிய வாய்ப்புகள் கதவைத் தட்டும். கடின உழைப்பிற்கு ஏற்ற இரட்டிப்புப் பலனைப் பெறுவீர்கள். உங்கள் காதல் வாழ்க்கை மிகவும் மகிழ்ச்சியாகவும், புரிதலுடனும் இருக்கும். தம்பதியினரிடையே அல்லது காதலர்களிடையே அன்பு நிலைத்திருப்பதுடன், பரஸ்பர நெருக்கம் அதிகரிக்கும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
மேலும் படிக்க | இன்றைய ராசிபலன்: மார்கழி 9 - எந்தெந்த ராசிகளுக்கு சிறப்பாக நாள் காத்திருக்கு?
மேலும் படிக்க | மீனத்தில் சனி பகவான்! கோடிகளில் புரளப்போகும் ராசிகள்.. 2026ல் கஷ்டம் குறையும்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ