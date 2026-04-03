12 ஆண்டுக்குப் பிறகு குருவால் உருவாகும் 'ஹம்ச மகா புருஷ ராஜயோகம்'.. 12 ராசிகளுக்கான முழு ராசிப்பலன்

ஜோதிடத்தின்படி, கிரகங்கள் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளிகளில் ராசி மாற்றம் அடைந்து, சுப யோகங்களையும் 'ராஜ யோகங்களையும்' உருவாக்குகின்றன; இவற்றின் தாக்கம் மனிதர்களின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும், தேசம் மற்றும் உலகம் முழுவதிலும் நேரடியாகப் பிரதிபலிக்கிறது. மேலும், இந்த கிரகங்களின் இடப்பெயர்வுகள் சிலருக்கு நற்பலன்களைத் தருவதாக அமைந்தாலும், வேறு சிலருக்கு அவை அசுபமான பலன்களைத் தரக்கூடும். எனவே ஜூன் 2-ஆம் தேதியன்று குரு கிரகம் தனது உச்ச ராசியான கடகத்தில் பிரவேசிக்க உள்ளது; இதன் விளைவாக 'ஹம்ச மகா புருஷ ராஜயோகத்தை' உருவாகப் போகிறது.
ஜோதிட சாஸ்திரத்தில், இந்த 'ராஜயோகம்' மிகவும் மங்களகரமானதாகக் கருதப்படுகிறது. மேலும், இது 'பஞ்சமகாபுருஷ யோகங்கள்' எனும் வகையின் கீழ் வருகிறது. ஜாதகத்தில் இந்த ராஜயோகத்தைக் கொண்டிருப்பவர், கவர்ச்சியான தோற்றத்துடனும், ஆன்மீக நாட்டத்துடனும், ஆழ்ந்த அறிவோடும் திகழ்வார் என்பது நம்பிக்கை. இத்தகையோர் நீதி தவறாதவர்களாகவும், கருணை மிக்கவர்களாகவும் விளங்குவதுடன், சமூகத்தில் மிகுந்த மதிப்பையும் மரியாதையையும் பெறுகின்றனர். இந்த ராசிக்காரர்கள் தங்கள் வாழ்வில் சாதகமான வாய்ப்புகளைப் பெறுகின்றனர்; அவற்றின் வாயிலாக உயர்ந்த பதவிகளையும், செல்வத்தையும், பௌதிக சுகபோகங்களையும் அடைகின்றனர். அத்துடன், இவர்களின் முடிவெடுக்கும் திறனும் மேம்படுகிறது.
இந்நிலையில் ஜூன் 2-ஆம் தேதியன்று குரு பகவான் தனது உச்ச வீடான கடக ராசியில் பிரவேசிக்கிறார். இதன் விளைவாக 'ஹம்ச மகா புருஷ ராஜயோகம்' உருவாகும். கடக ராசியில் குரு பகவான் உச்சம் பெற்று, மிகவும் மங்கலகரமான பலன்களை அளிப்பார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஜோதிடத்தின்படி, ஒரு ஜாதகத்தில் குரு கிரகம் கேந்திர ஸ்தானங்களில் — குறிப்பாக லக்னம் (1-ஆம் இடம்), 4-ஆம் இடம், 7-ஆம் இடம் அல்லது 10-ஆம் இடத்தில் — அமைந்திருந்து, அதே வேளையில் தனது சொந்த ராசிகளிலோ (தனுசு அல்லது மீனம்) அல்லது தனது உச்ச ராசியிலோ (கடகம்) சஞ்சரிக்கும்போது, இந்த 'ராஜ யோகம்' (அரசனுக்குரிய யோகம்) உருவாகிறது. இத்தகைய சூழல்களிலேயே இந்த ராஜ யோகம் நடைமுறைக்கு வருகிறது. இவ்வாறான அமைப்பில் அமையும்போது, குரு கிரகம் அளவற்ற வலிமை பெற்று, தனது சுப பலன்களைப் பன்மடங்கு பெருக்குகிறது.
மேஷம்
மேஷ ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, குருவின் பெயர்ச்சியானது நான்காம் வீட்டில் நிகழவிருக்கிறது—இது மரபுரீதியாக சுகபோகங்கள் மற்றும் சொத்துக்களுடன் தொடர்புடைய ஒரு இடமாகும். 'ஹம்ச மகா புருஷ ராஜயோகத்தின்' தாக்கத்தினால், வீடு மற்றும் குடும்பத்திற்குள் மகிழ்ச்சி பெருகும் வாய்ப்புள்ளது; வாகனம் அல்லது அசையாச் சொத்துக்களை வாங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகலாம்; மேலும், தாயாரின் ஆதரவும் கிடைக்கப்பெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மன அமைதியுடன் சேர்த்து, ஒருவிதமான ஸ்திரத்தன்மையும் உங்கள் வாழ்வில் குடிபுகும்; அத்துடன், உங்கள் குடும்பச் சூழல் மகிழ்ச்சியால் நிறைந்திருக்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ரிஷபம்
ரிஷப ராசியினருக்கு, குரு பகவான் மூன்றாம் வீட்டில் சஞ்சரிக்கிறார். இந்த வீடு தைரியம், வீரம் மற்றும் தகவல் தொடர்பு ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடையதாகும். இந்த கிரக அமைப்பின் தாக்கத்தால், உங்களின் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும்; புதிய முயற்சிகளில் வெற்றி கிடைக்கக்கூடும் என்பதோடு, இளைய சகோதரர்களிடமிருந்து ஆதரவு கிடைக்கும் வாய்ப்பும் உள்ளது. உங்கள் தொழில் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் காண, புதிய முன்னெடுப்புகளை மேற்கொள்வதற்கான துணிவை நீங்கள் பெறுவீர்கள்.
மிதுனம்
மிதுன ராசியினருக்கு, குரு பகவான் தற்போது இரண்டாம் வீடான தன மற்றும் வாக்கு ஸ்தானத்தின் வழியாகப் பெயர்ச்சி ஆகிறார். 'ஹம்ச மகா புருஷ ராஜயோகத்தின்' தாக்கத்தினால், உங்கள் நிதி நிலைமை வலுப்பெறுவதற்கான வலுவான அறிகுறிகள் தென்படுகின்றன. மேலும், செல்வத்தைச் சேர்ப்பதற்கான புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகக்கூடும்; அத்துடன், குடும்பத்திற்குள் நல்லிணக்கமும் அமைதியும் நிலவ வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் பேச்சுத்திறன் மேலும் செழுமையாகவும், பிறரை ஈர்க்கும் வகையிலும் அமையும்; இது உங்கள் சமூக மற்றும் தொழில்சார் ஆகிய இரு துறைகளிலும் உங்களுக்குப் பலன்களைப் பெற்றுத் தரும்.
கடகம்
கடக ராசியினருக்கு, குருவின் பெயர்ச்சியானது முதல் வீட்டில்—லக்னம் என்றும் அழைக்கப்படும் இடத்தில்—நிகழ்கிறது; இந்த *ராஜயோகத்திற்கு* இதுவே மிகவும் வலிமையான அமைப்பாகக் கருதப்படுகிறது. இதன் விளைவாக, இக்காலகட்டத்தில் உங்கள் ஆளுமையில் மேம்பாட்டை உணரக்கூடும். மேலும், உங்கள் தன்னம்பிக்கை உயர வாய்ப்புள்ளது; அத்துடன், வாழ்வில் குறிப்பிடத்தக்க வாய்ப்புகள் உங்களைத் தேடி வரும். சமூகத்தில் உங்கள் மதிப்பும் மரியாதையும் உயரக்கூடும்; மேலும், முடிவெடுக்கும் உங்கள் திறன்களும் வலுப்பெறும்.
சிம்மம்
சிம்ம ராசியினருக்கு, குரு பகவான் பன்னிரண்டாம் வீட்டில் சஞ்சரிக்கிறார். இக்காலகட்டத்தில் செலவுகள் அதிகரிக்கக்கூடும்; இருப்பினும், 'ஹம்ச மகா புருஷ ராஜயோகம்' அமைவதால் ஆன்மீக வளர்ச்சி ஏற்படும்; மேலும், நீங்கள் வெளிநாட்டுப் பயணங்களையும் மேற்கொள்ளக்கூடும். அதுமட்டுமின்றி, உங்கள் வாழ்வில் சுய சிந்தனையும் மன அமைதியும் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது.
கன்னி
கன்னி ராசியினருக்கு, குரு பகவான் பதினொன்றாம் வீட்டின் (லாபம் மற்றும் வருமானத்திற்கான வீடு) வழியாகப் பெயர்ச்சி ஆகிறார். இதன் விளைவாக, இந்த 'ராஜ யோகத்தின்' தாக்கத்தால், புதிய வருமான வழிகள் உருவாகும்; உங்கள் விருப்பங்கள் ஈடேறும் என்பதோடு, நண்பர்கள் மற்றும் தொழில்சார் தொடர்புகள் வாயிலாகவும் உங்களுக்கு நன்மைகள் கிட்டக்கூடும். மேலும், தொழில் முன்னேற்றத்திற்கும் நிதி நிலைத்தன்மைக்கும் வழிவகுக்கும் புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகவுள்ளன.
துலாம்
துலாம் ராசியினருக்கு, குருவின் பெயர்ச்சியானது பத்தாம் வீடான 'கர்ம ஸ்தானத்தில்' நிகழ்கிறது. இந்த அமைப்பானது 'ஹம்ச மகா புருஷ ராஜயோகத்தை' மிகச்சிறந்த வலிமை கொண்டதாக மாற்றுகிறது. இதன் விளைவாக, இக்காலகட்டத்தில் தொழில் முன்னேற்றம், பதவி உயர்வுகள் மற்றும் புதிய பொறுப்புகளை பெறலாம். மேலும், சமூக அந்தஸ்து உயர்வதற்கான வலுவான அறிகுறிகள் தென்படும்; அத்துடன், தொழில்சார் வட்டத்தில் ஒருவரின் நிலைப்பாடு கணிசமாக வலுப்பெறவும் உள்ளது.
விருச்சிகம்
விருச்சிக ராசிக்கு, குரு பகவான் ஒன்பதாம் வீடான அதிர்ஷ்டம் மற்றும் ஆன்மீக ஸ்தானத்தின் வழியாகப் பெயர்ச்சி ஆகிறார். இந்த கிரக அமைப்பானது, நல்வாய்ப்புகளின் ஆதரவையும், சமயச் செயல்பாடுகளில் அதிகரித்த ஈடுபாட்டையும், நீண்ட தூரப் பயணங்களுக்கான வாய்ப்புகளையும் உங்களுக்குக் கொண்டு வரக்கூடும். மேலும், இக்காலகட்டம் உங்கள் வாழ்வில் நேர்மறையான மாற்றங்களையும், உரிய வழிகாட்டுதலையும் வழங்கும்.
தனுசு
தனுசு ராசிக்கு, குரு பகவான் எட்டாம் வீட்டில் சஞ்சரிக்கிறார். 'ஹம்ச மகா புருஷ ராஜயோகத்தின்' தாக்கத்தால், திடீர் நிதி ஆதாயங்கள் ஏற்படும். மேலும், மறைஞானம் மற்றும் ஆராய்ச்சியில் ஆர்வம் அதிகரிக்கக்கூடும்; இருப்பினும், இதில் சில ஏற்ற இறக்கங்களும் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. பொறுமையுடனும் விவேகத்துடனும் செயல்படுவது உங்களுக்கு நற்பயன்களைத் தரும்.
மகரம்
மகர ராசியினருக்கு, குரு பகவான் ஏழாம் வீட்டில் சஞ்சரிக்கிறார்—இந்த ஏழாம் வீடே திருமணம் மற்றும் கூட்டாண்மைகளை நிர்வகிக்கும் இடமாகும். *ஹம்ச மகா புருஷ ராஜயோகத்திற்கு*, ஏழாம் வீடு மிகுந்த வலிமை வாய்ந்த ஒரு நிலையாகக் கருதப்படுகிறது. இதன் விளைவாக, திருமண வாழ்வில் இணக்கமும் இனிமையும் அதிகரிக்கும். மேலும், தொழில் கூட்டாண்மைகள் மூலம் ஆதாயங்கள் கிடைப்பதற்கும், சமூகத் தொடர்புகளை வலுப்படுத்திக்கொள்வதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன.
கும்பம்
கும்ப ராசியினருக்கு, குரு பகவான் ஆறாம் வீட்டில் சஞ்சரிக்கிறார். இந்த கிரக அமைப்பின் தாக்கத்தால், உங்கள் எதிரிகள் மீது நீங்கள் வெற்றி பெறக்கூடும். மேலும், போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றி பெறுவதற்கான அறிகுறிகள் தென்படுகின்றன; பணியிடத்தில் உங்கள் நிலை வலுப்பெறவும் வாய்ப்புள்ளது. இருப்பினும், உங்கள் உடல்நலம் சார்ந்த விஷயங்களில் எச்சரிக்கை அவசியம்.
மீனம்
மீன ராசியினருக்கு, குரு பகவான் ஐந்தாம் வீட்டில் சஞ்சரிக்கிறார். இந்த வீடு கல்வி, குழந்தைகள் மற்றும் காதல் ஆகியவற்றை குறிக்கிறது. *ஹம்ச மகா புருஷ ராஜயோகத்தின்* தாக்கத்தால், இம்மூல ராசியினர் கல்வியில் வெற்றியையும், குழந்தைகள் வாயிலாக மகிழ்ச்சியையும், ஆக்கப்பூர்வமான முயற்சிகளில் முன்னேற்றத்தையும் அடையக்கூடும். காதல் உறவுகளும் வலுப்பெறும் வாய்ப்புள்ளது.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)
2026-இல் இந்த யோகம் எப்போது நிகழ்கிறது?
குரு கடகத்தில் இருக்கும் காலம் முழுவதும் தகுதியுள்ள ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த ராஜயோகப் பலன்கள் கிடைக்கும்.
இந்த யோகத்தினால் கிடைக்கும் பொதுவான நன்மைகள் என்ன?
சமூகத்தில் உயர்ந்த அந்தஸ்து, மதிப்பிற்குரிய பதவி, செல்வம் மற்றும் சொத்து சேர்க்கை போன்றவை இந்த யோகத்தின் முக்கிய பலன்களாகும்.
எந்தெந்த ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த யோகம் நேரடியாகப் பலன் தரும்?
கடகம் (லக்னம்), துலாம் (10-ஆம் இடம்), மகரம் (7-ஆம் இடம்) மற்றும் மேஷம் (4-ஆம் இடம்) ஆகிய ராசியினருக்கு நற்பலன்கள் கிடைக்கும்.
